Wiadomości tradingowe na rynkach wschodzących

Listopad 18, 2022 14:15

Jaki jest jeden z głównych czynników wpływających na ceny aktywów na rynkach wschodzących? Wiadomości tradingowe!

W tym artykule przyjrzymy się:

co wpływa na zmienność rynków wschodzących,

jakie są różnice między rynkami wchodzącymi i rozwiniętymi,

na jakie informacje rynkowe zwracać szczególną uwagę.

„Świat skłania się ku rynkom wschodzącym”. -Antoine van Agtmael

Na początku swojej kariery bankowej holenderski ekonomista Antoine van Agtmael ukuł termin „emerging markets”, aby określić gospodarki rozwijające się, takie jak Afryka, Chiny i Brazylia. Postulował o inwestowanie w te rynki w oparciu o ich surowce, zasoby ludzkie i szereg innych czynników.

Kiedy po raz pierwszy przyjrzał się się rynkom wschodzącym, jego zainteresowanie nie było podzielane przez innych członków społeczności inwestorskiej, skupiającej się głównie na rynkach dojrzałych i nie do końca mającej zaufania do rozwijających się gospodarek. Obecnie rynki wschodzące są postrzegane w zupełnie inny sposób. Na przykład Chiny stały się drugą co do wielkości gospodarką światową.

„Za 50 lat Chiny będą gospodarczą kotwicą świata”. -Antoine van Agtmael (podczas wystąpienia „The Emerging Markets Century” w 2007 roku)

To z pewnością odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę wielkość i potęgę gospodarczą USA oraz elementy zmienności na rynkach wschodzących. Nawet jeśli wielu ekonomistów nie uważa już Chin za rynek wschodzący, ale w pełni rozwinięty, azjatycki gigant jest głównym partnerem handlowym rozwijających się gospodarek, takich jak Afryka, i dlatego jest narażony na wszelkie zmiany na tym kontynencie.

Elementy zmienności na rynkach wschodzących

Elementy zmienności odgrywają kluczową rolę w gospodarkach wschodzących.

Nagłe, ostre zmiany wskaźników makroekonomicznych, załamania rynku i niepewność polityczna to główne wiadomości wyzwalające zmienność. Wpływają one na podaż i popyt na surowce, paliwa kopalne i metale szlachetne.

Na przykład w kwietniu 1990 roku inflacja w Brazylii osiągnęła astronomiczny poziom 6 821,31%.

W grudniu 1998 roku było to już zaledwie 1,65% Jak dotąd w tym roku wzrost cen w tym kraju wahał się między 6,47%. a 12,13%, co jest stosunkowo umiarkowanym poziomem jak na Brazylię.

Jako największy kraj Ameryki Południowej, Brazylia jest znaczącym producentem m.in. rudy żelaza, ropy naftowej, ziaren kawy, złota i boksytów wykorzystywanych do produkcji aluminium. Zmienność mogą wywołać zmiany cen poszczególnych zasobów naturalnych kraju.

Lista krajów rynków wschodzących

W najszerszej definicji rynek wschodzący to taki, który wykazuje szybkie postępy w swojej infrastrukturze gospodarczej. Może to być dziedzina polityki monetarnej, polityki fiskalnej, rozwoju przemysłowego, rozwoju miast i wsi oraz operacji rynkowych. Bardzo popularna grupa rynków wschodzących nosi akronim BRICS - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA

Różnice między rynkami wchodzącymi i rozwiniętymi

Rynki dojrzałe mają dobrze rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą i są stabilne w porównaniu z rynkami wschodzącymi. W niektórych przypadkach stopy wzrostu mogą być znacznie wyższe w krajach rynków wschodzących w porównaniu z gospodarkami dojrzałymi.

Inflacja, rezerwy walutowe i stopy procentowe mogą być znacznie bardziej zmienne na rynkach wschodzących, wpływając na nastroje inwestycyjne i często powodując dzikie huśtawki cen giełdowych.

To, jak bardzo dany kraj jest otwarty na napływ dewiz, również różnicuje rynki wschodzące.

W pełni dojrzałe rynki są całkowicie otwarte na wymianę zagraniczną i rzadko wprowadzają kontrolę kapitałową, chyba że jest to sytuacja nadzwyczajna.

Kolejną kluczową różnicą między rynkami dojrzałymi a wschodzącymi jest przejrzystość i regularność raportów makroekonomicznych. Są one wykorzystywane na dojrzałych rynkach do analizowania i prognozowania możliwych trendów cenowych, a także do przedstawiania aktualnych warunków w odpowiedniej perspektywie. Na rynkach wschodzących raporty ekonomiczne mogą być mniej dostępne lub trudne do znalezienia, co utrudnia analizę inwestycji i transakcji.

Wiadomości dotyczące rynków wschodzących

Na przejrzystym rynku istnieją tysiące raportów makroekonomicznych i firmowych, do których można się odwołać analizując akcje, obligacje, nieruchomości, kursy walut i inne instrumenty finansowe.

Rynki wschodzące mają mniej regularnych raportów, a te które należy obserwować to raporty o produkcie krajowym brutto (PKB), decyzje o stopach procentowych, raporty o inflacji i aktualizacje dotyczące surowców. Biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywają nierówności i bezrobocie, rynki wschodzące mogą być również bardzo wrażliwe na takie wiadomości jak wybory, zmiany w systemie prawnym i niepokoje polityczne.

Podsumowując, jeśli rozważasz handel walutami wschodzącymi lub inwestowanie w akcje rynków wschodzących, ważne jest, aby badać i śledzić wiadomości z tych krajów. Uwzględnienie większej szansy na zmienność i bycie poinformowanym może wspomóc proces zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji.

