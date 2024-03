Rynki koncentrują się na decyzjach Fed i BoE, inflacja w Wielkiej Brytanii spada

Marzec 20, 2024 14:53

Decyzje w sprawie stóp procentowych amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) i Banku Anglii (BoE) wyróżniają się na tle informacji finansowych w tym tygodniu, ponieważ inwestorzy i traderzy będą chcieli zobaczyć, jak te dwa główne banki centralne planują dostosować swoją politykę pieniężną.

Tydzień rozpoczął się istotnymi doniesieniami z Banku Japonii (BoJ), który podniósł krótkoterminowe stopy procentowe do 0% do 0,1% z -0,1% po raz pierwszy od wielu lat, co jest znaczącym zwrotem w strategii zarządu BOJ. W wyniku tej przełomowej decyzji jen japoński oscyluje wokół czteromiesięcznego minimum w stosunku do dolara amerykańskiego.

Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych

Zarząd Fed ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych w środę po południu. Ekonomiści sugerują, że Fed nie obniży kosztów pożyczek po posiedzeniu zarządu, ponieważ prawdopodobnie poczeka na bardziej konkretne dowody związane ze spadkową trajektorią inflacji w kraju.

Narzędzie CME FedWatch wydaje się być zgodne ze wspomnianą prognozą, gdyż daje 99% szans na to, że benchmarkowa stopa procentowa pozostanie dziś bez zmian. W rozmowie z CBS News ekonomiści Commonwealth Financial Network stwierdzili, że „Fed będzie w tym tygodniu koncentrował wokół siebie wiele uwagi, gdy w środę po południu zakończy swoje marcowe posiedzenie. Na początku roku mieliśmy do czynienia z mieszanymi danymi ekonomicznymi. Ciekawie będzie zobaczyć, jak zareaguje na to Fed, zwłaszcza podczas konferencji prasowej przewodniczącego Fed Jerome'a Powella po spotkaniu”.

Ekonomiści Goldman Sachs powiedzieli, że przewidują trzy cięcia w 2024 r., w porównaniu z wcześniejszą prognozą czterech cięć w tym roku.

Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych

Oczekuje się, że Komitet Polityki Pieniężnej Banku Anglii (MPC) ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych w czwartek po południu. Tak zwany „Super Czwartek” prawdopodobnie nie będzie zawierał żadnych znaczących zmian w polityce pieniężnej, ponieważ ekonomiści sugerują, że BoE jest gotowy utrzymać koszty pożyczek na obecnym 16-letnim poziomie.

Analitycy rynkowi Nomury zostali zacytowani przez Yahoo Finance, mówiąc, że „wycena rynkowa dla EBC i, w mniejszym stopniu, BoE, była w dużej mierze napędzana przez oczekiwania dotyczące stóp procentowych Fed. Uczestnicy rynku uważają, że inne banki centralne ‘obawiają się być pierwsze’, ale naszym zdaniem cykle makroekonomiczne w USA i Europie rozdzielają się, co uzasadnia samodzielne działanie EBC i BoE i cięcie stóp niezależnie od Fed”.

Ekonomiści Deutsche Bank zauważyli: „Biorąc pod uwagę słabszy wzrost, słabszą inflację i słabsze dane o płacach, uważamy, że wynik głosowania 8-1 wydaje się teraz bardziej prawdopodobny - z zewnętrznym członkiem RPP [Swati] Dhingrą głosującym za obniżką stóp. Na razie trzymamy się naszego majowego wezwania do pierwszej obniżki stóp procentowych. Nasz poziom przekonania spadł jednak, zwłaszcza w obliczu niewielkich sygnałów ze strony RPP dotyczących terminu rozpoczęcia obniżek stóp procentowych”.

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii spada w lutym

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii spadła w lutym do 3,4%, choć analitycy spodziewali się inflacji na poziomie 3,5%. Należy zauważyć, że brytyjski wskaźnik CPI wyniósł w styczniu 4%. Lutowy wynik jest najniższym odnotowanym od września 2021 roku. Raport Office for National Statistics (ONS) wykazał również, że podstawowy wskaźnik CPI (z wyłączeniem energii, tytoniu, alkoholu i żywności) spadł do 4,5% z 5,1% w styczniu.

Kanclerz Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt powiedział, że „przygotowuje to grunt pod lepsze warunki gospodarcze, które mogą umożliwić dalsze postępy w realizacji naszych ambicji pobudzenia wzrostu”. Funt brytyjski stracił nieco na wartości w stosunku do swoich konkurentów w środę rano, ponieważ niższa niż oczekiwano inflacja CPI może skłonić Bank Anglii (BoE) do rozważenia obniżenia kosztów pożyczek wcześniej niż oczekiwano.

Przetestuj swoje strategie handlowe na rachunku demonstracyjnym Admirals bez ryzyka

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala na to w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne OTWÓRZ RACHUNEK DEMO

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.