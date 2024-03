NIO neljanda kvartali tulemused

Märts 14, 2024 17:06

NIO on Hiina elektrisõidukite tootja, mille peakorter asub Shanghais. Peale elektrisõidukite loomise arendab see ka aku vahetamise jaamu. Enne tehisintellektiga seotud ettevõtete buumi tekitas palju kõmu elektriautode turg. Loe edasi, et teada saada, millised on olnud NIO värskeimad tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: NIO Sümbol Invest.MT5 kontol: NIO Idee kuupäev: 12. märts 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 6,5 dollarit Eesmärgi tase: 10,4 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

NIO tulemused

Olulisemad näitajad:

Kvartalitulu: 2,41 miljardit dollarit, mis on madalam nii analüütikute prognoosidest kui ka eelmise aasta samal ajal teenitud tulust.

Brutokasum: 180 miljonit dollarit, mis on 105,7% rohkem kui 2022. aasta neljandas kvartalis, kuid 16,0% vähem kui 2023. aasta kolmandas kvartalis

Aastane netokahjum: 2,9 miljardit dollarit

Sularahareservid: 8,1 miljardit dollarit

2023. aasta neljandas kvartalis tehti 50 045 sõidukitarnet

2023. aastal tehti 160 038 sõidukitarnet, mis on 30,7% rohkem kui 2022. aastal

NIO tuluaruanne ei vastanud enamiku mõõdikute poolest analüütikute ootustele, kuid näitas siiski aastases võrdluses ka mõningaid kasvu kogenud mõõdikuid. Kogumüük kasvas aastavõrdluses 4,6% ja ettevõtte netokahjum kahanes. Samuti ületas NIO oma 2023. aasta neljanda kvartali müügiprognoosi.

Kuigi aastane netokahjum on vähenenud, ütles NIO finantsdirektor Steven Feng, et nüüd keskendutakse kulude haldamise optimeerimisele. Erinevalt konkurentidest nagu Xpeng ja Li Auto, pole NIO selleks aastaks uutest suurtest tooteesitlustest teatanud.

Praegu koosneb NIO tootevalik peamiselt tipptasemel sportautodest. Eeldatavasti tuuakse turule uus massiturule mõeldud sõidukimark, mis suudab konkureerida Tesla Hiinas toodetud mudelitega. Tarneid pole oodata enne 2024. aasta neljandat kvartalit.

Kuigi NIO kärpis oma tööjõudu 10% võrra ja eraldas mõned mittepõhitegevusüksused, sõlmis ettevõte kokkuleppe Abu Dhabi valitsuse kontrollitava CYVN Holdingsiga 2,2 miljardi dollari suuruse rahasüsti tegemiseks 20,1% osaluse eest.

Laiemas plaanis on Hiina elektriautode turg aga oluliselt aeglustunud. Aeglustumine on tingitud suurtest hinnakärbetest, mille taga oli turuliidrist BYD. Kuigi müük on sektoris kasvanud, on marginaalid nüüd oluliselt madalamad.

Hiina elektriautode tootjatel on aga veelgi suuremaid probleeme. Euroopa ametivõimud on alustanud uurimist välja selgitamaks, kas Hiina elektriautode tootjad said riigitoetustest ebaõiglast kasu, samas kui USA uurib, kas Hiina sõidukeid saab kasutada USA kodanike järele luuramiseks.

Nende murede tõttu on analüütikute prognoosid varieeruvad.

NIO börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et NIO aktsial on parasjagu 5-osta, 6- hoia ja 1-müü reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 10,4 dollarit, madalaim 4,8 dollarit ja keskmine 7,02 dollarit.

Allikas: TipRanks , 12. märts 2024

Näide - NIO aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 6,50 dollarit, arvestades volatiilusega turul. Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 10,4 dollarit. Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest. Aeg = 1-6 kuud Ostes 10 aktsiat: Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 39 dollarit [(10,4 $ - 6,5 $) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda – aktsia on endiselt oma tipptasemest 90% madalamal.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 NIO aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks antud näite puhul vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu NIO aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. NIO kuugraafik. Aeg: jaanuar 2017 kuni märts 2024, jäädvustatud 12. märtsil 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et NIO aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

