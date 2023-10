Ceny ropy naftowej i napięcia na Bliskim Wschodzie

Październik 13, 2023 14:14

Podczas gdy podwyższone stopy procentowe i wysoka inflacja już dręczyły globalną gospodarkę, konflikt na Bliskim Wschodzie, który wybuchł kilka dni temu, może dodać kolejny czynnik, który decydenci polityczni i uczestnicy rynku na całym świecie będą musieli wziąć pod uwagę: ceny ropy naftowej.

Wydarzenia w Izraelu sprawiły, że ceny ropy naftowej wzrosły 9 października o prawie 4%, wywołując dyskusję na temat przyszłości cen energii w przypadku przedłużającego się konfliktu, mogącego wpłynąć na politykę pieniężną krajów na całym świecie. Chociaż ceny spadły w ciągu następnych trzech dni, rynki finansowe nadal są zaniepokojone, monitorując wydarzenia w regionie.

Ceny ropy: Kryzys naftowy i wojna Jom Kippur w 1973 r.

Region Lewantu słynie z napięć geopolitycznych w ciągu ostatnich kilku dekad. Ostatni konflikt na dużą skalę miał miejsce w 2006 r., ale w przeszłości dochodziło do napięć o mniejszej intensywności, które trzymały lokalną ludność w napięciu.

Historycznie rzecz biorąc, wojną, która była związana z cenami ropy naftowej jest wojna Jom Kippur w 1973 roku. Konflikt rozpoczął się w dniu Jom Kippur (6 października). kiedy siły wojskowe z kilku krajów arabskich przekroczyły granice z Izraelem. Wojna trwała dwa tygodnie i pięć dni, a dwa ówczesne supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, zaopatrywały swoich sojuszników. Pomimo poważnych trudności, jakie Izrael napotkał w obronie swoich terytoriów, odniósł zwycięstwo.

W październiku 1973 r. Organizacja Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OAPEC) pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej ogłosiła embargo na ropę naftową przeciwko krajom, które wspierały Izrael w wojnie. Embargo trwało sześć miesięcy, wywołując znany z historii kryzys naftowy z 1973 roku. Wraz z końcem embarga ceny ropy wzrosły o 300%.

W rezultacie samochody z dużymi silnikami produkowane głównie w USA przestały się sprzedawać, kraje dotknięte embargiem zostały zmuszone do oszczędzania energii, a zmniejszenie popytu konsumpcyjnego miało wpływ na tempo wzrostu gospodarczego. Niektórzy ekonomiści sugerują, że kryzys naftowy z 1973 roku był głównym czynnikiem kryzysu giełdowego z 1974 roku.

Czy czeka nas nowy kryzys naftowy?

Jest zbyt wcześnie, aby to przewidzieć i należy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby określić ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Po 4% wzroście cen odnotowanym w poniedziałek, nastąpiły spadki we wtorek, środę i czwartek (10-12 października),. ponieważ inwestorzy są ostrożni co do sposobu, w jaki kryzys może się nasilić.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Brent Crude Oil (100 baryłek) CFD, USD Wykres dzienny. 5 lipca 2023 r. do 12 października 2023 r. Utworzono: 12 października 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Konflikt na Bliskim Wschodzie to kolejny czynnik do już wprowadzonych cięć produkcji ropy przez Rosję i Arabię Saudyjską. Oba kraje uzgodniły, że do końca 2023 r. ograniczą produkcję ropy naftowej o łącznie 1,3 mln baryłek, co stanowi nieco ponad 1% globalnego popytu. 11 października prezydent Rosji Władimir Putin zasugerował, że cięcia prawdopodobnie będą kontynuowane zgodnie z planem, pomimo obaw rynku dotyczących nowego wzrostu cen ropy. Arabia Saudyjska obiecała jednak, że podejmie niezbędne działania, które ustabilizują rynek.

W sierpniu Stany Zjednoczone złagodziły ograniczenia dotyczące irańskiej ropy naftowej, ponieważ dostawy ropy naftowej nie były w stanie zaspokoić globalnego popytu, obniżając amerykańskie rezerwy ropy naftowej do rekordowo niskiego poziomu. Zgodnie z najnowszym raportem Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej (SPR), zapasy nadal znajdują się na prawie 40-letnim minimum wynoszącym 351,3 miliona baryłek. Raport Agencji Reutera, powołujący się na dane American Petroleum Institute i opublikowany 12 października, podał, że zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ostatnim tygodniu o 12,9 miliona baryłek, znacznie więcej niż wzrost o 500 000 baryłek oczekiwany przez analityków ankietowanych przez Agencję Reutera.

