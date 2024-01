Lululemoni aktsia: uuendatud kvartaliprognoos

Jaanuar 12, 2024 15:13

Lululemon Athletica on Kanada-Ameerika spordirõivaste ettevõte. 1998. aastal asutatud rõivatootja IPO (esmane avalik pakkumine) leidis aset 2007. aasta juulis. Ettevõte on korduvalt olnud Fortune'i kõige kiiremini kasvavate ettevõtete nimekirjas.

Investorid pööravad aasta alguses rõivaettevõtetele rohkelt tähelepanu, kuna avaldatakse, milline oli müük pühade ajal. Loe, millised on Lululemoni uuendatud 2023. aasta neljanda kvartali suunised ja mida analüütikud prognoosivad.

Aktsia: Lululemon Athletica Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: LULU Idee kuupäev: 9. jaanuar 2024 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 518 dollarit Eesmärgi tase: 610 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Lululemoni uuendatud prognoos

Lululemon tõstis oma 2023. aasta neljanda kvartali prognoosi. Nüüd eeldatakse, et tulu jääb vahemikku 3,17-3,19 miljardit dollarit. Ettevõtte eelmine prognoos jäi vahemikku 3,135-3,17 miljardit dollarit ja uuendatud prognoos kujutab 14-15% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Nüüd oodatakse, et rõivaettevõtte 2023. fiskaalaasta neljanda kvartali aktsiakasum jääb vahemikku 4,96-5,00 dollarit, mis on kõrgem kui tema varasem prognoos ja analüütikute ootused. Uuendatud prognoos näitab, et Lululemonil möödus pühadeaeg hästi, kusjuures finantsjuht Meghan Frank ütles, et nad on oma tulemustega rahul.

2023. aastal tõusis Lululemoni aktsia hind enam kui 59% ja saavutas uue kõigi aegade kõrgeima taseme. Kuigi enamik analüütikuid on andnud aktsiale ostureitingu, soovitavad mõned hoida ja üks isegi müüa. Allpool väljatoodud analüütikute prognoosidest nähtub, et kõigi aegade kõrgeim hinnatase 516,00 dollarit on keskmise hinnasihi lähedal.

Mõned analüütikud usuvad, et aktsia on võib olla juba oma tipu saavutanud, aga mõned leiavad, et sel on veel kasvuruumi. Näiteks septembris teatas Lululemon viieaastasest partnerluslepingust Pelotoniga, kes hakkab Lululemoni rõivaid oma kauplustes kandma. Ettevõtte peamine kasvupotentsiaal on rahvusvahelises laienemises, kuna rahvusvaheline tulu moodustab ainult 16% Lululemoni kogutulust. Laienemise kohta aga seni teateid pole ja enamik teadaolevaid kasvuplaane on tõenäoliselt juba aktsiahinnas kajastunud, mis võib kasvupotentsiaali piirata.

On oluline end Lululemoni 2024. aasta kasvuplaanidega kursis hoida, kuna need mõjutavad otseselt seda, kas investorid usuvad, et aktsia hind võib veel tõusta. Lululemoni järgmised tulemused avaldatakse 26. märtsil 2024.

Lululemoni börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Lululemoni aktsial on parasjagu 22 "osta", 4 "hoia" ja 1 "müü" reitingut. Lululemoni börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 610 dollarit, madalaim 408 dollarit ja keskmine 518 dollarit.

Allikas: TipRanks , 9. jaanuar 2024

Näide - Lululemoni aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 518 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 610 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 920 dollarit [(610,00 - 518,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades Lululemoni tulevikuplaane ja investeeringuid ümbritsevat ebakindlust.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

4 sammu Lululemoni aktsia ostmiseks

Loo Admiralsis konto ja sisene Dashboardi. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Lululemon. Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2017 kuni jaanuar 2024, jäädvustatud 9. jaanuaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

