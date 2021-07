„JP Morgan“ ir „Goldman Sachs“ paneigė analitikų prognozes

Kaip pastarosiomis savaitėmis, vakarykštė sesija buvo sutelkta į diskusijas apie didėjančią infliaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose. JAV CPI vėl viršijo rinkos lūkesčius, todėl Volstritas užsidarė su neigiamomis reikšmėmis – „Dow Jones“, SP500 ir „Nasdaq“ atitinkamai nukrito 0,31 %, 0,35 % ir 0,38 %.

Be infliacijos duomenų iš Jungtinių Valstijų, šiandienos sesijoje taip pat sužinojome apie Jungtinės Karalystės ir Ispanijos CPI, kurie taip pat buvo aukštesni, nei tikėjosi rinka. Jungtinės Karalystės CPI buvo 2,5 %, nors buvo prognozuota 2,2 %, o Ispanijos CPI taip pat pasiekė 2,5 %, nors buvo prognozuota 2,4 %.

Kita vertus, per vakarykštę sesiją taip pat sužinojome dviejų rinkos gigantų, tokių kaip „JP Morgan Chase &Co“ ir „Goldman Sachs“, ketvirčio rezultatus, kurie, kaip ir praėjusių metų balandžio mėnesį paskelbti rezultatai, pranoko visas antrojo ketvirčio prognozes.

„JP Morgan“ yra didžiausias bankas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir vakar jis pateikė labai teigiamus ketvirčio rezultatus. Bankas uždirbo 3,78 USD pelną akcijai ir 31,4 milijardo JAV dolerių pajamų, o prognozės buvo – 3,16 USD akcijai ir 30 milijardų JAV dolerių pajamų.

Nepaisant šių gerų rezultatų, akcijų kainą žemyn nutempė neapibrėžtumas, kurį sukėlė infliacija Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl bendrovė prekybą baigė nukritusi 1,49 %.

Techniškai kalbant, jeigu pažvelgsime į dieninį grafiką, matysime, kad, nors ilgalaikė tendencija yra aiškiai bulių, nuo praėjusių metų vasario vidurio kaina juda svarbiu šoniniu kanalu su palaikymu maždaug ties 147 USD (raudona linija).

Per ateinančias sesijas svarbu stebėti kainų judėjimą, nes gali būti suformuota „pečiai-galva-pečiai“ figūra, kuris, jeigu bus patvirtinta, gali sukelti tendencijos apsisukimą žemyn. Be to, šį tendencijos pokytį patvirtintų pramuštas minėtas palaikymo lygis, nors vėliau kaina susidurtų su 200 periodų vidurkiu – pagrindiniu palaikymo lygiu.

Ir priešingai, jeigu kainai pavyks išlaikyti šį palaikymo lygį, nuotaikos ir toliau išliks bulių dėl paskelbtų gerų rezultatų, nors turėsime atidžiai stebėti infliacijos raidą ir tai, kaip ji veikia finansų rinkas.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „JP Morgan“ 2020 m. vasario 24 d. – 2021 m. liepos 14 d. dieninis grafikas. 2021 m. liepos 14 d., 11.40 val. (CEST), duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

„JP Morgan“ evoliucija per pastaruosius 5 metus:

2020 m.: -8,85 %

2019 m.: 42,80 %

2018 m.: -8,72 %

2017 m.: 23,93 %

2016 m.: 30,68 %

„Goldman Sachs“ taip pat pateikė teigiamus ketvirčio rezultatus, taip pat viršijančius rinkos lūkesčius, pasiekdama 15,02 USD pelną akcijai, pajamas – 15,39 milijardo JAV dolerių.

Kaip ir „JP Morgan“ atveju, nepaisant gerų rezultatų, ši bendrovė dienos prekybą užbaigė neigiamai, dėl infliacijos nukritusi 1,19 %, iki 375,98 USD akcijai.

Techniškai kalbant, birželio 4 d. pasiekusi visų laikų rekordus maždaug ties 391 USD už akciją, kaina atsitraukia, tai sąlygojo jos atšokimą nuo palaikymo / pasipriešinimo lygio, pažymėto raudonai.

Kaip ir pirmųjų akcijų atveju, turėsime būti labai atidūs kainų judėjimui ir infliacijai Jungtinėse Valstijose, nes jeigu rinkų nestabilumas tęsis ir kaina praras dabartinį palaikymo lygį, galėsime pamatyti rinkos apsisukimą žemyn, nors dėl to kaina turėtų susidurti su keliais palaikymo lygiais ir 200 periodų vidurkiu.

Nepaisant to, šiuo metu nuotaikos išlieka teigiamos ir paskelbti geri rezultatai gali paskatinti kainą siekti maksimalių rezultatų.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Goldman Sachs“ 2020 m. vasario 25 d. – 2021 m. liepos 14 d. dieninis grafikas. 2021 m. liepos 14 d., 11.45 val. (CEST), duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų ateityje.

„Goldman Sachs“ evoliucija per pastaruosius 5 metus:

2020 m.: 14,69 %

2019 m.: 37,64 %

2018 m.: -34,43 %

2017 m.: 6,39 %

2016 m.: 32,86 %

