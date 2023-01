Japoński jen i BoJ: co warto wiedzieć

Styczeń 27, 2023

W ciągu ostatnich kilku tygodni inwestorzy i traderzy skupiali swoją uwagę na jenie oraz japońskiej gospodarce. Bank Japonii zaskoczył w grudniu analityków rynkowych, gdyż nieoczekiwanie zmienił część swojej polityki monetarnej. W artykule wyjaśnimy, dlaczego japoński jen trafił skupił uwagę rynkową i jak decyzja Banku Japonii wpłynęła na wartość waluty tego kraju.

Kilka zdań o japońskim jenie

Jen jest trzecią najczęściej handlowaną walutą na świecie po dolarze amerykańskim i euro. Jest to również najczęściej handlowana waluta w Azji. Jen (słowo oznaczające okrągły przedmiot) po raz pierwszy wszedł do obiegu w 1871 roku. Kod waluty jest oznaczony jako JPY, a popularna para walutowa na Forex to USDJPY.

Polityka monetarna Banku Japonii a jen japoński

Bank Japonii, jak z resztą wszystkie inne banki centralne, skupia się na realizacji swojej polityki pieniężnej. Podczas grudniowego posiedzenia w 2022 r. członkowie rady ogłosili, że utrzymają koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, ale zaskoczyli rynki nieoczekiwaną zmianą kontroli rentowności obligacji, która pozwala na wzrost długoterminowych stóp procentowych w większym stopniu.

Niektórzy decydenci zasugerowali, że ruch BoJ pomoże uczynić program stymulacyjny bardziej zrównoważonym i nie musi to oznaczać zakończenia ultraluźnej polityki monetarnej.

Japoński jen znalazł się na 4-miesięcznym szczycie w stosunku do dolara amerykańskiego, tuż po zakończeniu posiedzenia rady.

Opublikowane przed Nowym Rokiem protokoły BoJ ujawniły, że zarząd banku prześwietlił dane pokazujące zmiany w perspektywach cenowych Japonii. Zdaniem ekonomistów zmiany te mogą być punktem wyjścia do ograniczenia stymulacji, gdy odejdzie obecny gubernator Haruhiko Kuroda.

Na czym polega polityka sterowania krzywą dochodowości?

BoJ przyjął politykę kontroli krzywej dochodowości w 2016 roku, próbując powstrzymać stopy procentowe przed zbyt niskim spadkiem. Bank centralny Japonii kupuje ogromne ilości 10-letnich obligacji rządowych, aby kontrolować ich rentowność na poziomie około 0%. Grudniowa zmiana polityki pozwala na wahania długoterminowych stóp procentowych o 50 punktów bazowych, podwajając poprzedni zakres 25 punktów bazowych. Część ekonomistów sugeruje, że decyzja BoJ może być postrzegana jako podwyżka stóp.

Niektórzy analitycy rynkowi krytykują politykę BoJ, gdyż sugerują, że wpływa ona na ceny rynkowe i osłabia jena, zwiększając koszty importowanych materiałów potrzebnych dla różnych gałęzi przemysłu.

Styczniowe posiedzenie BoJ rozczarowało rynki

Posunięcie BoJ w grudniu pozostawiło inwestorów i traderów w oczekiwaniu na bardziej agresywne decyzje zarządu podczas kolejnego posiedzenia. Decydenci BoJ postanowili jednak utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, jak również politykę banku w zakresie kontroli krzywej dochodowości.

W oświadczeniu po posiedzeniu rada zauważyła, że „Bank musi kontynuować obecną kontrolę krzywej dochodowości, biorąc pod uwagę perspektywę, że osiągnięcie celu stabilności cen [inflacji] na poziomie 2% w sposób trwały i stabilny zajmie trochę czasu”.

W rezultacie japoński jen spadł o 2,4% w stosunku do dolara amerykańskiego w ciągu niespełna trzech godzin 18 stycznia. Styczniowe protokoły z posiedzenia pokazały, że zarząd zamierza utrzymać długoterminowe stopy procentowe na niskim poziomie, co sugeruje, że BOJ nie spieszy się z wycofaniem swojego programu stymulacyjnego. Główny wskaźnik CPI w Japonii wzrósł w grudniu o 4,0% w ujęciu rocznym, osiągając nowy 41-letni poziom.

Co dalej z jenem

Przemawiając dla CNBC tuż po posiedzeniu BoJ (18 stycznia) i spadku jena, szef strategii FX w Nomurze, Yujiro Goto, zasugerował, że „w średnim terminie w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy, jen powinien poruszać się w kierunku 125, nawet po dzisiejszym rozczarowaniu”. Powtórzył również, że japoński jen może się umocnić w nadziei na zmianę polityki, gdy następca Haruhiko Kurody obejmie stanowisko.

W raporcie Bank of America, który ukazał się 24 stycznia, stwierdzono: „sprzedawalibyśmy wzrosty na USD/JPY, ponieważ uważamy, że niekonwencjonalna polityka BoJ nie jest zrównoważona, a nasza prognoza inflacji w Japonii na 2023 rok jest znacznie powyżej konsensusu rynkowego: 3% vs 1,9%”.

Z kolei analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zasugerowali, że BoJ powinien pozwolić rentownościom obligacji poruszać się bardziej elastycznie. Dodano również, że jeśli zmaterializują się znaczące ryzyka gospodarcze, bank centralny powinien być gotowy do bardziej wyraźnego wycofania się ze swojej polityki, na przykład podnosząc krótkoterminowe stopy procentowe.

