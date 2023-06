De Zwitserse frank en het monetaire beleid van de SNB

Juni 16, 2023 15:23

De Zwitserse frank is een van de meest populaire valuta's op de wereldmarkten. Alleen al door de Zwitserse munt te noemen, denken sommigen misschien aan het woord "stabiliteit", omdat Zwitserland een land is dat de afgelopen 200 jaar niet heeft deelgenomen aan een gewapend conflict en zijn economie een van de sterkste is in Europa en wereldwijd.

Het handelen in de Zwitserse frank is misschien niet zo populair als het handelen in de Amerikaanse dollar of het Britse pond, maar de Amerikaanse dollar naar Zwitserse frank wordt beschouwd als een van de belangrijkste valutaparen die elke dag op de wereldwijde Forex markten worden verhandeld. In deze blog delen we waardevolle inzichten over de Zwitserse frank en de Zwitserse economie.

Waarom heeft het beleid van de Zwitserse Nationale Bank (SNB) invloed op de Zwitserse frank?

De Zwitserse Nationale Bank (SNB) is de centrale bank van Zwitserland en speelt een cruciale rol in het monetaire systeem van het land. De SNB heeft twee hoofdkantoren, gevestigd in Bern en Zürich. Het werd opgericht in 1906 en opereert onder speciale voorschriften. De bank is in handen van de overheid, met ongeveer 78% in handen van Zwitserse openbare entiteiten, terwijl de rest beursgenoteerd is.

Als onafhankelijke instelling heeft de SNB het mandaat om monetair beleid te voeren in het belang van het hele land. Het primaire doel is om prijsstabiliteit te waarborgen en tegelijkertijd rekening te houden met de economische ontwikkelingen. Prijsstabiliteit is van vitaal belang voor het bevorderen van groei en welvaart, aangezien inflatie en deflatie de economische activiteit kunnen verstoren en een efficiënte toewijzing van middelen in de weg kunnen staan.

Om het monetaire beleid uit te voeren, stelt de SNB de SNB-beleidsrente vast, die van invloed is op de korte termijn geldmarktrente in Zwitserse frank. De bank grijpt ook in op de valutamarkt wanneer dat nodig is om de monetaire omstandigheden te beïnvloeden.

Op het gebied van regelgeving heeft de SNB expliciete verantwoordelijkheden in de banksector. Het bepaalt systeemrelevante banken en hun functies en werkt samen met andere regelgevende instanties om kapitaaltoereikendheid, liquiditeit en organisatorische vereisten te waarborgen.

Bovendien verzamelt de SNB statistische gegevens om haar monetairbeleidsfuncties en toezichtsverantwoordelijkheden in betalings- en effectenafwikkelingssystemen te vervullen en bij te dragen aan de stabiliteit van het Zwitserse financiële stelsel. De verzamelde gegevens worden intern geëvalueerd en gepubliceerd om de economie te monitoren en monetairbeleidsbeslissingen te ondersteunen.

Het rentebesluit van SNB: Hoeveel invloed heeft het op de Zwitserse frank?

Het bestuur van de SNB komt op 22 juni bijeen om te beslissen over de rentetarieven. De Zwitserse CPI-inflatie vertraagde in mei en kwam uit op 2,2% op jaarbasis. Het doel van de SNB is om de totale inflatie terug te brengen tot 2%.

Volgens een Reuters-rapport over de komende SNB-vergadering, gepubliceerd op 15 juni, "impliceert marktprijsstelling een kans van 54% op een stijging van 50 bp en een kans van 46% op een stijging van 25 bp ten opzichte van het huidige niveau van 1,5%."

De gouverneur van SNB, Thomas Jordan, zei op 8 juni dat het echt belangrijk is om de totale inflatie van Zwitserland op het niveau van prijsstabiliteit te brengen, eraan toevoegend dat het langdurig onder de 2% houden van de groei van de consumentenprijzen zou betekenen dat de economie geen problemen meer ondervindt.

De vice-voorzitter van de SNB, Martin Schegel, herhaalde dat de Zwitserse centrale bank klaar is om actief te zijn op de forexmarkten om de juiste monetaire omstandigheden te waarborgen en benadrukte dat het te vroeg is om "alles duidelijk" te laten klinken over inflatie, ondanks recente dips in de gegevens.

Barclays: Zwakke Amerikaanse dollar kan de Zwitserse frank ondersteunen

Aangezien de Zwitserse frank de laatste tijd sterk presteert, verwachten valuta-analisten van Barclays dat de Zwitserse munt nog sterker zal worden, omdat ze meer renteverhogingen door de SNB en meer valuta-interventie door de centrale bank voorspellen.

Het rapport van Barclays zei: "De sterkte van de Zwitserse frank ten opzichte van de dollar is de belangrijkste manier om de REER CHF-waarderingen te behouden in een zwakke dollaromgeving; ondertussen houden zwakkere risicoomstandigheden, die typisch geassocieerd worden met de sterkte van de dollar, de CHF goed ondersteund."

Commerzbank: Nadert het aanscherpingsbeleid van SNB zijn einde?

Economen van Commerzbank onthulden hun SNB-beleidsvooruitzichten en de mogelijke implicaties ervan voor het EUR/CHF-paar in een rapport dat op 12 juni werd gepubliceerd. Het rapport vermeldde dat "een verdere renteverhoging op de vergadering van de SNB volgende week waarschijnlijk een 'voldongen feit' zal zijn. Een verdere significante aanscherping daarna lijkt echter nauwelijks geloofwaardig."

De marktanalisten van de Duitse bank merkten op dat "er natuurlijk veel kan gebeuren tot de volgende vergadering van de SNB in september, maar gezien het feit dat de inflatie in Zwitserland onlangs meer is afgenomen dan de SNB had verwacht en dicht bij de bovengrens van 0-2% op 2,2% in mei lag, betekent dit dat de noodzaak voor verdere renteverhogingen beperkt lijkt. In plaats daarvan zal een verdere daling van de inflatie waarschijnlijk de tolerantie van de SNB voor de depreciatie van de frank verhogen, zodat we meer mogelijkheden zien voor EUR/CHF."

Handelen in de Zwitserse frank met behulp van risicobeheertools

Hoewel sommige beleggers de Zwitserse frank beschouwen als een "safe haven" in een tijd van economische onrust, betekent dit niet dat het handelen tegen andere valuta's geen risico met zich meebrengt. Traders en beleggers moeten niet vergeten dat financiële markten gemakkelijk in hun voordeel maar ook tegen hun plannen in kunnen werken.

De Zwitserse frank is geen uitzondering op de regel. De risico's nemen toe, vooral als u een beginnende handelaar bent, wat betekent dat u mogelijk niet over de nodige handelservaring beschikt om te beoordelen wat de juiste manier van handelen zou zijn bij trading. Risicobeheer is essentieel voor beginnende traders. Alleen door risicobeheertools te gebruiken, kunnen beginnende traders genieten van de handelservaring met minder angst en een helderdere geest.

Het gebruik van risicobeheertools is één ding, maar hoe zit het met het leren gebruiken ervan? Er is een breed scala aan educatief materiaal, waaronder webinars, artikelen, gidsen, seminars enz., aangeboden door brokers of handelstrainingshubs. Soms is de toegang tot dergelijke materialen gratis, dus beginnende traders moeten de kans grijpen en de basisprincipes van risicobeheer leren voordat ze aan deze nieuwe maar risicovolle ervaring beginnen.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.