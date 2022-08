Dane o sprzedaży detalicznej ze strefy euro a presja inflacyjna

Sierpień 03, 2022 13:50

Oczekiwania rynkowe względem sprzedaży detalicznej w strefie euro są dość niskie – wpływają na to obawy o inflację, recesję oraz zacieśnianie polityki monetarnej.

Według prognoz sprzedaż detaliczna obniżyła się w czerwcu do minus 1,7% wobec 0,2% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Patrząc z szerszej perspektywy widać, że sektor sprzedaży detalicznej znacząco spadł od stycznia 2022 roku. Benchmark znajdował się wtedy na poziomie 8,5%, a na koniec pierwszego kwartału wyniósł już tylko 1,9%. Pod koniec drugiego kwartału może nastąpić zejście do ujemnych wartości, co może wpłynąć na ogólny wzrost gospodarki.

Gospodarka strefy stoi również w obliczu znacznych zmian w dostępności kredytów, ponieważ Europejski Bank Centralny (EBC) zaczął podnosić poziom stóp procentowych. Poza tym inflacja w strefie euro osiągnęła w lipcu rekordowy poziom 8,9% wobec 8,6% w czerwcu, co zwiększa prawdopodobieństwo bardziej jastrzębiej polityki stóp procentowych w najbliższym czasie.

Wiadomości z sektora produkcyjnego strefy euro tylko potęgują pochmurne perspektywy, po tym jak najnowszy indeks S&P Global Purchasing Manager's Index (PMI) spadł w lipcu do 49,8 w porównaniu z 52,1 w czerwcu.

Są również dobre informacje - według najnowszych danych Eurostatu poziom bezrobocia w Europie jest na historycznie niskim poziomie 6,6 procent. Taki wynik to bez wątpienia wsparcie dla gospodarki, a jeśli dojdzie do tego spadek cen ropy, presja inflacyjna w sektorze produkcji i sprzedaży detalicznej powinna zacząć ustępować. W momencie pisania tego tekstu ceny ropy kształtują się na poziomie 95 dolarów za baryłkę.

Bezrobocie w strefie euro, źródło: Eurostat

Wyniki gospodarcze strefy euro w dalszym ciągu ciążą na EURUSD, walczącym o odzyskanie poziomów utraconych w ciągu ostatnich kwartałów.

Inne istotne dane rynkowe, na które inwestorzy powinni dzisiaj zwrócić uwagę, obejmują ISM PMI dla usług w Stanach Zjednoczonych – pomimo technicznej recesji w USA, inwestorzy oczekują odczytu sugerującego wzrost. W porównaniu do zeszłego miesiąca oczekiwany jest jednak spadek – 53,5 z 55,3 w czerwcu. W razie nieoczekiwanego odczytu należy przyglądać się parom walutowym powiązanym z USD.