W międzyczasie Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) podniosła prognozę wzrostu globalnego popytu na ropę naftową na 2023 r., odnotowując w swoim raporcie, że może on wynieść 2,3 mln baryłek dziennie (bpd). IEA obniżyła jednak prognozę wzrostu popytu na ropę w 2024 r. z 1 mln baryłek dziennie do 880 000 baryłek dziennie. Analitycy IEA zauważyli, że niższy popyt znalazł odzwierciedlenie w spadku cen ropy naftowej odnotowanym we wrześniu.

Co sugerują analitycy w odniesieniu do cen ropy naftowej?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) powiedział, że będzie bardzo uważnie monitorował sytuację w Izraelu i Strefie Gazy, dodając, że jest zbyt wcześnie, aby ocenić wpływ gospodarczy. Główny ekonomista MFW, Pierre Gourinchas, zasugerował, że 10-procentowy wzrost cen ropy zmniejszyłby globalną produkcję o około 0,2% w 2024 r., jednocześnie zwiększając globalną inflację o 0,4%.

Analitycy ING podkreślili potencjalną rolę Iranu w konflikcie, pisząc w swoim raporcie: „Premia za ryzyko nadal maleje, a konflikt w dużej mierze ogranicza się do Izraela i Hamasu. Doniesienia, że irański rząd był zaskoczony atakiem Hamasu, mogą również złagodzić obawy, że USA będą bardziej agresywnie egzekwować sankcje wobec Iranu, chociaż w ostatnich dniach pojawiły się sprzeczne doniesienia na temat zaangażowania Iranu”.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Brent Crude Oil (100 baryłek) CFD, USD Wykres miesięczny. od 1 listopada 2017 r. do 12 października 2023 r. Utworzono: 12 października 2023 r. Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Analitycy ANZ Bank zasugerowali, że „rosnące ryzyko geopolityczne na Bliskim Wschodzie powinno wspierać ceny ropy... można spodziewać się większej zmienności”. Analitycy rynku energii z Credit Suisse zauważyli, że „premia za ryzyko związana z ropą naftową rośnie ze względu na perspektywę szerszego konfliktu, który może rozprzestrzenić się na pobliskie kraje produkujące ropę naftową, takie jak Iran i Arabia Saudyjska”.

Ekonomiści z Commonwealth Bank podkreślili rolę Iranu jako kraju produkującego ropę naftową i wpływ potencjalnych sankcji na ten kraj. „Jeśli Stany Zjednoczone zaczną wskazywać palcem na Iran, eksport ropy naftowej z tego kraju może zacząć spadać. I to jest obecnie nasze największe zmartwienie, gdy patrzymy na rynki ropy naftowej i konsekwencje tego konfliktu” - zauważyli. Analitycy Commonwealth Bank zasugerowali, że eksport ropy naftowej z Iranu może spaść o 500 000 do 1 miliona baryłek dziennie, jeśli USA posunie się do wdrożenia sankcji; takie ograniczenie podaży może wzmocnić problemy z podażą ropy obserwowane po decyzjach OPEC.

Zarządzanie ryzykiem podczas handlu ropą naftową

Ropa naftowa jest jednym z najpopularniejszych towarów wśród traderów. W czasach zawirowań gospodarczych inwestorzy mają tendencję do dodawania ropy naftowej do swoich portfeli handlowych, ponieważ wielu uważa ją za bezpieczną przystań. Ponieważ jednak początkujący traderzy mogą nie mieć wystarczającej wiedzy, aby zidentyfikować okazje i odpowiedni moment, najlepiej byłoby skupić się na edukacji w kwestiach związanych z handlem. Nie brakuje zasobów, ponieważ wielu brokerów oferuje szereg materiałów, takich jak przewodniki, webinary i artykuły, mogące pomóc początkującym traderom zwiększyć wiedzę.

Nauka handlu nie jest jedynym czynnikiem, który może odgrywać rolę w realizacji skutecznej strategii. Nagłe lub nieoczekiwane załamanie rynku może kosztować pieniądze i zniweczyć plany każdego tradera. Dlatego też inwestorzy, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z handlem, powinni poświęcić trochę czasu na naukę korzystania z narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenie stop-loss, będące szeroko dostępne na nowoczesnych platformach transakcyjnych. Zainwestuj w swoją wiedzę przed rozpoczęciem handlu, aby zaoszczędzić fundusze, zmniejszyć stres i cieszyć się podróżą, która właśnie się rozpoczęła.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.