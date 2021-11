Mieszane odczyty PMI dla przemysłu

Listopad 02, 2021 15:45

Jak na początku każdego miesiąca, podczas wczorajszej i dzisiejszej sesji mieliśmy do czynienia z publikacją różnych danych makroekonomicznych, wśród których na pierwszy plan wysuwają się dane PMI dla przemysłu.

Wczoraj po południu opublikowane zostały dane PMI dla przemysłu w USA i Wielkiej Brytanii, a dzisiaj przyszła kolej na Hiszpanię, Włochy, Francję, Niemcy i całą strefę euro. Wyniki były dość zróżnicowane.

Z jednej strony mamy te, które były lepsze od oczekiwań, jak w przypadku Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji. Z drugiej strony mamy te, które miały wyniki gorsze od oczekiwanych, jak Hiszpania, Niemcy i cała strefa euro.

Stany Zjednoczone wykazały się mieszanymi odczytami. Jeśli spojrzymy na wskaźnik PMI dla przemysłu Markit w porównaniu do wskaźnika PMI dla przemysłu ISM, zobaczymy, że ten pierwszy był gorszy od oczekiwań, podczas gdy drugi przekroczył oczekiwania rynku. Przyjmiemy tę drugą liczbę jako bardziej istotną z tych dwóch.

Niemiecki wskaźnik PMI dla przemysłu jest gorszy od oczekiwań już trzeci miesiąc z rzędu, pomimo tego, że wstępne dane opublikowane 22 października wskazywały na lekką poprawę. Po raz kolejny możemy więc zaobserwować pogorszenie sytuacji w niemieckiej gospodarce, co z kolei pociąga za sobą pogorszenie sytuacji w całej strefie euro.

Pomimo rozczarowujących danych makro, DAX40 kontynuuje pozytywny trend z ostatnich kilku tygodni, odbijając się od ważnego poziomu wsparcia, przy jednoczesnym zmniejszeniu zmienności (wskaźnik ATR).

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – DAX40, wykres dzienny. Zakres dat: 17 września 2020 - 2 listopada 2021. Data sporządzenia: 2 listopada 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

To odbicie prowadzi niemiecki benchmark do przekroczenia ważnego poziomu 15 810 punktów w obszarze maksimów z czerwca i lipca. To wybicie może doprowadzić cenę do poszukiwania swoich historycznych maksimów w obszarze oporu reprezentowanego przez zieloną wstęgę, pomimo skumulowanych poziomów wykupienia, które widzimy na wskaźniku stochastycznym.

Ważne jest, by śledzić ewolucję ceny w ciągu najbliższych kilku sesji. Jeśli będzie ona w stanie utrzymać obecne odbicie, w dalszej części tygodnia może zmierzyć się z maksimami wszech czasów. Przełamanie tego poziomu mogłoby otworzyć drzwi do silnego byczego ruchu.

Jednakże, jeśli cena odbije, możemy zobaczyć korektę w poszukiwaniu pierwszych poziomów wsparcia. Jakkolwiek, tak długo jak cena pozostaje powyżej ważnej strefy wsparcia/oporu reprezentowanej przez pomarańczową wstęgę, sentyment powinien pozostać pozytywny.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 – DAX40, wykres dzienny. Zakres dat: 17 września 2020 - 2 listopada 2021. Data sporządzenia: 2 listopada 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu DAX40 w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +3,6%

2019: +25,48%

2018: -18,26%

2017: +12,51%

2016: +6,87%

