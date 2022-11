Verschillen tussen speculatie en feiten bij trading

November 25, 2022 10:47

Hoewel het een feit is dat financiële markten kunnen worden gedreven door speculatie, is niet alle speculatie gebaseerd op feiten.

Een groot onderdeel van handelsnieuws is hypothese, variërend van speculatie op basis van geruchten tot theorieën op basis van ervaring en analyse.

Nieuws dat voortkomt uit de monetaire beleidsverklaringen en toespraken van de Federal Reserve is een goed voorbeeld. De rentebesluiten van de centrale bank worden pas op de dag van de beleidsvergadering gepubliceerd. Dat weerhoudt Fed-watchers er niet van om voor en na de vergadering een enorm aantal artikelen, transacties, investeringen, analyses en meningen te genereren.

Het is belangrijk om zich ervan bewust te zijn dat deze van invloed kunnen zijn op uw eigen besluitvorming en als u handelsnieuws volgt, om de meest betrouwbare informatiebronnen te vinden.

Grote instellingen zoals banken en hedgefondsen doen marktbewegende transacties en investeringen op basis van hun onderzoek naar de volgende stap van de Fed. Nogmaals, deze beslissingen kunnen goed of fout blijken te zijn, en ze zullen niet worden bevestigd tot de dag dat het rentebesluit wordt aangekondigd. De analyse kan op schema liggen, maar zelfs beslissingen op basis van uitgebreide ervaring kunnen soms de plank misslaan.

Marktpraat varieert tussen wilde speculatie en logische aannames door ervaren analisten. Vanaf het begin moet u onthouden dat consensus niet het resultaat is en dat de feiten anders kunnen blijken te zijn dan de argumenten voor de ene of de andere beslissing.

Speculatie Feiten Meningen over een aankomend rentebesluit. Officiële renteaankondiging van de Federal Reserve. Plotselinge verschuivingen op de goud- en valutamarkten voor en na het besluit van de Fed. De officiële analyse van de Fed van het monetaire beleid en de macro-economie – de notulen.

De Fed komt 8 keer per jaar bijeen om rentebesluiten uit te vaardigen en er zijn vaker soorten handelsnieuws zoals dagelijkse macro-economische aankondigingen. Deze bieden inzicht in de gezondheid van een economie en omvatten prijsinflatiecijfers, economische groei en de status van belangrijke sectoren zoals werkgelegenheid, productie, diensten en bouw.

Hoe maken marktdeelnemers hyptheses op deze handelsnieuwsgebeurtenissen? De benadering van trading op dit soort nieuws is anders dan handelen op nieuws van centrale banken. Centrale banken geven het hele jaar door minder aankondigingen uit en daarom kunnen gerelateerde activaprijzen op de lange termijn een trend vertonen.

Macro-economisch nieuws wordt dagelijks aangekondigd, dus marktreacties zijn korter en de aanpassingen kunnen zeer snel gebeuren wanneer de feiten worden vrijgegeven. Traders hebben de neiging om de nieuwe cijfers binnen enkele minuten of uren in te prijzen bij het verhandelen van economisch nieuws.

De feiten staan in de grafiek

Lange termijn en korte termijn activa prijsreacties worden gevisualiseerd in technische analyse grafieken, waardoor handelaren een ander hulpmiddel in hun besluitvormingsproces krijgen. De grafieken vertegenwoordigen de feiten van de bewegingen van een prijs in de loop van de tijd en als beginner zou het u ten goede komen om technische analyse te bestuderen en het onderdeel te maken van uw handelsbeslissingen. Omdat er zoveel manieren zijn waarop een individu technische analysegrafieken kan interpreteren, is het bijwonen van het Admirals Trading Webinars programma en luisteren naar ervaren traders die hun knowhow delen een goed begin.

Risicobeheer

Inmiddels vraagt u zich misschien af hoe u uw fondsen kunt beschermen in de context van scenariovorming en handelsbeslissingen te midden van marktpraat en speculatie. Dit is een verantwoorde vraag en het antwoord is risicomanagement.

Sommige risicobeheertools die zijn ingebouwd in het MetaTrader 5-handelsplatform zijn onder meer:

Anders dan het leren gebruiken van de handelssoftware, betekent risicobeheer het ontwikkelen van het begrip dat er een voor- en nadelen zijn aan elke hypothese. Als u zich bewust bent van twee of drie verschillende mogelijke uitkomsten, kunt u uw eigen analyse ondersteunen en bijdragen aan uw handelsbeslissingen.

Laten we zeggen dat het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) op het punt staat cijfers over het bruto binnenlands product (bbp) vrij te geven en er is een consensus dat de economie met 2 procent is gegroeid.

Opwaarts scenario

Zijn er aanwijzingen dat de economie meer is gegroeid dan verwacht? Dit zou kunnen bijdragen aan het argument dat het bbp met meer dan 2 procent groeide.

Neerwaarts scenario

Heeft een belangrijk onderdeel van de economie het moeilijk en weegt het op het bbp? Misschien zijn de groeiresultaten lager dan verwacht.

Neutraal scenario

Wanneer de macro-economische resultaten in lijn zijn met de verwachtingen, wordt dit beschouwd als een neutraal scenario.

Kortom, het kennen van het verschil tussen speculatie en feiten is een essentieel onderdeel van het worden van een slimme handelaar en belegger. Welke soorten scenario's kunt u bedenken en hoe kunnen ze zo op feiten gebaseerd mogelijk zijn? Voordat u zich op de live markten waagt, test u uw hypothese best eerst met een Admirals demo-rekening.

Lees het volgende artikel voor meer informatie over Forex risicobeheer.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.