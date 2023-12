Walmarti kolmanda kvartali tulemused

Detsember 01, 2023 16:02

Walmart on maailma suurim jaemüüja, kelle käive ületas eelmisel aastal 570 miljardit dollarit. Talle järgneb Amazon, kelle tulu oli üle 230 miljardi dollari. Seetõttu peetakse Walmarti tulemusi sageli tarbijate ja majanduse tervise mõõdikuks.

Loe edasi, et saada teada, millised on olnud Walmarti kolmanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Walmart Inc. Sümbol Invest.MT5 kontol: WMT Idee kuupäev: 28. november 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 160 dollarit Eesmärgi tase: 210 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Walmarti tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 1,53 dollarit vs prognoositud 1,52 dollarit

Tulu: 160,80 miljardit dollarit vs prognoositud 159,72 miljardit dollarit

Puhaskasum:⁠ 453 miljonit dollarit vs 1,8 miljardi dollariline kahjum eelmisel aastal samal ajal (opioidide müügiga seotud trahvide tõttu).

Walmarti USA olemasolevate poodide müük (inglise keeles same-store sales) kasvas 4,9%

Klienditehingud kasvasid 3,4%

Keskmine kliendi poolt kulutatud summa tõusis 1,5%

E-kaubanduse läbimüük kasvas USA-s 24% ja maailmas 15%

Walmart avaldas muljetavaldavad näitajad:⁠ kasvu oli näha enamikus sektorites ja ületati analüütikute prognoose. Head tulemused saavutati keset kõrget inflatsiooni, mil paljud jaemüüjad on raskustes. Päev enne tulemuste avaldamist saavutas aktsia kõigi aegade kõrgeimale taseme - pea 170 dollarit.

Tulusid arutleva konverentsikõne lõpuks oli aktsia aga üle 8% langenud ja sulges 156,04 dollariga. Kuigi enamik tehnilisi analüütikuid võib põhjuseks pidada rekordhinna ajal kasumi väljavõtmist, tekitas investoritele muret Walmarti pühadehooaja väljavaade.

Ettevõtte juhid teatasid, et viimase kahe kuu jooksul on müük olnud kõrgemate intressimäärade ja majapidamiste vähenevate säästude tõttu "ebaühtlane". Üle poole ettevõtte müügist moodustasid esmatarbekaubad, nagu toit ja rõivad.

Ettevõte nägi väikest tõusu kodukaupade ja rõivaste müügis, kuid Walmarti finantsjuht rõhutas, et enamik ostlejaid ootab sooduskampaaniaid, nagu musta reede ale. Seetõttu on Walmart pidanud tarbijate osas olema ettevaatlikum, kui kolme kuu eest, tekitades investorites muret ettevõtte pühade väljavaadete pärast.

Seetõttu on eelseisvad pühad Walmarti jaoks oluline proovikivi. Tegu on USA suurima toidupoeketiga ja investorid loodavad, et see aitab suurendada müüki ja taastada osa aktsia kaotatust. Kui ei, siis on tõenäoline languse jätk.

Walmarti börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Walmarti aktsial on parasjagu 25-osta, 5- hoia ja 0-müü reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 210 dollarit, madalaim 163 dollarit ja keskmine 180,79 dollarit.

Allikas: TipRanks , 28. november 2023

Näide - Walmarti aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 160 dollarit.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 210 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Ajakava = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 500 dollarit [(210,00 - 160,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades viimasele tulukõnele järgnenud müügilainet.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Walmarti aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kuna minimaalne tehingutasu on 1 dollar, siis antud näite puhul oleks vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Walmarti aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Walmart Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2017 kuni november 2023, jäädvustatud 28. novembril 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Walmarti aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile! ▼▼▼

Sina arvad, et Walmarti aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Walmarti aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

