RBA-rentetarieven in de wacht, sluit verhogingen niet uit

Februari 06, 2024 13:32

Na een week vol belangrijke financiële gebeurtenissen, zoals rentebesluiten van enkele van 's werelds grootste centrale banken, wordt verwacht dat de kalender van deze week licht zal zijn. De Reserve Bank of Australia (RBA) kondigde haar besluit aan om de leenkosten zoals verwacht ongewijzigd te laten.

De Amerikaanse dollar werd sterker ten opzichte van het Britse pond en bereikte maandag het hoogste punt in twee maanden, toen Jerome Powell de verwachtingen over een renteverlaging na de bestuursvergadering van de Fed in maart naar beneden bijstelde.

RBA-rentebesluit

Het bestuur van de RBA zorgde niet voor verrassingen, aangezien het de Official Cash Rate (OCR) van de centrale bank in de wacht hield, zoals verwacht door economen. Aangezien de Australische economie te maken heeft met hoge kosten van levensonderhoud, suggereren sommige analisten dat er niet al te veel ruimte is voor de RBA om de leenkosten verder te verhogen.

De gouverneur van de Australische centrale bank, Michelle Bullock, zei dat zij niets uitsluit over het monetaire beleid en voegde eraan toe dat de bank de risico's als evenwichtig beschouwt, terwijl zij opmerkte dat zij actief op zoek is naar gegevens die een terugkeer van de inflatie naar het streefniveau bevestigen.

Economen van de National Australia Bank (NAB) schreven in een rapport dat de verklaring na de vergadering niet aangeeft dat er binnenkort een renteverlaging komt. "Wij interpreteren dit als een lage kans op een verlaging in H1 2024, maar een verlaging in H2 2024 is in overeenstemming met de inflatie op doelstelling medio 2026 volgens de prognose van de RBA", merkten zij op.

US ISM Services PMI januari 2024

De Amerikaanse PMI voor de dienstensector is in januari gestegen tot 53,4, volgens een maandag gepubliceerd rapport van het Institute of Supply Management (ISM). Marktanalisten van ISM zeiden in het rapport dat "de algehele stijging van het groeipercentage in januari toe te schrijven is aan een snellere groei van de indexen voor nieuwe bestellingen, werkgelegenheid en leveranciersleveringen."

Uit de ISM-enquête bleek dat "de meerderheid van de respondenten aangeeft dat de zaken stabiel zijn. Ze zijn optimistisch over de economie vanwege de mogelijke impact van renteverlagingen. Ze zijn echter voorzichtig vanwege de inflatie, de daarmee gepaard gaande kostendruk en de aanhoudende geopolitieke conflicten."

Renteverlaging maart onwaarschijnlijk, zegt hoofd van de Fed

Het hoofd van de Fed, Jerome Powell, vertelde CBS-nieuwsverslaggevers dat het Federal Open Market Committee (FOMC) in maart waarschijnlijk niet zal leiden tot renteverlagingen, omdat het bestuur niet genoeg vertrouwen zou hebben om door te gaan. Powell erkende dat er vooruitgang is geboekt met betrekking tot de inflatie, maar benadrukte dat hardnekkigere inflatiecijfers van invloed kunnen zijn op de timing van renteaanpassingen.

De leider van de Fed suggereerde dat een renteverlaging eerder dan verwacht zou kunnen plaatsvinden als de arbeidsmarktcijfers zwakker zouden worden of de inflatiecijfers "echt overtuigend" zouden dalen. Gevraagd naar de prognoses voor de Amerikaanse economie, merkte Powell op dat hij geen verhoogde kans op een recessie ziet, terwijl hij eraan toevoegde dat de economische problemen van China een effect kunnen hebben op de Amerikaanse economie, maar niet op een groot effect.

De Amerikaanse dollar, die kracht putte uit de opmerkingen van Powell, bereikte maandag het hoogste punt in twee maanden ten opzichte van het Britse pond.

Tussentijds rapport van de OESO: Amerikaanse renteverlagingen en prijsdruk in het VK

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde begin deze week haar tussentijds rapport. Analisten van de OESO voorspellen een Amerikaanse CPI-inflatie van slechts 2,2% in 2024 en 2% in 2025, een van de laagste percentages in de G7.

Het OESO-rapport voorspelt dat het Verenigd Koninkrijk zou moeten navigeren door het hoogste inflatiecijfer van de G7, met 2,8% dit jaar en 2,4% in 2025. Met betrekking tot de Amerikaanse inflatie zeiden OESO-economen dat "het grote probleem nog steeds inflatie is en dat deze lijkt te dalen... op een consequent manier. We zijn nog niet in veilige wateren en er is nog een lange weg te gaan." Volgens hen zullen de Verenigde Staten waarschijnlijk de grootste economische expansie laten zien (+2,1%), terwijl de groei van het Duitse bbp naar verwachting bloedarm zal zijn.

