Zamówienia na dobra trwałego użytku a inflacja w USA

Maj 25, 2022 13:41

Dziś rynki mogą zareagować na raport o zamówieniach na dobra trwałego użytku w USA za kwiecień. Wciąż mamy do czynienia z dużą nerwowością na parkietach, łączy się to z wysoką inflacją i obawami o wzrost gospodarczy. Oczekuje się, że zamówienia na dobra trwałego użytku spadną z 1,1 proc. w marcu do 0,6 proc. w kwietniu. Na pierwszy rzut oka dane wydają się negatywne dla dolara amerykańskiego, jednak prognozy i opublikowana wartość często różnią się od siebie.

Dobra trwałe to produkty wystarczające na trzy lata lub dłużej. Mają one również stosunkowo wysoką cenę w porównaniu z towarami codziennego użytku. Na podstawie tego wskaźnika można wywnioskować w jakiej kondycji znajduje się amerykański sektor produkcyjny i wydajność przemysłu. Przy obecnym poziomie inflacji należy się spodziewać, że wydatki na dobra trwałe zmniejszyły się w perspektywie krótko- i średnioterminowej, co może wpłynąć na wzrost PKB w obecnym kwartale.

Rynek pracy w USA

Nawet jeśli wydatki na produkty takie jak ciężkie maszyny spadną, zatrudnienie wciąż wygląda dobrze. W tej chwili rynek pracy jest w USA naprawdę solidny. W miarę jak pandemia ustaje, pracodawcy konkurują o pracowników, nawet jeśli w perspektywie długoterminowej możliwość wystąpienia recesji nabiera większego prawdopodobieństwa. W piątek otrzymamy odczyt Non-Farm Payrolls, który pokaże, czy rynek pracy jest nadal odporny na niekorzystne czynniki gospodarcze.

Jeżeli chodzi o informacje z rynków, ostatnie negatywne prognozy o zyskach Snapchata spowodowały, że akcje tej i innych dużych spółek technologicznych z branży mediów społecznościowych gwałtownie spadły. W odpowiedzi wzrósł VIX, a kontrakty terminowe na akcje wydają się wskazywać spadki.

Ceny ropy

Niedźwiedzie nastroje na spółkach technologicznych nie przeniosły się na rynki ropy naftowej. Czarny surowiec wciąż jest na fali ze względu na zwiększony popyt na podróże i transport, a także obawy o niedobory po stronie podaży w związku z wydarzeniami geopolitycznymi w Ukrainie. Z podobnych powodów wysoko wyceniany jest teraz gaz ziemny.

Na koniec warto wspomnieć o doniesieniach z dwóch banków centralnych. FOMC opublikuje swoje najnowsze protokoły, zaplanowane jest również wystąpienie prezesa Banku Japonii Haruhiko Kurody. Kurs dolara może zareagować na bardziej jastrzębią retorykę Rezerwy Federalnej. Bank Japonii wciąż utrzymuje gołębie stanowisko, ale jakiekolwiek sygnały o zmianie takiego podejścia mogą pro-wzrostowo wpłynąć na kurs JPY. W regionie rośnie inflacja, skłoniło to RBNZ do podniesienia głównej stopy procentowej z 1,5 proc. do 2 proc.

