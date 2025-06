Kuidas kaubelda NVIDIA aktsiatega pärast 2026. majandusaasta I kvartali tulemusi?

Juuni 06, 2025 18:57

1993. aastal asutatud NVIDIA (NASDAQ: NVDA) on juhtiv tehnoloogiaettevõte, mis spetsialiseerub kõrgtehnoloogilistele graafikaprotsessoritele (GPU). Need toetavad mängukonsoole, andmekeskusi, tehisintellekti (AI) ja süvaõppe tehnoloogiaid.

Tutvuge NVIDIA 2026. majandusaasta esimese kvartali tulemustega ja analüütikute prognoosidega aktsia kohta. Käesolev materjal on esitatud üksnes informatiivsetel eesmärkidel ega kujuta endast finantsalast nõuannet. Enne investeerimisotsuste tegemist konsulteerige finantsnõustajaga.

Aktsia: NVIDIA Corp. Sümbol Invest.MT5 kontole: NVDA Idee kuupäev: 2. juuni 2025 Ajakava: 1–12 kuud Sisenemistase: 145,00 $ Sihttase: 210,00 $ Positsiooni suurus Invest.MT5 kontole: Maksimaalselt 5% Risk: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt. Riskihoiatus : varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Ära kunagi investeeri rohkem, kui võid endale lubada kaotada, sest mõned tehingud lõpevad kahjumi ja mõned kasumiga. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol , et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

: varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Ära kunagi investeeri rohkem, kui võid endale lubada kaotada, sest mõned tehingud lõpevad kahjumi ja mõned kasumiga. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta , et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada. Kauplemine ei sobi kõigile. Kauplemine on väga spekulatiivne ja sellega kaasneb märkimisväärne kahjumirisk. Kuigi see pakub potentsiaalseid võimalusi, hõlmab see ka suurt volatiilsust ja võimendusega kaubeldes võimendatakse nii kasumit kui kahjumit. Jaeinvestorid peaksid enne kauplemist neid riske täielikult mõistma.

Allikas: TradingView - Varasem tootlus ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste näitaja.

NVIDIA 2026. majandusaasta I kvartali tulemused

Näitaja Tegelik tulemus Prognoositud tulemus Ületamine või allajäämine? Kasum aktsia kohta 0,96 $ 0,93 $ Ületamine ✅ Käive 44,06 miljardit $ 43,31 miljardit $ Ületamine ✅

Peamised järeldused

Rekordkäive 44,1 miljardit USA dollarit, kasv 69% võrreldes eelmise aastaga

Andmekeskustest tulenev käive oli 39,1 miljardit USA dollarit, 73% kasv võrreldes eelmise aastaga tugeva tehisintellekti infrastruktuuri nõudluse tõttu

Mängude haru rekordkäive 3,8 miljardit dollarit, 42% kasv võrreldes eelmise aastaga

4,5 miljardi dollari suurune kulu USA valitsuse H20 toodete eksportipiirangute tõttu Hiinasse

Plaanid ehitada tehisintellekti tehaseid USA-s, Taiwanis, Saudi Araabias ja Araabia Ühendemiraatides

2026. majandusaasta teise kvartali tulude väljavaade umbes 45,0 miljardit dollarit, mis sisaldab eeldatavat 8,0 miljardi dollari kaotust H20 tuluest ekspordipiirangute tõttu

Allikas: NVIDIA kvartalitulemused

Analüütikute NVIDIA aktsia 12 kuu prognoos

TipRanksi viimase kolme kuu jooksul küsitletud 41 Wall Streeti analüütikut andsid Nvidia aktsiale järgmise 12-kuu aktsiahinna prognoosi:

Ostureiting: 36

Hoidmisreiting: 4

Müügireiting: 1

Keskmine hinnasiht: 171,62 $

Kõrgeim hinnasiht: 210,00 $

Madalaim hinnasiht: 100,00 $

Allikas: Admiral Markets Stock List Macroscope, NVIDIA. 2. juuni 2025. Varasem tootlus ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste näitaja.

Kauplemisstrateegia näide: NVIDIA

Järgnevad kauplemisnäited on esitatud ainult hariduslikel eesmärkidel ega kujuta endast investeerimisnõuandeid. Investorid peaksid enne kauplemisotsuste tegemist läbi viima iseseisva uurimistöö. Näide NVIDIA aktsiahinna kauplemisideest võiks olla järgmine:

Ostu hind: tulemustejärgse kõrgtasemest kõrgemal, 145,00 dollari juures Sihtmärk: Veidi alla analüütikute kõrgeimat hinnasihti 250,00 dollari juures Risk: Väike, maksimaalselt 5% kontost Ajakava: 1-12 kuud KAUPLEMISE NÄIDE Osta 10 NVIDIA aktsiat: 1 450 $ (10 * 145,00 $) Sihtmärgi saavutamisel: 1 050 $ potentsiaalne kasum (250,00 $ - 145,00 $ * 10) Invest.MT5 konto komisjonitasu: 10 aktsiat * $0,02 aktsia kohta USA aktsiate puhul = 0,20 $ (kehtib ka minimaalme tehingutasu 1,00 $)

Pidage meeles, et turud tõusevad ja langevad. Aktsiahind võib märkimisväärselt langeda, eriti NVIDIA-t mõjutavate vastutuulte tõttu, mis tulenevad tollimakse puudutavast teadmatusest ja USA valitsuse eksportpiirangutelt Hiinale.

Kuidas osta NVIDIA aktsiaid 4 sammuga?

Avage konto Admiral Marketsis, et pääseda ligi Dashboardile. Klõpsake ühel oma reaalsel või demokontol nuppu "Kauple" või "Investeeri", et avada veebiplatvorm. Otsige soovitud aktsiaid lehe ülaosas asuvast otsinguribast. Sisestage kauplemispiletisse oma sisenemis-, Stop Loss ja Take Profit tasemed.

Allikas: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. NVIDIA. Kuugraafik. Periood: detsember 2017 kuni juuni 2025, jäädvustatud 2. juunil 2025. Varasem tootlus ei ole usaldusväärne tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitaja.

Kas arvate, et NVIDIA aktsia hind liigub teistmoodi?

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et NVIDIA aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol. Nendega on seotud aga kõrgemad riskid ja ei ole sobilikud kõigile investoritele. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad artiklist "Mis on CFD?".

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: