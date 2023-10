Netflixi aktsia – kolmanda kvartali tulemused

Oktoober 26, 2023 12:40

Investorid on pikisilmi oodanud näha, kuidas paroolide jagamise piiramine ja uus reklaamidega tellimuspakett mõjutavad Netflixi tellijate arvu ja üldist kasvu. Jätka lugemist, et saada teada, millised on olnud Netflixi kolmanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Netflix Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: NFLX Idee kuupäev: 23. oktoober 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 412 dollarit Eesmärgi tase: 600 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Netflixi kolmanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 3,73 dollarit vs prognoositud 3,49 dollarit

Tulu: 8,54 miljardit dollarit vs 7,93 miljardit dollarit aasta varem

Puhaskasum: 1,68 miljardit dollarit vs 1,4 miljardit dollarit aasta varem

Uued tellijad üle maailma: 8,76 miljonit vs prognoositud 5,49 miljonit

Tellijate koguarv: 247,15 miljonit vs. 243,88 miljonit

Reklaamidega tellimuspakett kasvas kvartalipõhiselt 70%

Netflix ületas analüütikute prognoose enamiku näitajate puhul. Enamiku tehnoloogiaettevõtete jaoks on tellijate numbrid kõige olulisemad ja peamine tuluallikas. Kuigi mõned analüütikud ja investorid kartsid, et parooli jagamise piiramine mõjutab Netflixi tellijate arvu, aitas see neid hoopis suurendada.

Viimase kvartali jooksul lisandus globaalselt 8,76 miljonit tellijat, mis on palju rohkem kui analüütikute oodatud 5,49 miljonit. Tegu on suurima kvartaalse tellijate arvu kasvuga 2020. aasta teisest kvartalist saadik (COVID-19 pandeemia ajal lisandus 10,1 miljonit tellijat).

Uus reklaamipõhine tellimuspakett kasvas kvartaliga 70%, kuid Netflix ei avaldanud, kui palju tellijaid seda paketti kasutab. Siiski on mõningaid murekohti, millega tuleb arvestada. Netflix ja teised Alliance of Motion Picture and Television Producersi liikmed jõudisd Hollywoodi kirjanikega kokkuleppele palku ja hüvesid täiustada, mis mõjutab ettevõtete nagu Netflix kasumit.

Samuti on juhtkond teatanud plaanidest tõsta oma põhi- ja premium pakettide hinda, samas standardpaketi ja reklaamidega paketi hinnad jäävad samaks. See võib mõningaid tellijaid eemale peletada, kuna mitmete teenusepakkujate pakettide omamine läheb aina kallimaks. Ei saa eirata ka kõrgemate intressimäärade ja laenukulude mõju, mistõttu võivad tarbijad oma tellimusi vähendada ja seeläbi ettevõtte tulusid ja aktsiahinda mõjutada.

Netflixi börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Delta Air Lines'i aktsial on parasjagu 22 "osta", 11 "hoia" ja 1 "müü" reitingut. Netflixi börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 600 dollarit, madalaim 325 dollarit ja keskmine 459,47 dollarit.

Allikas: TipRanks , 23. oktoober 2023

Näide - Netflixi aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 412 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 600 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 1880 dollarit [(600,00 - 412,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. Aktsia võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades Netflixi tellimuste eelseisvaid hinnatõuse ja ebakindlust seoses tulevaste intressitõusudega.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saate osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Netflixi aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 $ dollarit (0,02 $ * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kuna minimaalne tehingutasu on 1 dollar, siis antud näite puhul oleks vahendustasu kokku vaid 1 dollar. .

4 sammu Netflixi aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Netflix Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2016 kuni oktoober 2023, jäädvustatud 23. oktoobril 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Netflixi aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile! ▼▼▼

Sina arvad, et Netflixi aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Netflixi aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: