Wyniki JP Morgan przebijają oczekiwania analityków

Październik 14, 2021 17:36

Wczorajsza sesja obfitowała w ważne wiadomości - najważniejsze z nich to protokół Rezerwy Federalnej i dane o inflacji w USA. Amerykański wskaźnik CPI nadal wykazuje presję inflacyjną, ponieważ w ujęciu rocznym wyniósł 5,4% w porównaniu do 5,3% oczekiwanych przez konsensus rynkowy. Wartość ta oznacza jednocześnie wzrost o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wzrost ten można tłumaczyć wzrostem cen energii spowodowanym kryzysem, który spustoszył cały świat i sprawił, że cena ropy Brent przekroczyła momentami 85 dolarów za baryłkę. Jak już komentowaliśmy w poprzednich analizach, kryzys ten powoduje czasowe przestoje w niektórych fabrykach, paraliżując produkcję, co może mieć bardzo negatywny wpływ na przyszłe perspektywy dla gospodarki.

Jeśli chodzi o protokół amerykańskiej Rezerwy Federalnej, mogliśmy zauważyć, że jest ona gotowa rozpocząć tapering w listopadzie, zmniejszając swój program skupu obligacji o 15 mld dolarów miesięcznie. Dzieje się tak pomimo słabych danych dotyczących zatrudnienia, które zostały opublikowane w zeszły piątek. NFP pokazał gwałtowne spowolnienie w tworzeniu miejsc pracy - we wrześniu powstało tylko 194 000 miejsc pracy w porównaniu z oczekiwanymi 500 000.

Zatem po raz kolejny możemy potwierdzić to, o czym mówiliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni w odniesieniu do spowolnienia gospodarki światowej. Będziemy musieli być bardzo uważni na skutki ograniczenia obecnych programów stymulacyjnych w warunkach spowolnienia gospodarczego i inflacji spowodowanej kryzysem energetycznym i surowcowym.

Mając to na uwadze, kontynuujemy publikację wyników kwartalnych. Teraz kolej na sektor finansowy, gdyż dziś poznamy dane dla Bank of America, Citigroup, Wells Fargo i Morgan Stanley. Wczoraj natomiast ukazały się dane zarówno dla JP Morgan jak i BlackRock.

Słynna firma inwestycyjna i zarządzająca BlackRock zaprezentowała pozytywne wyniki kwartalne osiągając zysk na akcję w wysokości 10,95 dolarów i przychody w wysokości 5,05 mld dolarów wobec oczekiwanych przez konsensus rynkowy 9,6 dolara na akcję i przychodów w wysokości 4,82 mld dolarów. Wyniki te sprawiły, że akcje BlackRock zyskały podczas wczorajszej sesji 3,78%, a przedpołudniowe otwarcie dzisiejszej sesji również było pozytywne.

JP Morgan również przedstawił pozytywne wyniki kwartalne, choć w przeciwieństwie do BlackRock nie przeszkodziły one spółce w kontynuowaniu korekty podczas wczorajszej sesji, która rozpoczęła się po ustanowieniu rekordowych maksimów. Cena akcji spadła w trakcie sesji o 2,64%, ze względu na niepewność o to, jak na spółkę wpłynie wzrost inflacji oraz rozpoczęcie taperingu bez podwyżki stóp procentowych.

JP Morgan osiągnął zysk na akcję w wysokości 3,74 dolara oraz przychody w wysokości 30,44 mld dolarów w porównaniu do oczekiwanych odpowiednio 3 dolarów na akcję oraz 29,86 mld dolarów, kontynuując tym samym pozytywną passę w wynikach - co możemy zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu:

Źródło: Investing.com

Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, możemy zauważyć, że po silnym trendzie wzrostowym, który rozpoczął się od dołków z marca 2020, w ciągu ostatnich kilku miesięcy cena znajdowała się w szerokim zakresie bocznym reprezentowanym przez zieloną i czerwoną wstęgę, które działają odpowiednio jako główne poziomy oporu i wsparcia. Jednakże, podczas ostatnich kilku sesji cena zdołała na chwilę przełamać poziom oporu, by następnie powrócić do kanału bocznego.

Ważne jest, aby obserwować rozwój ceny w nadchodzących sesjach, ponieważ ewentualna nowa nieudana próba przełamania obecnego poziomu oporu może wywołać nowy niedźwiedzi impuls w poszukiwaniu 200-sesyjnej czerwonej średniej i dolnej wstęgi tego kanału, które działają jako główne poziomy wsparcia. Z drugiej strony, przełamanie tego poziomu oporu w górę mogłoby wywołać nowy impuls wzrostowy w poszukiwaniu nowych maksimów wszech czasów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. JP Morgan, wykres dzienny. Zakres dat: 24 stycznia 2019 - 14 października 2021. Data sporządzenia: 14 października 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu akcji JP Morgan w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: -8.85%

2019: +42.80%

2018: -8.72%

2017: +23.93%

2016: +30.68%

Dzięki rachunkowi Invest.MT5 od Admirals możesz inwestować w JP Morgan, Goldman Sachs i ponad 4 300 innych spółek akcyjnych! Kliknij w baner poniżej, aby zarejestrować się na konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: