Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii osiągnęła najniższy poziom od dwóch lat

Listopad 15, 2023 13:47

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii spadła w październiku do 4,6%, najniższego poziomu odnotowanego w ciągu ostatnich dwóch lat. Spadek liczby przekroczył oczekiwania analityków, a niektórzy ekonomiści zauważyli, że był to największy spadek od 1992 roku. Pomimo faktu, że inflacja spadła, dane z Wielkiej Brytanii pozostają podwyższone w porównaniu do USA i strefy euro. Funt brytyjski stracił nieco na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego, ponieważ analitycy rynkowi sugerują, że Bank Anglii (BoE) może ponownie ocenić swoje plany polityki pieniężnej.

Inflacja CPI w USA niższa niż oczekiwano w październiku

Dane o inflacji w USA przyniosły lekką niespodziankę, ponieważ zarówno główny, jak i bazowy wskaźnik CPI były nieco niższe niż oczekiwano i wyniosły odpowiednio 3,2% i 4,0%. Komentując dane o CPI, ekonomiści ING napisali, że „Rezerwa Federalna musi być z tego bardzo zadowolona i nie jest zaskoczeniem, że wzmocniło to oczekiwania rynku, że stopy procentowe osiągnęły już szczyt. Do styczniowego posiedzenia FOMC w 2024 r. wyceniane jest zaledwie 1,5 pb zacieśnienia, a do końca przyszłego roku spodziewane są obniżki stóp o ponad 90 pb”.

Październikowy raport o sprzedaży detalicznej w USA

Jeszcze dziś US Census Bureau opublikuje dane dotyczące sprzedaży detalicznej w październiku. Ekonomiści spodziewają się spadku o 0,3% w ujęciu miesiąc do miesiąca, podczas gdy sprzedaż detaliczna z wyłączeniem sprzedaży samochodów może pozostać na niezmienionym poziomie. Zarząd Fed bierze pod uwagę takie raporty przy dostosowywaniu swojej polityki pieniężnej, ponieważ pokazują one, jak konsumenci reagują na rosnące stopy procentowe itp.

Komentując ceny konsumpcyjne, ekonomiści Commerzbanku stwierdzili: „ceny konsumpcyjne w USA zaskakująco pozostały niezmienione w październiku w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wskaźnik rok do roku spadł z 3,7% do 3,2%”, dodając, że jest mało prawdopodobne, aby Fed dokonał jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie spadła w październiku

W piątek Urząd Statystyczny (ONS) ujawni dane dotyczące sprzedaży detalicznej za październik. Analitycy rynkowi oczekują, że raport pokaże znaczny spadek o 1,5% w ujęciu rocznym, wznawiając negatywną dynamikę, podczas gdy w ujęciu miesiąc do miesiąca prognozowany jest wzrost o 0,3%.

BRC-KPMG Retail Sales Monitor (RSM), miesięczny miernik wyników sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, podał, że w okresie sierpień-październik całkowita sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii wzrosła o 2,5%, czyli mniej niż 3-miesięczny średni wzrost o 3,1% i 12-miesięczny średni wzrost o 4,2%. Analitycy BRC zasugerowali, że „wiele gospodarstw domowych również opóźnia swoje wydatki świąteczne w nadziei, że uda im się złapać okazję podczas nadchodzących wyprzedaży w Czarny Piąte”.

Sprzedaż detaliczna w Chinach zaskakuje na plus

Dobre wieści dotyczące kondycji chińskiej gospodarki napłynęły z krajowego urzędu statystycznego, ponieważ raport wykazał, że sprzedaż detaliczna wzrosła w ubiegłym miesiącu o 7,6% w ujęciu rok do roku, powyżej 7% wzrostu prognozowanego w ankiecie Reutera. Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 4,6% rok do roku, podczas gdy analitycy rynkowi spodziewali się wzrostu o 4,4%.

Jednak inwestycje w sektorze nieruchomości spadły o 9,3%, czyli o 0,2% więcej niż przewidywano, co skłoniło szefa służb statystycznych do stwierdzenia, że sektor ten znajduje się w „przejściowym okresie dostosowawczym”.

