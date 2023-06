Kuidas kaubelda Zoomi aktsiatega?

Juuni 02, 2023 16:55

Zoom Video Communicationsi aktsia tõusis oma IPO hinnast ligi 900% kõrgemale – 65,00 dollarilt (15. aprillil 2019) rekordilise 588,84 dollarini (2020. aasta oktoobris). Nüüdseks on aktsia langenud aga rekordmadalale (60,48 dollarit).

Mõned analüütikud prognoosivad aktsia tõusu, samas teised on endiselt ettevaatlikud. Loe edasi, et teada saada millised on olnud Zoomi esimese kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Zoom Video Communications Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: ZM Idee kuupäev: 30. mai 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 72 dollarit Eesmärgi tase: 82 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Zoomi esimese kvartali tulemused

Olulisemad näitajad Zoomi esimese kvartali tulemuste kohta:

Tulu kasvas 3% 1,1 miljardi dollarini, ületades analüütikute prognoositud 1,08 miljardit dollarit

Aktsiakasum oli prognoositud 0,99 sendi asemel 1,16

Äriklientide arv kasvas võrreldes eelmise aastaga 9%, tõustes 215 900-ni

Teise kvartali tulude prognoos on 1,11-1,15 miljardit dollarit, mis vastab Wall Streeti ootustele

Kogu aasta tulude prognoos tõsteti vahemikku 4,465-4,485 miljardit dollarit

Zoomi tulud ületasid Wall Streeti ootusi. Investoritele kipub üldise kasutajaskonna kasv meeldima, kuna see tähendab rohkem tulu. Kuid kasv toimus vaid USA turul. Ülejäänud maailma puhul oli näha eelmise aasta sama ajaga võrreldes tulude vähenemist.

Juhtkond loodab, et uued koostööprojektid ja uute toodete lansseerimine aitavad suurendada tulusid kõigis riikides, kus ettevõte tegutseb. Palju tähelepanu pööratakse ZoomIQ laienemisele ja selle partnerlusele Anthropiciga, mis on osa Zoomi tehisintellekti põhistrateegiast.

Plaan on ehitada kliendikeskseid tehisintellektil põhinevaid tooteid, alustades Anthropicu tehisintellekti mudeli integreerimisest Zoomi kontaktkeskusega. Kuigi tehisintellekt on parasjagu populaarne, ei pruugi see veel Zoomi tulu suurendada, kuid see võib aidata säilitada praeguseid kliente, kes soovivad platvormist rohkem kasu saada.

Investorite jaoks on praegu aga üks peamisi probleeme asjaolu, et aktsia on parasjagu rekordiliselt madalal, oma 2019. aasta IPO (esialgse avaliku pakkumise) hinna juures. Kuna paljud ettevõtted kutsuvad oma töötajad tagasi kontorisse, ei ole veel teada, kas Zoom on võimeline oma kasutajaskonda ja tulusid märkimisväärselt suurendama või suudab ettevõte lihtsalt oma praegused tulemused säilitada.

Zoomi börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Zoomi aktsial on parasjagu 5 "osta", 19 "hoia" ja 0 "müü" reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 100 dollarit, madalaim 65 dollarit ja keskmine 82,47 dollarit.

Allikas: TipRanks , 30. mai 2023

Näide - Zoomi aktsia kauplemisidee

Osta aktsia hinnaga 72,00 dollarit.

Sea sihiks analüütikute keskmine hinnasiht 82,00 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 100 dollarit (82,00 - 72,00 * 10 aktsiat).

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. Aktsia võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, et Zoomi aktsiad on parasjagu rekordmadala hinnaga.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Zoomi aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kuna minimaalne tehingutasu on 1 dollar, siis antud näite puhul oleks vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Zoomi aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Otsi aktsiat Turuvaate akna alumisest osast ja liiguta sümbol graafikule. Kasuta ühenupuvajutuse kauplemist, või ava kauplemise pilet, et sisestada oma tehingu maht, stop-loss (peata kahjum) ja take-profit (võta kasum).

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Zoom. Kuugraafik. Aeg: 14. aprill 2019 - 30. mai 2023, jäädvustatud 30. mail 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Zoomi aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile! ▼▼▼

Sina arvad, et Zoomi aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Zoomi aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

