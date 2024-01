Inteli uued AI kiibid ja tehased

Jaanuar 05, 2024 12:23

Kiibitootja Intel on viimas läbi tohutut muutust oma ärimudelis. Ettevõte ehitab oma esimese USA-s asuva ja teise Iisraelis asuva kiibitehase, saades abi nii USA kui ka Iisraeli valitsustelt ja tulles samal ajal välja ka uue tehisintellekti tootevalikuga.

Need sammud tehakse aga ajal, mil arvutimüük on kaheksa kvartalit järjest langenud ja Nvidia ning AMD on tõstnud konkurentsi. Loe Inteli 2024. aasta äriplaanidest lähemalt ja saa teada, mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Inteli 2024. aasta plaanid

Intel seisab oma ärimudeli ümberkujundamisel väga tegusa perioodi ees. Eelmise aasta lõpus teatas Intel plaanidest ehitada uus USA-s asuv kiibitootmise tehas. Samaaegselt on ettevõte ka peamine kandidaat valituse toetuseks USA sõjaväe kiipide tootmiseks. Kuigi ametlikku pole kokkulepet kinnitatud, on Intel olnud president Joe Bideni 53 miljardi dollari suuruse maksumusega kiibi- ja teadusseaduse suur toetaja, mille eesmärgiks on vähendada sõltuvust välismaisest tehnoloogiast. 2021. aastal investeeris Intel 20 miljardit dollarit kahte Arizonas asuvasse kiibitehasesse.

Iisraeli valitsus on teatanud ka plaanist anda 3,2 miljardi dollari suurune toetus uuele 25 miljardit dollarit maksma minevale kiibitehasele Lõuna-Iisraelis. Kuigi Iisraelis asub alla 10% Inteli tööjõust, on konkurentsivõime tõstsmiseks keskendutud tehaste ehitamisele kolmel kontinendil.

Siiski, hoolimata suurtest investeeringutest uutesse kiibitehastesse, pole veel teada, kas ka tellimused kulutusi põhjendavad. Ettevõte teatas, et tema Arizona tehastest on tellitud kiipe ja need tellimused võivad kasvada, kui intelist saab ainus kõrgtasemeliste kiipide tootja Ameerika Ühendriikides.

Kiibitootja on samuti teatanud uutest tehisintellekti toodetest, sealhulgas üliõhukeste sülearvutite jaoks mõeldud uutest Core Ultra protsessoritest. Arvutimüük on aga langenud ja ilmselt see niipea ei taastu. Selles sektoris on konkurente palju, sh AMD ja Apple. Investorite huvi on tõmmanud pigem Inteli uus generatiivsele tehisintellekti tarkvarale mõeldud AI kiip Gaudi3, mis tuleb välja hiljem sel aastal.

Kuigi Intelil on huvitavad plaanid, tasub meeles pidada, et ettevõte on viimastel aastatel raskusi kogenud. 2022. aastal teatas ettevõte oma kõigi aegade suurimast kvartali kahjumist, mille taga oli langus personaalarvutite nõudluses. Müük langes 36% ja brutokasumimarginaal 38%. Selle järgmine, 25. jaanuaril 2024 avaldatav tuluaruanne saab olema Inteli tulevikuplaanide oluline mõõdupuu. Allpool toodud analüütikute erinevad reitingud näitavad aktsiat ümbritsevat ebakindlust.

Inteli börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Inteli aktsial on parasjagu 6-osta, 20-hoia ja 3-müü reitingut. Inteli börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 68,00 dollarit, madalaim 17,00 dollarit ja keskmine 41,20 dollarit.

Allikas: TipRanks , 2. jaanuar 2024

Näide - Inteli aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 51,50 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 68 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 165 dollarit [(68,00 $ - 51,50 $) * 10 aktsiat]..

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda, eriti arvestades Inteli tulevikuplaane ja investeeringuid ümbritsevat ebakindlust.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Intel Kuugraafik. Kuupäev: jaanuar 2014 kuni jaanuar 2024, jäädvustatud 2. jaanuaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

Sina arvad, et Inteli aktsia hind liigub teistmoodi?

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

