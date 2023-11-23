Как торговать акциями Amazon в преддверии Черной пятницы

Ноябрь 23, 2023 12:15

В этом году цена на акции Amazon выросла, однако из-за плохих показателей на фондовом рынке в 2022 году на данный момент она остается более чем на 20% ниже своего исторического максимума. Учитывая, что инфляция замедляется и мы вступаем в сезон праздников, когда объемы розничных продаж обычно резко увеличиваются, чего стоит ожидать от гиганта электронной коммерции в будущем?

Читайте нашу статью, чтобы узнать больше об Amazon и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: Amazon Inc. Символ на счете Invest.MT5: AMZN Дата идеи: 21 ноября 2023 г. Период: 6 - 12 месяцев Уровень входа на рынок: $150,00 Целевой уровень: $175,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Amazon?

В прошлом месяце Amazon опубликовала результаты за третий квартал, которые значительно превзошли ожидания аналитиков. Ниже приведены основные цифры из последнего отчета:

Выручка составила $143,1 млрд по сравнению с ожидаемыми $141,5 млрд – рост на 12,6% в годовом исчислении (г/г).

Прибыль на акцию составила $0,94 вместо ожидаемых $0,58 – рост на 235,7% г/г.

Операционная прибыль выросла на 343,1% с $2,5 млрд до $11,2 млрд.

Операционная прибыль Amazon Web Services (AWS) выросла на 29% в г/г, достигнув $7 млрд.

Доходы от рекламы подскочили на 26% в годовом исчислении до $12,1 млрд.

После сложного 2022 года, когда цена акций сократилась вдвое, а прибыль упала на фоне высокой инфляции и роста процентных ставок, в 2023 году дела Amazon значительно улучшились. Доходы Amazon превосходили ожидания аналитиков каждый квартал в этом году, а цена ее акций в ответ выросла.

И хотя средняя цена прогноза по диапазону доходов Amazon в четвертом квартале оказалась ниже, чем ожидалось, поскольку мы приближаемся к праздничному сезону, обстоятельства выглядят значительно лучше, чем в это же время в прошлом году.

Инфляция в США, основном рынке Amazon, недавно составила 3,2% за 12-месячный период, заканчивающийся в октябре 2023 года. Хотя это выше целевой ставки ФРС в 2%, это значительно ниже, чем 7,7%, зафиксированные за тот же период годом ранее. Кроме того, рынки ожидают, что ФРС снизит процентные ставки к концу следующего года.

Будучи лидером в сфере онлайн-торговли на рынке США, на котором она занимает долю с 37,6%, Amazon должна извлечь выгоду из потенциального роста расходов, который обычно сопровождает более низкую инфляцию и более низкие процентные ставки.

Не будем забывать, что Amazon — это гораздо больше, чем просто его бизнес в области электронной коммерции. В последних результатах компании есть много хороших показателей по другим источникам дохода Amazon.

В отличие от электронной коммерции Amazon, где норма прибыли заведомо низка, AWS, ее сегмент облачных вычислений, является надежным источник дохода. Хотя рост выручки остался на уровне 12%, операционная прибыль выросла на 29%, в результате чего операционная рентабельность составила 30,3%, что является самым высоким уровнем с первого квартала 2021 года.

Кроме того, Amazon продолжает демонстрировать впечатляющий рост в области цифровой рекламы: выручка выросла на 26%.

В этом году акции Amazon уже выросли более чем на 70%, поэтому возникает вопрос: заложены ли уже все эти положительные новости в цену на фондовом рынке? Какого дальнейшего развития цены акций Amazon ожидают аналитики?

Акции Amazon: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 40 из них рекомендуют покупать акции Amazon, 0 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Amazon составляет 210,00 долларов США, а самая низкая – 145,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Amazon составила 175,66 доллара США.

Источник: TipRanks - 21 ноября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Amazon

Пример торговой идеи акциями Amazon может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 150,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 175,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 6-12 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Amazon:

Если цель достигнута = 250,00 долларов США прибыли (($175,00 - $150,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост. Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Amazon составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Amazon за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Amazon, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции Amazon в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, введите количество акций, которые хотите приобрести, и нажмите «Купить», чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Amazon, H1. По состоянию на 21 ноября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Amazon?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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