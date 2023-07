Kuidas kaubelda JP Morgani aktsiatega?

Juuli 20, 2023 11:41

USA suurimad pangad on alustanud 2023. aasta teise kvartali tulude avaldamisega. Loe edasi, et saada teada millised on olnud JP Morgani teise kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: JP Morgan Chase Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: JPM Idee kuupäev: 17. juuli 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 154 dollarit Eesmärgi tase: 196 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

JP Morgani teise kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 4,37 dollarit vs prognoositud 4,00 dollarit

Tulu: 42,4 miljardit dollarit vs prognoositud 38,96 miljardit dollarit

Netotulu kasvas 67% 14,5 miljardi dollarini

Brutotulu kasvas kõrgemate intressimäärade ja laenukasvu tõttu 34%

Keskmine laenusumma kasvas 13%

Hoiused vähenesid 6%

Panku peetakse sageli USA tarbijate olukorra mõõdupuuks. Ettevõtte tulemuste üle arutleva konverentsikõne ajal väitis JP Morgani tegevjuht Jamie Dimon, et "USA majandus on jätkuvalt vastupidav", rõhutades, et tarbijad kulutavad, kuid aeglasemalt ja tööturg on pehmenenud, kuid töökohtade kasv on endiselt tugev.

Viimases kvartalis oodati JP Morgani investeerimispangandus- ja kauplemistegevuse langust, kuid analüütikute prognoose hoopiski ületati. Jaepanganduse tulud kasvasid 37% ja kasum 71%.

Kõrgemad intressimäärad kipuvad pankadele kasulikuks osutuma, sest raha laenatakse teistele suurema summa eest, kui pangad ise laenavad, teenides seeläbi rohkem kasumit. Kuigi tavaliselt kardetakse, et kõrgemad intressimäärad võivad laenamist vähendada, kasvas JP Morgani keskmine laenusumma 13%.

Kuid see ei pruugi olla niivõrd positiivne, kui mõned arvavad. Kui inimesed võtavad rohkem laene suuremates summades, et maksta inflatsiooni ja kõrgemate intressimäärade poolt paisutatud arveid, siis see võib avaldada negatiivset mõju majandusele ja ärikliimale.

Selle probleemi tõi välja ka Dimon. Tarbijate vähenevad kontojäägid, jätkuvad geopoliitilised pinged Ja oht, et intressimäärad on veel kaua kõrged, võivad majandust ja ettevõtete kasumit mõjutada.

JP Morgani börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et JP Morgani aktsial on parasjagu 17-osta, 5- hoia ja 0-müü reitingut. JP Morgani börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 196 dollarit, madalaim 145 dollarit ja keskmine 163,33 dollarit.

Allikas: TipRanks , 17. juuli 2023

Näide - JP Morgani aktsia kauplemisidee

JP Morgani aktsia hinna kauplemisidee võiks olla näiteks järgmine:

Osta aktsia, kui selle hind on 154 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 196 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 420 dollarit (196,00 - 154,00 * 10 aktsiat).

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda – pangaaktsiad on tarbijate majandusliku olukorra suhtes väga tundlikud.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

4 sammu JP Morgani aktsia ostmiseks

Allikas: Admirals MetaTrader 5. JP Morgan. Kuugraafik. Aeg: november 2014 kuni juuli 2023, jäädvustatud 17. juulil 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et JP Morgani aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

