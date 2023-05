Markt richt zich op US NFP-rapport en zwakke Chinese PMI-data

Mei 31, 2023 13:09

Het Amerikaanse Nonfarm Payrolls rapport van mei wordt vrijdag vrijgegeven door het Bureau of Labour Statistics (BLS) en is een van de belangrijkste gegevensrapporten voor de rest van deze week. Aangezien de NFP-enquête in overweging wordt genomen door de raad van bestuur van de Fed, zullen economen afwachten of het definitieve cijfer in lijn zal zijn met de prognose.

Volgens een rapport van het Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies (INSEE) daalde de totale inflatie in Frankrijk in mei tot 6% op jaarbasis. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire merkte op dat "de inflatie daalt en eigenlijk vrij sterk daalt", eraan toevoegend dat de economie van het land naar verwachting met 1,0% zal groeien in 2023.

Donderdag publiceert Eurostat voorlopige gegevens over de totale en kerninflatie van het euroblok.

US Nonfarm Payrolls rapport van mei 2023

Het Amerikaanse Nonfarm Payrolls rapport van mei zal naar verwachting vrijdag de aandacht trekken van traders en beleggers. Marktanalisten suggereren dat er in de laatste maand van de lente 180.000 banen zijn toegevoegd aan de Amerikaanse economie. Opgemerkt moet worden dat het banenrapport van april 253.000 banen aan de economie liet toevoegen, wat de verwachtingen voor een cijfer van 179.000 veruit overtrof.

Over het geheel genomen is het tempo van de loontoevoegingen de afgelopen maanden blijven afnemen, wat gepaard ging met een daling van de loongroei. Een ander rapport zal naar verwachting een kleine opleving van de werkloosheid onthullen met een percentage van 3,5% in mei.

Economen van MUFG Bank suggereren dat een sterk banenrapport vrijdag steun kan geven aan de Amerikaanse dollar. In hun rapport vermelden ze dat "ervan uitgaande dat Amerikaanse politici de deal niet verrassend verwerpen, de aandacht van de markt de komende week weer zou moeten overschakelen naar de gezondheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt, inclusief de publicatie van het NFP-rapport op vrijdag. De Amerikaanse rentemarkt is op weg naar een hogere waarschijnlijkheid van een nieuwe verhoging van 25 basispunten van de Fed tijdens de FOMC-vergadering van volgende maand, die nu als waarschijnlijker wordt beoordeeld dan niet. Een ander sterk werkgelegenheidsrapport deze week zou die verwachtingen verder versterken en een sterkere USD op korte termijn aanmoedigen."

Voorlopige CPI-gegevens voor de eurozone

Donderdag komt Eurostat met voorlopige cijfers over de geharmoniseerde consumentenprijsindex van de eurozone in mei. Sommige marktexperts suggereren dat de totale inflatie zou kunnen dalen tot 6,3% op jaarbasis. Indien bevestigd, zou het cijfer 0,7% lager zijn dan dat van april. De kernconsumentenprijzen zullen naar verwachting ook lager zijn tot 5,5%.

Analisten van Moody's zeiden in hun rapport dat "er ook een licht negatief effect van het voedselsegment zou moeten zijn naarmate de kostendruk geleidelijk afneemt, maar we verwachten dat de jaarlijkse kerninflatie onveranderd zal blijven op 5,6%, aangezien een toename van de diensteninflatie een daling van de inflatie van kerngoederen compenseert."

Chinese PMI's in mei

Het National Bureau of Statistics (NBS) publiceerde zijn PMI-rapport voor de verwerkende industrie in mei, waaruit bleek dat de PMI daalde tot een dieptepunt van vijf maanden van 48,8, wat aangeeft dat de fabrieksactiviteit sneller kromp dan verwacht. De niet-Manufacturing PMI daalde van 56,4 naar 54,5.

Citi-economen schreven in een rapport: "Onvoldoende vraag zou nu de grootste zorg kunnen zijn, en er zijn zowel cyclische als structurele oorzaken voor. De aanvankelijke impuls voor de dienstensector van de heropening zou wel eens kunnen vervagen."

HSBC-analisten vertelden CNBC-verslaggevers dat de combinatie van zwakke vraag naar arbeid en goederen de Chinese centrale bank tot actie kan dwingen.

Ze merkten op dat "de manier waarop we de dingen zien, is dat China een beetje meer fiscale stimulansen zal moeten inzetten en ook een beetje meer gerichte versoepeling. Uiteindelijk is de werkloosheid te hoog, vooral in de jeugdige delen van de bevolking, en dat zullen ze moeten terugbrengen om hun groeidoelstellingen in de toekomst te bereiken."

Australische maandelijkse inflatie stijgt in april

Uit een reeks gegevens gepubliceerd door het Australian Bureau of Statistics (ABS) bleek dat de maandelijkse totale inflatie in Australië in april meer steeg dan verwacht, met 6,8% op jaarbasis. Uit het rapport bleek dat de grootste prijsstijgingen werden opgetekend in huisvesting, eten en drinken en transport.

Sommige marktanalisten merkten op dat, hoewel het driemaandelijkse CPI-inflatierapport meer aandacht trekt bij het beoordelen van de Australische economische omstandigheden, de stijging van de consumentenprijzen geen goed nieuws is voor de Reserve Bank of Australia.

