Stopy procentowe RBA bez zmian, podwyżki nie są wykluczone

Luty 06, 2024 17:32

Po tygodniu wypełnionym ważnymi wydarzeniami finansowymi, takimi jak decyzje dotyczące stóp procentowych podejmowane przez niektóre z głównych banków centralnych na świecie, oczekuje się, że kalendarz na ten tydzień będzie dość pusty. Bank Rezerw Australii (RBA) ogłosił decyzję o utrzymaniu kosztów pożyczek na niezmienionym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami.

Dolar amerykański umocnił się w stosunku do funta brytyjskiego, osiągając w poniedziałek dwumiesięczne maksimum, ponieważ Jerome Powell odsunął oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych po marcowym posiedzeniu rady zarządzającej Fed.

Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych

Zarząd RBA nie dostarczył żadnych niespodzianek, utrzymując oficjalną stopę gotówkową banku centralnego (OCR) na niezmienionym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów. Ponieważ australijska gospodarka boryka się z wysokimi kosztami utrzymania, niektórzy analitycy sugerują, że nie ma zbyt wiele miejsca na dalsze podnoszenie kosztów pożyczek przez RBA.

Prezes australijskiego banku centralnego, Michelle Bullock, powiedziała, że nie wyklucza niczego w polityce pieniężnej i dodała, że bank postrzega ryzyko jako zrównoważone, jednocześnie zauważając, że aktywnie poszukuje danych potwierdzających powrót inflacji do poziomu docelowego.

Ekonomiści z National Australia Bank (NAB) napisali w raporcie, że oświadczenie po spotkaniu nie wskazuje na to, by obniżka stóp miała nastąpić w najbliższym czasie. „Interpretujemy to jako niskie prawdopodobieństwo cięcia w pierwszej połowie 2024 r., ale cięcie w drugiej połowie 2024 r. jest spójne z inflacją na poziomie docelowym do połowy 2026 r. zgodnie z prognozą RBA” - zauważyli.

Wskaźnik PMI dla usług ISM w USA, styczeń 2024

Według opublikowanego w poniedziałek raportu Instytutu Zarządzania Podażą (ISM), wskaźnik PMI dla usług w USA wzrósł w styczniu do 53,4. Analitycy rynkowi ISM stwierdzili w raporcie, że „ogólny wzrost stopy wzrostu w styczniu można przypisać szybszemu wzrostowi indeksów nowych zamówień, zatrudnienia i dostaw do dostawców”.

Badanie ISM wykazało, że „większość respondentów wskazuje na stabilną sytuację gospodarczą. Są optymistycznie nastawieni do gospodarki ze względu na potencjalny wpływ obniżek stóp procentowych; są jednak ostrożni ze względu na inflację, związaną z nią presję kosztową i trwające konflikty geopolityczne”.

Marcowa obniżka stóp mało prawdopodobna - mówi szef Fed

Szef Fed, Jerome Powell, powiedział dziennikarzom CBS News, że marcowe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) raczej nie przyniesie obniżek stóp procentowych, ponieważ zarząd nie będzie na tyle pewny siebie, by je kontynuować. Powell przyznał, że nastąpił postęp w odniesieniu do inflacji, ale podkreślił, że bardziej trwałe dane inflacyjne mogą wpłynąć na harmonogram korekt stóp procentowych.

Szef Fed zasugerował, że obniżka stóp procentowych może nastąpić wcześniej niż przewidywano, jeśli dane z rynku pracy będą słabsze lub inflacja spadnie "naprawdę przekonująco”. Zapytany o prognozy dla amerykańskiej gospodarki, Powell zauważył, że nie widzi podwyższonej możliwości recesji, dodając jednocześnie, że problemy gospodarcze Chin mogą mieć wpływ na gospodarkę USA, ale nie duży.

Korzystając z uwag Powella, dolar amerykański osiągnął w poniedziałek dwumiesięczne maksimum w stosunku do funta brytyjskiego.

Raport okresowy OECD: Cięcia stóp w USA i presja cenowa w Wielkiej Brytanii

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała swój raport okresowy na początku tygodnia. Analitycy OECD prognozują inflację CPI w USA na poziomie zaledwie 2,2% w 2024 r. i 2% w 2025 r., co jest jednym z najniższych wskaźników w grupie G7.

Raport OECD przewiduje, że Wielka Brytania będzie musiała poradzić sobie z najwyższą stopą inflacji w grupie G7, wynoszącą 2,8% w tym roku i 2,4% w 2025 roku. Jeśli chodzi o inflację w USA, ekonomiści OECD stwierdzili, że „głównym problemem jest nadal inflacja i wydaje się, że spada... konsekwentnie. Nie wyszliśmy jeszcze na prostą, a przed nami jeszcze długa droga”. Według nich, Stany Zjednoczone prawdopodobnie odnotują największą ekspansję gospodarczą (+2,1%), podczas gdy wzrost PKB Niemiec będzie anemiczny.

