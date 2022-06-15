Торговля золотом по паттерну восходящего треугольника

Июнь 15, 2022 14:52

Характер движения цены на золото в этом году напоминает американские горки. С начала года до середины марта цена золота выросла примерно на 15%.

Не дотянув всего несколько пунктов до уровня рекордного максимума, установленного в августе 2020 года, к маю цена на золото упала примерно на 14% и с тех пор двигалась в боковом диапазоне рядом с уровнем годовых минимумов.

Волатильность, вызванная геополитическими событиями и политикой центрального банка, привела к формированию паттерна восходящий треугольник на недельном ценовом графике золота.

Узнайте, как торговать золотом, прочитав нашу статью.

Рынок: Gold vs US Dollar Символ на счете Trade.MT4 / Trade.MT5: GOLD Дата идеи: 14 июня 2022 г. Период: 1 - 4 недели Уровень входа на рынок: 1879,00 Уровень Stop Loss: 1786,00 Целевой уровень: 2034,00 Размер позиции на счете Trade.MT4 / Trade.MT5: Макс. 3% Риск: Высокий

Счета Trade.MT5 и Trade.MT4 благодаря CFD позволяют получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на металлы, такие как золото, и другие сырьевые товары. Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира. Инвесторы также могут купить акции золотодобывающих компаний или ETF на золото (биржевые фонды), с помощью которых они смогут получить прибыль от более высоких цен на золото.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит инвестировать в золото ?

Согласно ежегодному опросу центральных банков, проводимого Всемирным советом по золоту, 25% респондентов планируют увеличить свои золотые резервы в этом году (это на 21% больше, чем в прошлом году). Интересно, что 61% респондентов заявили, что ожидают увеличения мировых золотых резервов в течение следующих 12 месяцев.

Источник: World Gold Council , 14 июня 2022 г.

Согласно отчету о тенденциях в спросе на золото, в первом квартале года золотые ETF продемонстрировали самый сильный приток капитала после рекордного третьего квартала 2020 года. На увеличение спроса повлияло множество факторов, в том числе геополитическая напряженность, на фоне которой золото рассматривается инвесторами как актив-убежище.

Золото также часто используется в качестве защиты от инфляции в долгосрочной перспективе, хотя оно чувствительно к повышению процентных ставок и курсу доллара США. Недавние массовые продажи золота совпали с укреплением доллара США и агрессивной политикой ФРС в отношении повышения процентных ставок.

Технический анализ золота

Текущее движение цены золота происходит внутри паттерна восходящего треугольника, как видно на графике ниже. Этот паттерн формируется горизонтальной линией сопротивления и восходящей линией поддержки.

Источник: Admirals MetaTrader 5 , GOLD, Weekly – Диапазон данных: с 30 ноября 2014 г. по 14 июня 2022 г. в 7:00 по BST. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. Результаты за последние пять лет: 2021 г. = -3,51%, 2020 г. = +24,42%, 2019 г. = +18,87%, 2018 г. = -2,14%, 2017 г. = +13,68%.

Цена золота также сформировала восходящий треугольник в период с 2015 по 2019 год. Как правило, в такий ситуации трейдеры ждут выхода цены за пределы треугольника, а затем подтверждают тренд с помощью анализа циклов: более высокие максимумы и более высокие минимумы при восходящем тренде или более низкие минимумы и более низкие максимумы при нисходящем тренде.

Однако некоторые трейдеры торгуют внутри диапазона у горизонтального сопротивления и восходящей линии поддержки. Это более агрессивный подход, поскольку в какой-то момент цена точно пробьет границу паттерна треугольника.

Следовательно, при работе внутри паттерна восходящего треугольника важно сохранять низкий уровень риска.

Различные методы торговли золотом

Существует множество различных способов торговли золотом. Некоторые трейдеры выбирают CFD (контракты на разницу) на золото, которые позволяют спекулировать на направлении цены, без необходимости владения базовым активом. Этот продукт также позволяет торговать длинными и короткими позициями и потенциально получать прибыль как от роста, так и от падения цен.

Вы можете узнать больше о торговых стратегиях CFD в этом руководстве по лучшим торговым стратегиям на 2022 год.

У вас также есть возможность инвестировать в ETF (биржевые фонды) на золото. Эти фонды, по сути, отслеживают базовую цену золота через покупку фьючерсных контрактов на золото или хранение физического золота в хранилищах.

Инвесторы могут также инвестировать в акции золотодобывающих компаний и заработать на росте цен на золото. Однако есть и другие факторы, которые следует учитывать при инвестировании в акции золотодобывающих компаний, такие как фундаментальные показатели компании, связанные с размером прибыли и т. д.

В Admirals вы можете торговать CFD на золото, акциями золотодобывающих компаний и биржевыми фондами на золото.

Кроме того, вы можете получить прибыль от золота благодаря золотому счету в Кошельке Admirals.

Пример торговой идеи CFD на золото

На основании приведенного выше, пример торговой идеи для CFD на золото (Gold vs US dollar) может быть следующим:

Открыть позицию на покупку CFD на золото на пробитии максимума последней недельной свечи, при тестировании основания восходящего треугольника на уровне 1879,00.

Установить стоп-лосс на прорыве минимума той же недельной свечи на отметке 1786,00.

Поставить цель чуть ниже вершины паттерна восходящего треугольника под горизонтальной линией сопротивления на уровне 2034,00.

Сохранять уровень риска небольшим – не более 3% от общей суммы счета.

Период = 1-4 недели

Если вы торгуете позицией объемом 0,01 лот, то:

Если цель достигнута = $155,00 прибыли Если достигнут стоп-лосс = $93,00 убытка



Важно помнить, что цена золота вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая насколько волатильным оно может быть.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

В этом Вам поможет Калькулятор трейдера от Admirals для счета Trade.MT4 account:

Еще одним фактором, который следует учитывать, является стоимость торговли CFD:

Спред . Это разница между ценой покупки и ценой продажи инструмента.

Типичный спред золота в Admirals составляет всего 0,20 USD.

. Это разница между ценой покупки и ценой продажи инструмента. Комиссия . Это стоимость совершения сделки на покупку и продажу.

На счете Trade.MT4 от Admirals комиссия за покупку или продажу CFD на золото ОТСУТСТВУЕТ.

. Это стоимость совершения сделки на покупку и продажу. Свопы . Это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день.

Текущий своп для CFD на золото на счете Trade.MT4 составляет –14,21 для длинных позиций и –10,618 для коротких позиций.

. Это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день.

Дополнительную информацию можно найти на странице Спецификации контрактов Admirals.

Как начать торговать CFD на золото за 4 шага

Вы можете начать торговать CFD на золото на счетах Trade.MT4 или Trade.MT5, всего за четыре шага:

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите GOLD в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены золота?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора. Если Вы считаете, что вероятность падения цены на золото выше, Вы также можете торговать короткими позициями на торговом счете благодаря CFD (контракт на разницу).

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