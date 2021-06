Investori gaida jaunākos makroekonomiskos datus

Šīs dienas tirdzniecības sesijas laikā, investoru un analītiķu uzmanība tiks pievērsta vairākiem makroekonomiskajiem ziņojumiem, piemēram, OPEC ikmēneša ziņojumam, ECB procentu likmju ziņojumam un preses konferencei, kā arī ASV patēriņa cenu indeksa (CPI) jaunākajiem datiem.

Pēdējo stundu laikā tika saņemtas ziņas par progresu ASV un Ķīnas tirdzniecības sarunās, pusēm vairākas nedēļas cenšoties panākt vienošanos par gaidāmo sarunu saturu un formātu, kas liek cerēt, ka drīzumā puses varētu vienoties par jaunā sarunu rauda datumu un vietu.

Tāpat pēdējo nedēļu laikā esam novērojuši, ka pateicoties prognozēm par naftas pieprasījuma atjaunošanos globālajos tirgos, Brent naftai pēc vairākiem mēģinājumiem ir izdevies pārsniegt 70 ASV dolāru slieksni par vienu barelu Brent jēlnaftas. Analītiķi sagaida, ka šodien gaidāmā OPEC valstu tikšanās apstiprinās pozitīvās prognozes, lai gan netiek izslēgts, ka saņemot negatīvas ziņas, tas varētu izdarīt spiedienu uz naftas cenām, veicinot to kritumu globālajos tirgos.

No otras puses, uzmanība tiks pievērsta Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas sanāksmei. Lai gan netiek prognozētas izmaiņas procentu likmēs, uzmanība tiks pievērsta Kristīnas Legardas paziņojumam un plāniem attiecībā uz bankas monetārās politikas un atbalsta pasākumu vidējā termiņa plāniem.

Inflācija joprojām ir viens no galvenajiem diskusiju tematiem globālajos tirgos šobrīd. ASV šodien publiskos jaunāko Patēriņa cenu indeksa (CPI) ziņojumu, kas tiks saņemts īsi pirms Amerikas tirdzniecības sesijas sākuma. Jau iepriekš bijām ziņojusi, ka inflācijas riski ir izraisījuši būtiskas svārstības akciju tirgos pēdējo nedēļu laikā, tāpēc analītiķi un investori ļoti uzmanīgi seko līdzi ASV Federālajām rezervēm un to jaunākajiem ziņojumiem. Iepriekš analītiķi jau ir prognozējusi, ka pieaugot inflācijas riskiem, ASV FED varētu būt spiestas atteikties no apjomīgajiem monetāro stimulu pasākumiem, samazinot atbalstu ekonomikai.

Viens no indeksiem, kuru visvairāk ir ietekmējusi inflācija un gaidāmais procentu likmju, un ASV obligāciju ienesīguma pieaugums, ir Nasdaq 100 indekss un tehnoloģijas sektora kompānijas. Kā redzams grafikā zemāk, Nasdaq 100 akciju indeksam ir izdevies caursist cenas pretestības līmeni, kas grafikā ir marķēts ar sarkano horizontālo līniju. Saņemot vājus CPI inflācijas datus šodien, tas varētu pozitīvi ietekmēt indeksa izredzes pakāpties augstāk, tomēr, ja inflācija atgriezīsies, tad pavisam noteikti varēsim sagaidīt ārkārtīgi lielu indeksa nepastāvību, neizslēdzot tā vērtības kritumu, palielinoties inflācijas riskiem.

