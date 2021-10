DAX Analyse: Halten die 15.000 Punkte...

Oktober 03, 2021 20:00

Der DAX muss es zunächst über die SMA20 im 4h Chart schaffen, um Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Versagen die Bullen hier aber, so könnte es wieder an und unter die 15.000 Punkte gehen.

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (27.09.2021 - 01.10.2021)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.682 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 318 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 131 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Mit Aufnahme des Xetra-Handels am Montagmorgen ging es gleich an das Wochenhoch. Von hier aus setzte der DAX40 wieder moderat zurück, konnte sich aber im Bereich der 15.600/550 Punkte-Marke festsetzen. Am Dienstag ging es dann mit Dynamik und mit Momentum an die 15.300/270 Punkte-Marke. Hier konnte sich der DAX stabilisieren und im Nachgang dessen auch erholen. Diese Erholung führte ihn bis Donnerstagmorgen an die 15.474 Punkte-Marke. Hier setzten dann wieder Verkäufe ein, die den DAX bis Freitagmorgen an und unter die 15.000 Punkte-Marke brachten. Die Bullen schafften es aber den Index im Handelsverlauf wieder in Richtung der 15.200 Punkte zu schieben und auch einen Wochenschluss über diesem Level zu formatieren.

Das Wochenhoch liegt über der 15.700 Punkte-Marke und knapp über dem Level der Vorwoche. Das Wochentief wurde unter der 15.000 Punkte-Marke festgestellt. Es ist das tiefste Wochentief seit der KW 12/2021. Die Range war noch einmal etwas größer als in der Vorwoche. Nach einem kleinen Wochengewinn wurde in der abgelaufenen Handelswoche wieder ein Wochenverlust ausgewiesen. Stichtagsbezogen liegt der DAX gut 2.700 Punkte über dem Niveau des Vorjahres.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.703/05 Punkte-Marke erwartet, dass der DAX40 weiter an unser nächstes Anlaufziel bei 15.715/17 Punkten laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.282/80 Punkte Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite 15.267/65 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände

15.254/80

15.324/47/63/97

15.432/65

15.513/23/30/67

15.645/68/74

DAX Unterstützungen

15.183/46/15

15.063/19/10

14.71/48/32

14.888

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 15.514 und 15.115

Tagesschlussmarken 15.651 und 14.938

Break1 Bull (WochenSchluss) (13.979)

Break2 Bull (MonatsSchluss) (12.803)

Boxbereich 16.230 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 17.127 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX mehrmals an die SMA50 (aktuell bei 15.674 Punkten), bzw. an die SMA20 (aktuell bei 15.530 Punkten) gelaufen ist. Es ging trotz mehrerer Versuche in den letzten Handelswochen nicht wesentlich über diese Durchschnittslinien. Am Montag ging es mit dem Kerzendocht der Tageskerze noch an und über die SMA50, von hier aus aber wieder zurück. Am Freitag wurde dann die SMA200 (aktuell bei 15.019 Punkten) kurz unterschritten.

Denkbar ist, dass sich die Erholungsbewegung übergeordnet zu Wochenbeginn noch weiter fortsetzen könnte. Übergeordnet könnten die Bullen versuchen, erneut an die SMA20 zu kommen, wobei sie die Widerstände in den unterschiedlichen Zeitebenen überwinden müssen. Sollten sie es schaffen, diese Durchschnittslinie zu erreichen, könnte es dann in Richtung der SMA50 gehen.

Rücksetzer könnten sich erneut bis in den Bereich der SMA200 ausbilden. Etabliert sich der DAX unter dieser Linie, so würde sich das Chartbild nachhaltig eintrüben. Weitere Rücksetzer könnten dann folgen.

Einordnung langfristiges Chartbild (Daily), Prognose: bärisch

4h Chart

Der DAX40 hatte zu Wochenbeginn eigentlich eine gute Ausgangssituation. Er notierte über der SMA20 (aktuell bei 15.280 Punkten) hat es aber nicht geschafft, sich weiter an die SMA200 (aktuell bei 15.668 Punkten) zu schieben. Es ging am Montag dann unter die SMA20. Im Chart ist gut erkennbar, dass es die Bullen nicht geschafft haben, den Index wieder über diese Linie zu schieben. Es ging dann mit Dynamik und mit Momentum unter die SMA50 (aktuell bei 15.432 Punkten). Nach einer Zwischenerholung zurück an die SMA50/20 ging es bis Freitagmorgen dann unter die 15.000 Punkte-Marke. Der DAX hat es bis zum Wochenschluss nicht geschafft, sich wieder über die SMA20 zu schieben.

Denkbar ist, dass es zu Wochenbeginn weiter aufwärts an die SMA20 gehen könnte. Schaffen es die Bullen den Index über diese Durchschnittslinie zu bringen und zu etablieren, so könnten sich weiter Erholungen einstellen, die bis an die SMA50 gehen könnten. Sollte es über die SMA50 gehen, so könnte es theoretisch weiter aufwärts bis an die SMA200 gehen. Im Chart ist aber erkennbar, dass es alles andere als einfach wird, diese Linie zu überwinden, sollte es der DAX40 aber überhaupt so weit schaffen.

