Kuidas kaubelda Adobe'i aktsiatega?

Juuni 21, 2023 16:40

Adobe on rahvusvaheline tarkvaraettevõte, kelle toodete seas on näiteks Adobe Acrobat, Experience Cloud, Photoshop, Lightroom, Illustrator ning ka uus AI Sensei.

Ettevõte teatas äsja oma teise kvartali tulemustest. Loe edasi, et teada saada millised on olnud Adobe'i tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Adobe Inc Sümbol Invest.MT5 kontol: ADBE Idee kuupäev: 20. juuni 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 520 dollarit Eesmärgi tase: 600 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Allikas: TradingView

Adobe'i teise kvarali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum kasvas 2,49 dollarilt 2,82 dollarile

Kvartalitulu: 1,3 miljardit dollarit vs 1,18 miljardit dollarit samal ajal eelmisel aastal

Käive kasvas aastaga 10% 4,82 miljardi dollarini. Prognoositi 4,78 miljardit dollarit

Digitaalse meedia tegevusharu tulud kasvasid aastaga 10%

Digitaalse kogemuse tegevusharu tulu (sh Experience Cloud) on aastaga kasvanud 12%

Kogu aasta tulude prognoosi tõsteti

Adobe'i 2023. aasta teise kvartali kasumlikkus ületas enamikku nende enda ootustest – nii aktsiakasum kui ka tulu olid oodatust kõrgemad. Seetõttu tõstis juhtkond oma aastase tulu prognoosi, mis on nüüd 19,25 miljardi dollari ja 19,35 miljardi dollari vahel – analüütikud prognoosisid 19,30 miljardit dollarit.

Suur osa Adobe'i tulemusi arutavast konverentsikõnest keskendus tehisintellekti toodetele, mida ettevõte on viimasel ajal arendanud. Adobe tegi otsuse muuta Firefly tarkvara (suudab muuta teksti 3D-piltideks, heliks, videoks ja illustratsioonideks) äriklientide jaoks tasuliseks. Selle tehisintellektipõhise kunstigeneraatori aktiivsus oli 80 korda suurem kui Adobe ootas.

Kuid üks küsimärk Adobe'i ja teiste tehnoloogiasektori aktsiate tuleviku osas on endiselt õhus – Föderaalreservi intressimäärade poliitika. Viimasel kohtumisel hoidis Föderaalreserv intressimäärad muutmata, kuid teatas, et sel aastal on tõuse oodata.

Intressitõusud võivad mõjutada aktsiahindu, sest kõrgemad laenukulud võivad kasumit vähendada. 2022. aasta aktsiaturu krahhi taga oli suuresti asjaolu, et keskpangad hakkasid esimest korda pärast pandeemiat intressimäärasid tõstma.

Seetõttu on maailma majanduse jälgimine Adobe'i väljavaadete analüüsimisel oluline.

Adobe'i börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Adobe'i aktsial on parasjagu 15 "osta", 13 "hoia" ja 0 "müü" reitingut. Adobe'i börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 600,00 dollarit ja madalaim 450,00 dollarit ja keskmine 541,52 dollarit.

Allikas: TipRanks , 20. juuni 2023

Näide - Adobe'i aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 520,00 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 600 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 800 dollarit (600,00 - 520,00 * 10 aktsiat).

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades tehnoloogiasektori aktsiate praegust olukorda.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

4 sammu Adobe'i aktsia ostmiseks

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Adobe kuugraafik. Aeg: 1. oktoober 1998 - 19. juuni 2023, jäädvustatud 19. juunil 2023. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et Adobe aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale: