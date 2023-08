Rynki koncentrują się na decyzji BoE i raporcie NFP z USA

Sierpień 02, 2023 14:28

Ogłoszenie stóp procentowych przez Bank Anglii (BoE) w czwartek i raport NFP z USA, który ma zostać opublikowany w piątek, będą w centrum uwagi przez resztę tygodnia. Ponieważ oba wydarzenia finansowe są związane z dwiema bardzo ważnymi gospodarkami na świecie, ekonomiści będą analizować towarzyszące im dane, aby móc przewidzieć przyszły kierunek działań Rezerwy Federalnej i BoE.

W Stanach Zjednoczonych agencja Fitch Ratings obniżyła długoterminowy rating niewypłacalności emitenta w walucie obcej do AA+ z AAA. Analitycy stwierdzili, że „powtarzające się polityczne impasy dotyczące limitu zadłużenia i rezolucje podejmowane w ostatniej chwili zmniejszyły zaufanie do zarządzania fiskalnego”.

Decyzja BoE w sprawie stóp procentowych

Dziennikarze finansowi nazywają ten dzień „Super Czwartkiem”. Jedno jest pewne: większość analityków rynkowych będzie z uwagą śledzić decyzję Rady Zarządzającej BoE w sprawie stóp procentowych. Ankieta przeprowadzona przez Agencję Reutera wśród ekonomistów wykazała, że większość z nich spodziewa się, że brytyjski bank centralny podniesie koszty pożyczek o 25 punktów bazowych. W raporcie Agencji Reutera napisano: „Oczekiwania dotyczące szczytowych stóp BoE osiągnęły 6,5% 11 lipca po tym, jak dane wykazały rekordowy wzrost płac. Spadły one jednak po większym niż oczekiwano spadku inflacji konsumenckiej. Inwestorzy są obecnie dość równomiernie podzieleni między szczytem na poziomie 5,75% lub 6% pod koniec tego roku lub na początku 2024 r.”.

Ekonomiści Crédit Agricole zasugerowali w nocie do inwestorów, że funt brytyjski może zyskać na wartości, jeśli BoE okaże się bardziej agresywny niż oczekiwano. W nocie napisano, że „rynki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii prognozują obecnie podwyżkę stóp o ponad 25 punktów bazowych na nadchodzącym posiedzeniu BoE. Oczekiwania te oznaczają, że wiele potencjalnych pozytywów takiej podwyżki stóp może być już uwzględnionych w obecnej cenie GBP. Biorąc pod uwagę obecne oczekiwania rynkowe, aby GBP był świadkiem krótkoterminowego wzrostu, RPP musiałaby wydać decyzję lub oświadczenie polityczne, które byłoby bardziej jastrzębie niż oczekuje rynek”.

Zatrudnienie poza rolnictwem w USA, lipiec 2023 r.

Tydzień zakończy się lipcowym raportem NFP (Nonfarm Payrolls) publikowanym przez Biuro Statystyki Pracy (BLS). Zestaw danych NFP ujawnia siłę rynku pracy i gospodarki i jest brany pod uwagę przez Fed i ekonomistów przy ocenie sukcesu wdrożonej polityki pieniężnej.

Analitycy rynkowi przewidują, że liczba NFP spadnie do 200 000, czyli nieco mniej niż 209 000 w czerwcu. Należy zauważyć, że prognoza jest znacznie niższa niż 12-miesięczna średnia krocząca wynosząca 316 000. Jeśli dane NFP wyniosą 200 000 zgodnie z prognozą, oznaczałoby to, że gospodarka się ochładza, w tym presja inflacyjna. Jeśli dane okażą się wyższe niż oczekiwano, może to wywołać odpowiednią odpowiedź Fed na następnym posiedzeniu, co oznacza ponowne podniesienie kosztów finansowania zewnętrznego.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w czerwcu

W piątek rano Eurostat opublikuje dane dotyczące sprzedaży detalicznej w strefie euro za czerwiec. Analitycy rynku sugerują, że sprzedaż detaliczna spadła o 1,7%, w ujęciu rocznym, ale wzrosła o 0.2% miesiąc do miesiąca. Europejski Bank Centralny (EBC) kilkakrotnie podnosił stopy procentowe w ciągu ostatnich kilku miesięcy, próbując walczyć z presją inflacyjną. W rezultacie koszty życia wzrosły, a duże grupy konsumentów z trudem wiążą koniec z końcem.

