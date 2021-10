DAX Analyse: Fifty-fifty in die neue Handelswoche

Oktober 24, 2021 18:50

Die Wochenrange im DAX war letzte Woche sehr klein! Die Richtung scheint für die meisten Marktteilnehmer immer unklarer zu werden. Ob die Bullen oder Bären dominieren, ist aktuell wirklich fifty-fifty.

Aktuelle Analyse, Prognose, Wochenausblick und Setups für den deutschen Leitindex DAX – Chartanalyse für aktive Trader

DAX Rückblick: (18.0192021 - 22.10.2021)

Der DAX40 ging am Montagmorgen bei 15.565 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 340 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 28 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Am Montag wurde das Tageshoch gleich mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert: von hier aus ging es in dynamischen Impulsen abwärts. Der Index konnte sich erst im Bereich der 15.415 Punkte stabilisieren und im Nachgang dessen wieder erholen. Es ging im Zuge dessen an und über die 15.500 Punkte. Die restliche Woche schob sich der DAX übergeordnet seitwärts. Es gab am Mittwoch zwar noch eine Bewegung an die 15.571 Punkte, die wurde aber im Nachgang wieder abverkauft. Am Donnerstag wurde der Rücksetzer knapp unter die 15.400 Punkte gleich wieder zurückgekauft. Am Freitag ging es dann mit Aufnahme des Xetra-Handels an und über die 15.600 Punkte. Die Bullen schafften es aber nicht, den Index über diesem Level zu halten. Am späten Nachmittag setzten dann wieder Gewinnmitnahmen ein, die den Index unter die 15.550 Punkte brachten; der DAX schaffte es aber, einen Wochenschluss über diesem Level zu formatieren.

Das Wochenhoch liegt knapp über dem Level der Vorwoche. Das Wochentief liegt deutlich über dem Niveau der KW 41/2021. Die Range war in den letzten fünf Handelstagen extrem klein. Es war die zweitkleinste in diesem Jahr - sie lag deutlich unter dem Niveau der Vorwoche und auch deutlich unter dem Jahresdurchschnitt. Nach einer Gewinnwoche hat der DAX40 in dieser Woche wieder einen kleinen Wochenverlust formatiert.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.607/09 Punkte-Marke erwartet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 15.615/17 Punkten erreichen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde um einen Punkt verfehlt. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.412/10 Punkte Marke hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 15.399/97 Punkten. Hier hat das Setup perfekt gegriffen.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände

15.576/93

15.618/61/89

15.739/49/76

15.818

DAX Unterstützungen

15.563/44/20/14

15.484/62/53/28/16

15.391/59/29/27

15.276/49

15.137

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 15.722 und 15.428

Tagesschlussmarken 15.834 und 15.254

Break1 Bull (WochenSchluss) (13.979)

Break2 Bull (MonatsSchluss) (12.803)

Boxbereich 16.230 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 17.127 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX40 hat in den letzten Handelstagen, praktisch seit Wochenbeginn, unter der SMA50 (aktuell bei 15.563 Punkten) notiert. Erst am Freitag gab es einen Angriff auf diese Linie. Der obere Docht der Tageskerze hat die Linie überschritten, der Kerzenkörper selbst ist unter dieser Linie geblieben. Damit war der Angriff auf die SMA50 auf Tagesschlussbasis wieder nicht erfolgreich. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelswochen und -monaten immer ein hartes Brett war, den der DAX per Tagesschluss nie überwinden konnte.

Der Index muss aber zwingend einen Tagesschluss über der SMA50 formatieren, um eine Perspektive auf die Kursziele auf der Oberseite zu haben. Sollte es den Bullen gelingen, dies zu bewerkstelligen, so könnte es weiter aufwärts an die 15.750 bzw. an die 15.850 Punkte gehen.

Solange der DAX aber per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange notiert der Index im neutralen Bereich, der zwischen der SMA50 und der SMA20 (aktuell bei 15.329 Punkten) definiert ist. Rücksetzer könnten somit in Richtung der SMA20 gehen, ohne dass sich das Chartbild eintrübt. Kommt es aber zu einem Tagesschluss unter der SMA20, so könnten sich Rücksetzer bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 15.137 Punkten) ausdehnen. Belastbar eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn es zu einem Tagesschluss unter der SMA200 kommt, der am Folgetag bestätigt wird.

Einordnung langfristiges Chartbild (Daily), Prognose: (noch) neutral

4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX40 in den letzten Handelstagen an und um die SMA20 (aktuell bei 15.520 Punkten) geschwankt ist. Es ging einmal über diese Linie und dann wieder darunter. Rücksetzer wurden immer zeitnah zurückgekauft, Aufwärtsbewegungen wurden immer abverkauft. Am Freitag dann ging es bereits am Morgen über diese Linie und die Bullen schafften es, den Index über der SMA20 zu etablieren. Damit wurde die Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst.

Die Bullen haben damit die Chance den DAX weiter in Richtung der 15.700 bzw. der 15.820/50 Punkte zu schieben. Übergeordnet könnte dann auch die 16.000 Punkte-Marke theoretisch wieder erreichbar sein. Dieses Szenario ist solange gültig, wie der DAX über der SMA20 notiert.

Geht es wieder unter diese Durchschnittslinie und etabliert sich der Index darunter, so könnte es im Rahmen von weiteren Rücksetzern in Richtung der SMA50 (aktuell bei 15.453 Punkten) bzw. der SMA200 (aktuell bei 15.428 Punkten) gehen. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich der DAX unter der SMA200 etabliert. Dann könnte es zu weiteren Abgaben kommen, die bis in den Bereich der 15.150/100 Punkte gehen könnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild (4h), Prognose: bullisch

Fazit: der DAX muss sich per Tagesschluss über die SMA50 im Daily schieben, um Perspektiven auf die 15.800/850 bzw. die 16.000 Punkte zu bekommen. Solange zwischen der SMA50 und der SMA20 im Daily schwankt befindet er sich im neutralen Bereich. Sollte sich der DAX40 im 4h Chart unter der SMA200 etablieren, könnte das ein Hinweis auf weitere Abgaben sein.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

DAX Rahmenbedingungen:

Der deutsche Einkaufsmanagerindex, der in letzten Woche veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft im Oktober deutlich an Schwung verloren hat. Experten äußern die Befürchtung, dass sich die größte Volkswirtschaft in Europa in Richtung Stagnation bewegen könnte. Der Einkaufsmanagerindex gesamt fiel um 3,5 Punkte auf aktuell 52 Zähler; der für das nicht verarbeitende Gewerbe sackte auf 52,4 Zähler. Die Barometer notieren zwar noch über der wichtigen Schwelle von 50 Punkten, Ökonomen hatten aber damit gerechnet, dass der Rückgang im Oktober deutlich geringer ausfallen sollte. Maßgeblich für den Rückgang verantwortlich sind die Materialengpässe und ein Nachfragerückgang der Automobilindustrie. Gleichzeitig ist mit einer Beschleunigung der Einkaufs- und Verkaufspreise zu rechnen, vor allem verursacht durch erhöhte Einkaufspreise und steigenden Energiekosten.

In dieser Handelswoche werden eine Reihe von wichtiger Konjunkturdaten veröffentlicht. Zum einen die BIP-Daten für das 3. Quartal, zum anderen die Verbraucherpreise für einige europäische Länder. Wir erwarten weiterhin eine Steigerung der Preise. Die EZB, die in dieser Woche tagt, wird weiterhin bei der Geldpolitik bleiben, das hat sie deutlich gemacht. Sie ist der Auffassung, dass die Preissteigerung nicht dauerhaft ist, und im kommenden Jahr deutlich rückläufig sein wird.

Der chinesische Immobilienentwickler Evergrande, der sich in erheblicher Schieflage befindet, konnten den Kopf gerade noch aus der Schlinge ziehen. Am Freitag wurden fällige Zinsen gezahlt - einen Tag vor Ablauf der Frist. Dies haben Anleger mit Erleichterung aufgenommen; allerdings ist das Problem damit nicht gelöst, sondern nur vertagt. Evergrande ist mit schätzungsweise 300 Mrd. USD verschuldet, es geht also nicht nur um Zinszahlungen, sondern auch um Rückzahlungen der Anleihen. Eine Refinanzierung wird für den Immobilienentwickler bei internationalen Anlegern, um es vorsichtig zu schreiben, problematisch werden. Neben Evergrande gibt es weitere Unternehmen in der Branche, die massive Probleme in der Zahlung der Zinsen, bzw. Rückzahlung der Anleihen haben. Hier könnte es in den kommenden Wochen und Monaten noch zu der einen oder anderen Ernüchterung kommen.

DAX Trading Setups

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setups: Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX40 über der 15.570 Punkte-Marke zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es weiter aufwärts gehen. Unsere Anlaufziele wären dann bei 15.581/83, bei 15.592/94, bei 15.600/02, bei 15.607/09 und dann bei 15.613/15 Punkten zu finden. Vorstellbar ist, dass der DAX Probleme haben könnte, sich über die 15.600/15 Punkte zu schieben. Gelingt es den Bullen dieses Level zu überwinden, so könnte die Aufwärtsbewegung weiter gehen. Unsere nächsten Anlaufziele können bei 15.624/26, bei 15.635/37, bei 15.647/49, bei 15.661/63, bei 15.672/74, bei 15.683/85 und dann bei 15.695/97 bzw. bei 15.702/04 Punkten angelaufen werden. Geht es über die 15.702/04 Punkte-Marke, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.711/13, bei 15.723/25, bei 15.736/38, bei 15.750/52, bei 15.765/67, bei 15.781/83, bei 15.794/96 und dann bei 15.804/06 Punkten gehen.

Short Setups: Kann sich der DAX nicht über der 15.570 Punkte halten, so könnten sich Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.563/61 und dann bei 15.558/56 Punkten erreichen könnten. Geht es unter die 15.563/56 Punkte, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen. Unser nächsten Anlaufziele unter der 15.558/56 Punkte-Marke wären dann bei 15.540/38, bei 15.525/23, bei 15.514/12, bei 15.502/03 bzw. bei 15.494/92 Punkte zu finden. Unter der 15.494/92 Punkte-Marke könnte es dann an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.481/79, bei 15.467/65, bei 15.454/52, bei 15.443/41 bzw. bei 15.431/29 Punkten gehen. Setzt der Index bis in den Bereich der 15.454/29 Punkte zurück, so hätte er in diesem Bereich vergleichsweise gut Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Gelingen diese nicht, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die unsere Anlaufziele bei 15.420/18, bei 15.409/07, bei 15.399/97, bei 15.383/81 bzw. bei 15.368/66 Punkten erreichen könnten. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären dann bei 15.358/56, bei 15.349/47, bei 15.338/36, bei 15.327/25, bei 15.318/16, bei 15.309/07 und dann bei 15.300/298 Punkten zu finden. Kommt es im Bereich der 15.316/298 Punkten übergeordnet zu keinen Erholungen, bzw. wird das Level mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.286/84, bei 15.275/73, bei 15.260/58, bei 15.243/41, bei 15.229/27, bei 15.213/11 und dann bei 15.202/00 Punkten gehen.

Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 43 / 2021:

seitwärts

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

