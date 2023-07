Kuidas kaubelda Fordi aktsiatega?

Juuli 07, 2023 13:01

Ford teatas, et lõpetab ühe oma populaarseima mudeli tootmise, et teha ruumi uuele elektrisõidukile hüüdnimega "Tesla tapja". Loe Fordi plaanidest lähemalt ja saa teada, mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Ford Motor Co. Sümbol Invest.MT5 kontol: F Idee kuupäev: 5. juuli 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 15 dollarit Eesmärgi tase: 20 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Invest.MT5 kontol on võimalik osta aktsiaid ja väärtpabereid maailma suurimatelt börsidelt.

Igat liiki kauplemine on kõrge riskiga ja võid seeläbi kaotada rohkem kui oled valmis riskima. Alusta väikeselt, et mõista, milline on sinu riskitaluvus või harjuta demokontol, et enne investeerimist oma teadmiseid täiustada.

Fordi uus elektriauto

Üks Fordi populaarsemaid sõidukeid viimase 41 aasta jooksul on sisepõlemismootoriga F-seeria pikap. Tegu on viimase 46 aasta enimmüüdud veoautoga USA-s. Kuid Fordi F-150 Lightning EV ei ole suutnud saavutada sarnast edu.

Seetõttu on Ford pööranud oma fookuse uuele Chevy Silverado EV-le ja oma esimese aku jõul töötava kergveoki turuletoomisele aastaks 2024. Analüütikud ootavad huviga, et näha, kuidas see konkureerib Tesla tulevase elektriautoga Cybertruck, mis peaks turule tulema käesoleva aasta lõpus.

Kuigi paljud võivad esmapilgul arvata, et Tesla on elektriautode lahingus Fordist paremas positsioonis, tasub meeles pidada, et Ford oli eelmisel aastal USA-s elektriautode müügi poolest paremuselt teine. General Motors on tänavu küll Fordi edastanud, kuid Fordi plaanitavad elektriautod võivad aidata ettevõttel oma positsiooni taastada.

Peagi alustab Ford ka täiselektrilise Explorer linnamaasturi tootmist ettevõtte Kölni tehases Saksamaal. Ford on selle – oma esimese süsinikuneutraalse tehase – ehitamiseks investeeritud 2 miljardit dollarit ja investorid soovivad näha investeeringu tasuvust üheksa elektrisõiduki tehases kavandatava tootmise kaudu.

Ford püüab täita tarbijate nõudlust elektrisõidukite järele, kuid tasub meeles pidada, et valdkond on väga konkurentsitihedaks muutunud. Ka teised autotootjad, nagu VW, GM, Tesla ja BMW, laiendavad oma elektriautode valikut. Fordi juhid on juba teatanud, et tõenäoliselt kaotavad nad sel aastal elektriautode müügist 3 miljardit dollarit, kuid on endiselt graafikus, et saavutada oma selle aasta kasumieesmärk 9-11 miljardit dollarit.

Ettevõtet puudutav ebakindlus on põhjus, miks analüütikud pole aktsia osas ühel meelel (nagu edasi lugedes näed).

Fordi börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Fordi aktsial on parasjagu 5 "osta", 4 "hoia" ja 1 "müü" reitingut. Fordi börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 20 dollarit, madalaim 11 dollarit ja keskmine 14,88 dollarit.

Allikas: TipRanks , 5. juuli 2023

Näide - Fordi aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 15 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 20 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Ajakava = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 50 dollarit (20,00 - 15,00 * 10 aktsiat).

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades, kui volatiilne aktsiaturg praegu on.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Fordi aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta.

Kehtib ka madal minimaalne tehingutasu suurusega 1 dollar. Seega oleks näitena toodud kauplemise idee komisjonitasu kokku vaid 1 dollar!

4 sammu Fordi aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto. Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. Reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Ford. Kuugraafik. Aeg: juuli 2018 kuni juuli 2023, jäädvustatud 5. juulil 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Fordi aktsia ostmiseks kliki allolevale reklaamile! ▼▼▼

Sina arvad, et Fordi aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Kui usud, et on suurem tõenäosus, et Fordi aktsia hind langeb, siis saad ka müüa lühikeseks hinnavahelepingutega (CFD) kauplemiskontol, mida Admirals samuti pakub.

Trade.MT4 ja Trade.MT5 kontod võimaldavad spekuleerida aktsiate hinna suuna üle kasutades CFD-sid.

See tähendab, et saad potentsiaalselt teenida kasu nii tõusvatelt kui ka langevatelt hindadelt. Lisateavet CFD-dega kauplemise kohta leiad siit.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: