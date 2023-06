Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych: pauza, czy kolejna podwyżka?

W ciągu ostatnich miesięcy stopy procentowe znacznie wzrosły w niektórych gospodarkach świata. Banki centralne podnosiły koszty pożyczek, próbując walczyć z wysoką inflacją, która odbiła się na budżetach konsumentów. Amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) jest jednym z liderów w zacieśnianiu polityki pieniężnej i kolejnych podwyżkach stóp procentowych.

Nie tylko amerykańscy konsumenci muszą sobie radzić z rosnącymi kosztami życia, firmy również borykają się z problemami związanymi z wysokimi stopami procentowymi, które sprawiają, że pożyczki są droższe. Wielu inwestorów zadaje sobie teraz pytanie, czy Fed wstrzyma zacieśnianie polityki pieniężnej, czy też szykują się kolejne podwyżki stóp procentowych.

Niewiele dni dzieli nas od kolejnego posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), które odbędzie się 14 czerwca, w poniższym tekście podzielimy się kilkoma cennymi spostrzeżeniami na temat stóp procentowych i polityki pieniężnej realizowanej przez Fed.

Wszyscy patrzą na to, co zrobi Fed

Nie jest tajemnicą, że większość banków centralnych analizuje działania Rezerwy Federalnej i czasami dostosowuje do nich swoją politykę monetarną. Fed jest uważany za jeden z najważniejszych banków centralnych na świecie. Dolar amerykański jest najczęściej handlowaną na świecie walutą, a decyzje Fed mocno wpływają na jego wartość w stosunku do innych głównych walut.

Amerykański bank centralny podniósł stopy procentowe 10 razy z rzędu od marca 2022 r., starając się walczyć z najwyższą inflacją od 40 lat. Prezes Fed, Jerome Powell, który zastąpił Janet Yellen w 2018 r., prawdopodobnie nie spodziewał się tak silnej presji inflacyjnej tuż po tym, jak pandemia koronawirusa zakłóciła aktywność gospodarczą na całym świecie.

W marcu 2022 r. Fed podjął decyzję o rozpoczęciu zacieśniania polityki pieniężnej, gdy pierwsze oznaki rosnącej inflacji stały się oczywiste. W ciągu zaledwie 3 miesięcy inflacja zasadnicza osiągnęła 9,1% w ujęciu rocznym, co było najwyższym poziomem od czterech dekad.

Co mówią przedstawiciele Fed i jakie są prognozy?

Oczywiście inwestorzy i traderzy nie są w stanie przewidzieć, jaki będzie przyszły kierunek działań Fed. Zarząd Fed podejmuje decyzje w oparciu o dane dotyczące inflacji, statystyki rynku pracy, produktywność, stopę bezrobocia i inne tego typu czynniki.

Kilka dni temu Jerome Powell zauważył, że nadal nie jest jasne, czy konieczne będzie dalsze podnoszenie stóp procentowych w USA.

Przemawiając na konferencji Fed, Jerome Powell wspomniał: „Stoimy w obliczu niepewności, co do opóźnionych skutków naszego dotychczasowego zacieśnienia, a także co do zakresu zacieśnienia akcji kredytowej w wyniku ostatnich napięć w sektorze bankowym. Tak więc dzisiaj nasze wytyczne ograniczają się do określenia czynników, które będziemy monitorować, oceniając zakres, w jakim może zostać przeprowadzone dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej, aby inflacja powróciła do 2%. Ryzyko zrobienia zbyt wiele lub zbyt mało staje się bardziej zrównoważone, a nasza polityka została dostosowana, aby to odzwierciedlić”.

„Jastrzębie” z Fed chcą więcej podwyżek stóp procentowych

Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Cleveland, Loretta Mester, rozmawiała z dziennikarzami Financial Times na temat stóp procentowych i powiedziała, że nie ma istotnego powodu, aby czekać na kolejną podwyżkę stóp.

