Wall Street blijft vlak terwijl beleggers inflatiegegevens afwachten

Augustus 09, 2022 11:55

Twee weken geleden kondigde het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) een tweede opeenvolgend kwartaal van negatieve groei aan, maar stopte met het bestempelen van deze laatste krimp als een recessie.

Alle ogen waren dan ook gericht op de vrijgave van de niet-agrarische loonlijst (Non Farm Payroll) van afgelopen vrijdag. Als de banencijfers van juli slechter uitkwamen dan verwacht, had de BEA mogelijk hun standpunt opnieuw moeten beoordelen.

Dat deed het niet. De Amerikaanse banengroei steeg in juli, met 528.000 banen toegevoegd tegen de 250.000 die waren voorspeld. Dit beter dan verwachte resultaat gaf geloofwaardigheid aan de positie van de BEA en nam de zorgen weg dat stijgende rentetarieven en hoge inflatie de vraag naar arbeid in de Verenigde Staten afzwakten.

De sterke banencijfers van juli hebben dan ook de verwachtingen aangewakkerd dat de Fed de inflatie agressief zal aanpakken. Beleggers wachten nu op de laatste inflatiecijfers op woensdag voor een indicatie van de volgende stap van de Fed, en traders moeten zich schrap zetten voor verhoogde volatiliteit op de Amerikaanse markten rond de release.

Hoewel Wall Street maandag hoger opende, bleven de markten vervolgens overwegend vlak te midden van de toegenomen voorzichtigheid van beleggers. De Dow Jones boekte een winst van 0,09%, terwijl de Nasdaq en S&P500 beide respectievelijk 0,10% en 0,12% daalden.

Groene aandelen krijgen een boost

Ondanks de besluiteloosheid die in de belangrijkste indices te zien is, boekten veel EV aandelen (aandelen in elektrische voertuigen) en duurzame aandelen gisteren winst, nadat de Amerikaanse Senaat in het weekend de klimaat-, energie- en gezondheidszorgwet had aangenomen.

Het wetsvoorstel, dat ongeveer $ 370 miljard toewijst aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en investeren in hernieuwbare energiebronnen, zal nu zijn weg vinden naar het Huis van Afgevaardigden voor verdere goedkeuring. First Solar, Bloom Energy en Rivian Automotives waren drie aandelen die profiteerden van het nieuws en sloten de sessie af met winsten van respectievelijk 4,75%, 4,36% en 6,78%.

Cijferseizoen loopt af

Ondertussen is het cijferseizoen zijn laatste fase ingegaan, waarbij veel van de grote namen al Q2-resultaten hebben vrijgegeven. Eentje om deze week op te letten is Disney, dat na het sluiten van de markt op woensdag de winst bekendmaakt.

Disney is dit jaar meer dan 30% gedaald op de beurs en hoopt zijn beleggers daarom woensdagavond iets te geven om over te juichen. Het is niet verwonderlijk dat, gezien het feit dat het Disney California themapark bijna een derde van het vergelijkingskwartaal in 2021 gesloten doorbracht, wordt verwacht dat de omzet en winst jaar op jaar zullen stijgen.

Misschien interessanter om te zien is de begeleiding van Disney voor de rest van het jaar. Door de hoge inflatie in de VS zullen waarschijnlijk meer consumenten prioriteit geven aan uitgaven aan essentiële zaken, wat op zijn beurt mogelijk alle segmenten van Disney's activiteiten zal beïnvloeden.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - The Walt Disney Co. - Daggrafiek - Gegevensbereik: 3 december 2021 - 8 augustus 2022. Vastgelegd op: 8 augustus 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - The Walt Disney Co. - Weekgrafiek - Gegevensbereik: 7 februari 2016 - 8 augustus 2022. Vastgelegd op: 8 augustus 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Investeren bij Admirals

Met de Invest.MT5-account van Admirals kunt u aandelen kopen in meer dan 4.300 beursgenoteerde bedrijven, waaronder Disney, First Solar, Bloom Energy en Rivian Automotive. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie:

Investeer in 's werelds beste instrumenten Duizenden aandelen en ETF's binnen handbereik BEGIN MET INVESTEREN

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.