Solange er unter der SMA20 notiert, solange besteht die Möglichkeit, dass sich weitere Abgaben einstellen, die wieder bis an die 15.000/14.980 Punkte gehen könnten. Sollte sich der DAX unter diesem Level etablieren, könnte es weiter abwärts bis in den Bereich der 14.800 Punkte gehen.

Für die Bullen kommt erschwerend hinzu, dass die SMA200 im 4h Chart praktisch auf dem Niveau der SMA50 im Daily liegt.

Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h), Prognose: bärisch

Fazit: der DAX muss es also zunächst über die SMA20 im 4h Chart schaffen, um Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Sollte das gelingen, so könnte übergeordnet wieder der Bereich bei 15.530/660 Punkte erreicht werden. Versagen die Bullen, so könnte es wieder an und unter die 15.000 Punkte gehen, wobei ein Tagesschluss unter der 15.000 Punkte-Marke, der am Folgetag bestätigt wird, auf weitere Abgaben hindeuten könnte.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

DAX Rahmenbedingungen:

Die Inflation in Deutschland ist im September weiter angestiegen. Aktuell liegt diese knapp über 4%. Insbesondere die Energiepreise, Nahrungsmittel und die Mieten sind Preistreiber. Bis zum Jahresende könnte die Inflation sogar noch auf über 5% steigen, so die Erwartungen einiger Experten. Die EZB verweist darauf, dass die Preissteigerung im kommenden Jahr abflachen sollte, da für Deutschland Anfang des Jahres der MWST-Effekt wegfällt. Dennoch ist spürbar, dass sich zunehmendes Unwohlsein breit macht. Was passiert, wenn die Inflation im 1. Quartal 2022 weiter steigen wird? Bisher ist die EZB bei der Beantwortung der Frage ausgewichen. Sollte sich das Szenario einstellen, dass die Preise weiterhin über der 2-3% Marke liegen werden, so muss die Zentralbank handeln.

Die USA haben einen Shutdown in letzter Minute verhindert, bzw. diesen um zwei Monate verschoben. In dieser Zeit will man die Infrastrukturprojekt, die Sozialprojekte und die Anhebung der Schuldenobergrenze diskutieren. Da es auch unter den Demokraten Widerstände zu den einzelnen Pakten gibt, muss die demokratische Partei in den USA erst einmal die eigenen Leute auf Linie bringen. Erst dann macht es Sinn mit den Republikanern zu sprechen.

Es scheint sich anzudeuten, dass die Regierungsbildung in Deutschland zügiger von statten gehen könnte wie beim letzten Mal. Die beiden kleineren Parteien haben sich ausgetauscht, jetzt beginnen die Gespräche mit SPD und CDU. Auf welches Bündnis es letztendlich herauslaufen könnte, wird vielleicht schon in der neuen Woche feststehen.

DAX Trading Setups

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.240 Punkte-Marke zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es weiter aufwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 15.251/53, bei 15.260/62, bei 15.271/73 und dann bei 15.280/82 Punkten zu finden. Geht es über die 15.280/82 Punkte-Marke, so könnte der Index dann unsere Anlaufziele bei 15.292/94, bei 15.303/05, bei 15.311/13, bei 15.317/19, bei 15.332/34, bei 15.344/46, bei 15.363/65, bei 15.381/83, bei 15.394/96, bei 15.410/12, bei 15.422/24 und dann bei 15.430/32 Punkten erreichen. Kommt es bei 15.430/32 Punkten zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 15.444/46, die 15.455/57, die 15.467/69, die 15.479/81, die 15.494/96, die 15.502/04, die 15.511/13, die 15.521/23 und dann die 15.529/31 Punkte. Sollte es über die 15.529/31 Punkte-Marke gehen, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.540/42, bei 15.555/57, bei 15.568/70, bei 15.585/87, bei 15.595/97, bei 15.609/11, bei 15.624/26, bei 15.637/39, bei 15.650/52, bei 15.664/66 bzw. bei 15.673/75 Punkten zu finden.

Short Setups: Kann sich der DAX40 nicht über der 15.240 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.228/26, bei 15.214/12, bei 15.200/198, bei 15.180/78, bei 15.167/65, bei 15.150/48, bei 15.138/36, bei 15.123/21, bei 15.110/08 und dann bei 15.098/96 Punkten erreichen könnten. Unter der 15.098/96 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.082/80, bei 15.066/64, bei 15.051/49, bei 15.038/36, bei 15.023/21, bei 15.010/08, bei 14.995/93, bei 14.980/78, bei 14.968/66, bei 14.954/52 und dann bei 14.939/37 Punkten zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 40 / 2021:

seitwärts / aufwärts