„Naprawdę nie widzę ważnego powodu, aby przestać podnosić poziom stóp procentowych - czyli czekać, aż uzyskamy więcej dowodów. Widzę więcej argumentów za kolejnymi podwyżkami [stóp], a następnie wstrzymaniem się z tymi działaniami przez jakiś czas, aż zmniejszy się niepewność co do tego, dokąd zmierza gospodarka. Jedynym powodem wstrzymania podwyżek stóp procentowych, gdy dalsze zacieśnianie jest potrzebne, byłaby ekstremalna zmienność rynku lub inny szok. Uważam, że musimy jeszcze iść o krok dalej. W tym momencie niekoniecznie widzę przekonujący powód, dla którego nie chcielibyśmy zrobić kolejnego małego kroku, aby przeciwdziałać wciąż utrzymującej się presji inflacyjnej”.

Część członków Fed jest ostrożna w kwestii podwyżek stóp procentowych

Gubernator Rezerwy Federalnej Philip Jefferson, nominowany przez prezydenta Joe Bidena na wiceprezesa Fed, nie wydaje się podzielać opinii Loretty Mester. Jefferson zasugerował, że przerwa w podwyżkach stóp procentowych zapewni potrzebną przestrzeń i czas na analizę większej liczby danych przed podjęciem decyzji o zakresie dodatkowego zacieśnienia, dodając, że pauza nie oznacza, że zacieśnianie się zakończy.

„Decyzja o utrzymaniu naszej stopy procentowej na stałym poziomie na nadchodzącym posiedzeniu nie powinna być interpretowana jako oznaczająca, że to koniec cyklu podwyżek. Rzeczywiście, brak podwyżek na nadchodzącym posiedzeniu pozwoliłoby Komitetowi zapoznać się z większą liczbą danych przed podjęciem decyzji o zakresie dodatkowego zaostrzenia polityki” - zauważył.

Moody’s: Bardzo możliwe, że zobaczymy dalsze zacieśnianie polityki monetarnej

Według ekspertów Rezerwa Federalna może być zmuszona do utrzymania wysokich stóp procentowych przez dłuższy okres czasu niż oczekiwano, aby zmniejszyć utrzymującą się inflację.

Analitycy Moody's ostrzegli, że cykl stóp procentowych stanowi zagrożenie dla systemu finansowego, co widać po ostatnich wydarzeniach w amerykańskim sektorze bankowym. Analitycy zauważyli, że solidny rynek pracy w USA może opóźnić recesję, ale istnieje niebezpieczeństwo, że może to doprowadzić do wzrostu inflacji i zmusić Rezerwę Federalną do jeszcze większego podniesienia stóp procentowych.

„Ochłodzenie aktywności gospodarczej i słabszy rynek pracy są warunkami koniecznymi do złagodzenia presji inflacyjnej w gospodarce. Zbyt duża odporność przez zbyt długi czas wymagałaby jeszcze bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej” - czytamy w raporcie.

Trading i podwyżki stóp procentowych przez Fed

Rosnące stopy procentowe zmusiły niektóre firmy do zmiany planów biznesowych, a zwykłych ludzi do ograniczenia wydatków. W miarę jak banki centralne, takie jak Fed, BoE i EBC, podnoszą stopy procentowe i ponownie oceniają swoją politykę luzowania ilościowego, wartości głównych walut wahają się, czasami umacniając się, a innym razem osłabiając.

Początkującym traderom może brakować doświadczenia, które pomogłoby im wybrać odpowiednie instrumenty handlowe i zbudować skuteczną strategię w takich warunkach. Niewłaściwe decyzje mogą prowadzić do utraty środków i negatywnie odbić się na osiągnięciu założonych planów finansowych.

Najlepszym sposobem dla początkujących traderów na zbudowanie skutecznego planu handlowego jest nauczenie się wykorzystania narzędzi do zarządzania ryzykiem. Nauka korzystania z nich jest niezbędna i może przyczynić się ochrony dużej części kapitału. Brokerzy pomagają w opanowaniu tego typu narzędzi, poprzez tworzenie materiałów edukacyjnych, takich jak artykuły i e-booki oraz poprzez prowadzenie specjalnie przygotowanych webinarów i szkoleń.

Zarządzanie ryzykiem może zapewnić większy spokój podczas inwestowania i zwiększyć szanse na osiągnięcie celów finansowych.

