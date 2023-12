Fed, BoE ja EKP jätavad eeldatavasti intressimäärad muutmata

Detsember 15, 2023 15:59

Selle aasta kaks põhiteemat on olnud inflatsioon ja intressimäärad. Aasta lõpule lähenedes, saabub nende kohta rohkelt olulisi andmeid.

Eile avaldas USA Majandusanalüüsi Büroo (BEA) novembri inflatsiooniandmed (sellest lähemalt hiljem). Õhtul teatab oma viimasest intressiotsusest Föderaalreserv (Fed). Sellele järgnevad Inglise Panga (BoE) ja Euroopa Keskpanga (EKP) otsused neljapäeval.

Kahe päeva jooksul tehakse kolm intressiotsust, kusjuures kõik on eeldatavasti samad: määr jäetakse muutmata.

Praegu eeldatakse, et oleme jõudnud aastakümnete kõige järsema intressimäära tõusutsükli lõppu ja tähelepanu pöördub nüüd vihjetele selle kohta, millal intressimäärasid langetama hakatakse.

Oleme viimase aasta jooksul korduvalt kuulnud väljendit "pikalt kõrgel". Kuigi meil võib nüüd olla vastus küsimusele, kui kõrgel, siis nüüd küsitakse kui kauaks.

Kuna inflatsioon langeb ja kõrged laenukulud pärsivad majanduskasvu, alustavad prognooside kohaselt kõik kolm asutust järgmisel aastal intressimäärade kärpimist. Samas jäävad kõik kolm põhjendatult ettevaatlikuks.

Föderaalreserv

Eilsed andmed näitasid, et USA tarbijahinnaindeks oli aastapõhiselt veidi jahtunud, langedes 3,2% -lt 3,1% -le.

Samas jäi Föderaalreservi eelistatud inflatsioonimõõdik, tarbijahinnaindeks ilma kõikuvate energia- ja toiduainehindadeta, aastapõhiselt muutumatuna 4% juurde ja kasvas kuupõhiselt 0,1%. Kõik need näitajad vastasid ootustele.

Kuigi koguinflatsioon liikus õiges suunas, annab kleepuv baasinflatsioon Föderaalreservile põhjust rahapoliitika lõdvendamisel kannatlik olla. Oodatakse, et täna hääletab Föderaalreserv intressimäärade praeguses vahemikus (5,25-5,50%) hoidmise poolt - kolmandat korda järjest.

Kuna mis tahes muu tulemus näib äärmiselt ebatõenäoline, keskendutakse intressiotsuse asemel Föderaalreservi majandusprognoosile, et otsida vihjeid selle kohta, millal intressimäärasid vähendama hakatakse ja kui palju. Praegu prognoosib futuuriturg 2024. aastaks nelja kärbet suuruses 0,25%.

Kuid paljud analüütikud, sh Barclays ja Goldman Sachs, on skeptilised ja ootavad vaid kahe kärpe realiseerumist. Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles hiljuti, et on "enneaegne... spekuleerida, millal poliitika võib lõdveneda", mistõttu on tõenäoline, et Fed püüab taoliseid eeldusi ümber lükata.

Kuna turud ootavad Föderaalreservi rahapoliitika lõdvenemist, on USA aktsiaturg viimasel ajal kogenud tõusu, kusjuures S&P 500 on alates novembri algusest tõusnud üle 10%, lõpetades eilse sessiooni 3% alla oma kõigi aegade kõrgeimat taset. Kui aktsiad liiguvad ühes suunas, siis USA dollar teises. Novembri algusest saadik on USA dollari indeks langenud 2,8%.