Handelen in Disney na Q1-winstrapport

Februari 16, 2023 10:52

Disney's laatste fiscale winstrapport over het eerste kwartaal was het eerste voor de terugkerende CEO Bob Iger. Alle ogen zijn gericht op de streamingresultaten van de entertainmentreus terwijl het concurreert met Apple TV, Netflix en anderen in het veld.

Lees hieronder meer over de laatste winstresultaten van Disney, wat de analisten voorspellen voor het aandeel en hoe u kunt handelen in Disney aandelen.

Aandeel: Disney Symbool voor Invest.MT5-account: DIS Datum van idee: 15 februari 2023 Tijdlijn: 1-6 maanden Instapniveau: $118,50 Doelniveau: $177,00 Positiegroote voor Invest.MT5-account: Maximaal 5% Risico: Hoog

Disney Q1 Inkomstenrapport

Hier zijn enkele van de belangrijkste hoogtepunten uit het laatste winstrapport over het eerste kwartaal van Disney:

Winst per aandeel van 99 cent per aandeel versus een verwachte 78 cent per aandeel

Omzet van $23,1 miljard versus een verwachte $23,37 miljard

Operationeel verlies van $1,05 miljard versus $1,2 miljard verwacht

Omzet stijgt met 8% naar $23,51 miljard van $21,82 miljard vorig jaar

Omzet van de Parks-, ervaringen- en productendivisie stijgt met 21%

Disney+ totaal aantal abonnementen 161,8 miljoen vs 161,1 miljoen verwacht

Raad van Bestuur keurt mogelijk herstel dividend goed tegen het einde van het kalenderjaar

Uit het laatste Disney winstrapport bleek dat het de verwachtingen van Wall Street over de omzet en winst per aandeel versloeg. Het verlies van ongeveer 2,4 miljoen Disney+ abonnees is echter waar beleggers zich het meest op hebben gericht.

Abonnees zijn de hoeksteen van streamingbedrijven en investeerders zien niet graag dat minder mensen de dienst van het bedrijf gebruiken. Het verlies aan abonnees is echter grotendeels te wijten aan een recente prijsstijging in het laatste kwartaal.

Het verlies aan abonnees was zelfs lager dan wat Disney verwachtte, dat een verlies van 3 miljoen voorspelde. Het is een moeilijke tijd geweest voor streamingbedrijven, omdat advertenties zijn opgedroogd, consumenten bezuinigen op uitgaven en er meer concurrentie optreedt.

Dit is de reden waarom Disney wordt beschouwd als een meer gediversifieerd aandeel. Het heeft nog steeds inkomsten uit andere gebieden. De divisie parken, ervaringen en producten boekte een omzet die 21% hoger lag dan het voorgaande jaar, waardoor de totale omzetcijfers een boost kregen.

De terugkerende CEO Bob Iger kondigde ook een grote reorganisatie aan van de media- en entertainmentgigant, waarbij het bedrijf nu uit drie divisies zal bestaan: Disney Entertainment, ESPN en Parks, Experiences and Products unit.

Met duizenden banenreducties die naar verwachting $ 5,5 miljard aan kosten zullen besparen, benadrukt het ook de uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. De vrees voor een consumentenrecessie heeft geleid tot lagere abonnees en kan leiden tot lagere inkomsten in de pretparken.

Disney is sterk afhankelijk van de gezondheid van de consumenteneconomie die voor een uitdaging staat door de stijgende inflatie en rente. Het volgen van de macro-economische omgeving kan nuttig zijn in de komende kwartalen, omdat dit waarschijnlijk een impact zal hebben op de bedrijfsactiviteiten van Disney.

Disney Koers Verwachting - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een Disney koers voorspelling in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 19 buys, 3 holds en 0 sell ratings op het aandeel. Het hoogste prijsniveau voor een Disney aandelenprognose is $ 177,00 met het laagste koersdoel op $ 107,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een Disney aandelen is $ 129,15.

Bron: TipRanks, 15 feb 2023

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Disney koers

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Disney aandelenkoers kan als volgt zijn:

Koop het aandeel op een break boven de post earnings high op $ 118,50.

Koersdoel op $ 177,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdlijn = 1 – 6 maanden

Als u 10 Disney aandelen koopt: Als het doel wordt bereikt = $ 585,00 potentiële winst ($ 177,00 - $ 118,50 * 10 aandelen).



Vergeet niet dat markten op en neer gaan en het is onwaarschijnlijk dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen. In feite kan het zelfs veel verder naar beneden gaan voordat het stijgt, vooral gezien hoe gevoelig Disney is voor de gezondheid van de Amerikaanse economie.

Zorg ervoor dat u goed risicobeheer uitvoert en altijd weet hoeveel u mogelijk kunt verliezen op een transactie en de risico's die ermee gepaard gaan, evenals de kosten.

