Alphabet ja tehisintellekti kasvupotentsiaal

Detsember 22, 2023 11:08

2023. aastat mäletatakse kindlasti kui tehisintellekti aastat. ChatGPT avalikustamine 2022. aasta lõpus tekitas põnevust sektori uute võimaluste pärast ja vallandas maailma tipptehnoloogiaettevõtete seas AI võidujooksu.

Sellest kasvavast sektorist potentsiaalselt kasu saavate tehnoloogiaettevõtete seas on ka Google'i emaettevõte Alphabet. Ja see ei ole ettevõtte ainus tuleviku kasvuvõimalus. Loe Alphabeti kohta lähemalt ja saa teada, mida prognoosivad analüütikud aastaks 2024.

Aktsia: Alphabet Inc. (Google, Class A) Sümbol: GOOG Idee kuupäev: 19. detsember 2023 Aeg: 6-12 kuud Ostu hind: 140 dollarit Eesmärgi tase: 153 dollarit Positsiooni suurus: Max 5% Riski tase: Kõrge

Miks kaubelda Alphabetiga?

Oktoobri lõpus avaldas Alphabet oma kolmanda kvartali tulemused. Kuigi tulu ja kasum olid tugevalt kasvanud ja ületasid analüütikute ootusi, jäid ühe tegevusharu tulemused alla ootuste, mis valmistas investoritele pettumust. Olulisemad näitajad:

Tulu: 76,69 miljardit dollarit vs prognoositud 75,98 miljardit dollarit – aastane kasv 11,0%.

Aktsiakasum: 1,55 dollarit vs prognoositud 1,45 dollarit – aastane kasv 46,2%.

Tegevustulu kasvas 24,6%: 17,14 miljardilt dollarilt 21,34 miljardi dollarini.

Reklaamitulu kasvas 9,5%: 54,48 miljardilt dollarilt 59,65 miljardi dollarini.

Google Cloudi tulu kasvas 20,9%: 6,90 miljardilt dollarilt 8,34 miljardi dollarini, kuid jäi alla prognoose.

Investoritele pettumust valmistanud tulemused olid Google Cloudi omad, kuna tulu oli üle 20 miljoni dollari alla ootuste. Google Cloudi 11%-line turuosa õitsevas pilvandmetöötluse turul jääb kõvasti alla Amazon Web Services'ile (32%) ja Microsoft Azure 'ile (22%).

Kuigi alla ootuste jäänud pilveteenuste tulud valmistasid investoritele pettumuse, koges see aastavõrdluses siiski suurt kasvu. Lisaks on suudetud peale kahjumijada kolm kvartalit järjest kasumit teenida.

Tuleb meeles pidada, et pilveturg on veel suhteliselt noor. See kasvab kiiresti ja kuigi Google Cloud võib konkurentidest maha jääda, ei ole 11% turuosa kindlasti tähtsusetu. Kui vaatame näitena AWS-i, näitab see, et Google Cloudil on potentsiaali olla eelseisvatel aastatel märkimisväärselt kõrge kasumimarginaaliga ettevõte.

Sel aastal on aga nii investorite kui ka suurte tehnoloogiaettevõtete tähelepanu keskpunktis olnud tehisintellekt. Milline on siinpuhul Alphabeti väljavaade?

Kui OpenAI 2022. aasta novembris ChatGPT avalikustas, sundis selle ootamatu edu teisi tehnoloogiaettevõtteid reageerima ja kiiresti oma AI pakkumisega välja tulema. Mõni kuu pärast ChatGPT väljatulekut teatas Google oma AI juturobotist Bard.

Selle avalikustamist ei saatnud just väga suur edu, kuna juturobot tegi oma esimeses esitluses faktivea. Kuid Alphabet kavatseb 2024. aastal avalikustada uue suure keelemudeli nimega Gemini.

Alphabeti lai tootevalik asetab ettevõtte tehisintellekti tehnoloogia edusammudest kasu saamiseks heasse positsiooni. Google otsing, YouTube, Google Cloud ja Android ning nende kasutajad võivad potentsiaalselt saada kasu Alphabeti suurest investeeringust tehisintellekti. Sellegipoolest on tegevusharu konkurents juba suur. Teised tehnoloogiahiiud, nagu Microsoft ja Amazon, suurendavad samuti investeeringuid tehisintellekti.

Alphabeti aktsiad on 2023. aastal juba üle 50% tõusnud. Kuhu analüütikud eeldavad, et aktsia hind siit edasi liigub?

Alphabeti börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Alphabeti aktsial on parasjagu 26-osta, 6- hoia ja 0-müü reitingut. Alphabeti börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 180,00 dollarit, madalaim 129,00 dollarit ja keskmine 153,57 dollarit.

Allikas: TipRanks - 19. detsember 2023

Näide - Alphabeti aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 140,00 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 153 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 6-12 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 260 dollarit [(153,00 - 140,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda. Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

4 sammu Alphabeti aktsia ostmiseks

Pea meeles, et kogu analüütika ja kauplemise ideed põhinevad autori isiklikel vaadetel ja kogemustel.

