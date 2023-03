Handelen in Cacao: Zoet of Bitter in 2023?

Hoe vaak hebt u al gelezen over cacao trading? Het antwoord is waarschijnlijk niet te vaak. Landbouwgrondstoffen vormen een groot deel van de wereldwijde handelsactiviteit. Cacao is daarbij een belangrijke grondstof die wereldwijd wordt verhandeld, omdat het een van de basisingrediënten is van onze dagelijkse voeding.

Veel factoren beïnvloeden vraag en aanbod van cacao. In deze blog delen we de nodige informatie die beginnende traders tot hun beschikking moeten hebben met betrekking tot het handelen in cacao.

Leer de kerneigenschappen van cacao

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de cacaoboom voor het eerst werd gedomesticeerd in equatoriaal Zuid-Amerika. Archeologen suggereren dat de Olmeken in Midden-Amerika cacaobonen consumeerden tussen 1500 en 1400 voor Christus. Cacaobonen werden gebruikt als valuta in handelsactiviteiten tussen stammen in Midden- en Zuid-Amerika voordat de Spaanse conquistadores aan land kwamen.

Spaanse indringers waren enthousiast over cacaobonen en brachten ze terug naar Europa, waar de drank in de 17e eeuw behoorlijk populair werd. De Spanjaarden begonnen cacaoplantages te vestigen tijdens hun verovering van de inheemse stammen om Europa van cacao te voorzien en een zeer lucratieve handelsonderneming te starten.

Ivoorkust, Ghana en Indonesië zijn de landen die de meeste cacaobonen ter wereld produceren. Over het algemeen komen cacaobonen uit vrij vochtige gebieden en liggen ze heel dicht bij de evenaar. De Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste producenten van goederen op basis van cacao.

Handelen in cacao: Prijsschommelingen

Zoals u in onderstaande grafiek kunt zien, was 2018 een turbulent jaar voor de cacaohandel. Op 1 april 2018 werd US Cocoa verhandeld tegen $ 2.821 per ton, dalend tot $ 2.009 per ton op 1 september 2018. Sindsdien zijn er veel schommelingen geweest, afhankelijk van vraag en aanbod.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - US Cocoa (1 metrische ton), USD - Maandelijkse grafiek - Opgesteld op 9 maart 2023. Gegevensbereik: 1 maart 2018 - 9 maart 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Op 26 oktober 2022 werd US Cocoa verhandeld tegen $ 2.252 per ton. De landbouwgrondstof lijkt de laatste maanden terrein te winnen en noteerde medio februari 2023 een meerjarig hoogtepunt.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - US Cocoa (1 metrische ton), USD - Dageljikse grafiek - Opgesteld op 9 maart 2023. Gegevensbereik: 7 oktober 2022 - 9 maart 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige prestaties.

De prijs van cacao is afhankelijk van vele factoren. Enkele daarvan zijn weersomstandigheden en klimaat, geopolitieke onzekerheid, gewasziekten en arbeidskwesties.

Cacaoproductie gekwetst door weersomstandigheden?

Gegevens gepubliceerd door GEPEX, een groep waaronder 6 van 's werelds grootste cacaoverwerkers, kondigden aan dat de cacaoverwerking van Ivoorkust in februari 2023 met 16% op jaarbasis was gestegen tot 58.452 ton.

De totale verwerking vanaf het begin van het seizoen 2022/23 in oktober bedroeg eind februari 292.195 ton bonen, een stijging van bijna 12% op jaarbasis.

Een rapport van Investing.com, gepubliceerd op 15 februari, zei dat de Noord-Amerikaanse cacaomaling, een maatstaf voor de vraag, in Q4 2022 met 8,13% op jaarbasis daalde. Op basis van deze gegevens suggereren marktanalisten dat de cacaoprijzen de komende 3 tot 4 maanden hoog kunnen blijven. Beginnende handelaren moeten er echter rekening mee houden dat de cacaomarkt volatiel is, omdat verschillende externe factoren, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden, de vraag en aanbod kunnen beïnvloeden.

Ivoorkust beperkt aankopen cacaobonen

Een Reuters-rapport dat op 23 februari werd gepubliceerd, onthulde dat de cacaoregulator van Ivoorkust 20 grote handelaren, waaronder Cargill en Barry Callebaut, beperkte om bonen voor export te kopen nadat ze hun aankooplimieten hadden bereikt.

Cargill Inc en Barry Callebaut zijn de grootste cacaomolens van het land en de grootste afnemers van cacaobonen geproduceerd in Ivoorkust. De twee bedrijven kondigden aan dat ze onderhandelingen zijn aangegaan met de Coffee and Cocoa Council (CCC).

Bronnen van Reuters suggereerden dat de maatregel mogelijk nog steeds niet genoeg is, omdat ondergemiddelde regenval en slechte weersomstandigheden in de afgelopen maanden de productie hebben geschaad. De weersomstandigheden lijken echter in februari te zijn verbeterd, omdat een rapport uit Ivoorkust zei dat "onseizoensgebonden zware regenval in de meeste cacaoteeltregio's van Ivoorkust vorige week zal helpen om de omvang en kwaliteit van de halfoogst van april tot september te verbeteren."

Verbeter in trading met educatie

Hoewel grondstoffen zoals metalen, energieën en andere soms minder volatiele handelsinstrumenten kunnen zijn in vergelijking met bijvoorbeeld valutaparen, moet u niet vergeten dat handelen risico's met zich meebrengt. Beginnende traders kunnen mogelijk genieten van de sensatie van trading, omdat volatiliteit de adrenaline kan stimuleren. Echter hebben beginnende traders vaak de neiging om deel te nemen aan trading en zuurverdiende fondsen te verliezen als gevolg van onvoldoende voorbereiding. Het bereiken van uw financiële doelen mag niet worden gekoppeld aan overmatig handelen, vooral als u net begint.

Hoe kunnen beginnende traders hun prestaties verbeteren? Het antwoord is educatie. Ervaren traders en handelsanalisten onderstrepen het belang van het bestuderen van hoe trading werkt. Er zijn verschillende handelstechnieken die beginnende traders moeten kennen. Wat nog belangrijker is, er zijn risicobeheertools die de kans op een handelsfout kunnen verminderen en u kunnen helpen uw handelsdoelen te bereiken.

Er zijn veel bronnen die u kunt gebruiken om uw handelskennis te upgraden. Brokers bieden toegang tot webinars, seminars, e-books, tutorials opgesteld door experts en soms zonder extra kosten. Het besteden van wat tijd aan het verbeteren van handelskennis zou een uitstekende stap voorwaarts zijn voor beginnende handelaren.

Interesseert de handel in macro-economisch nieuws u? Leer hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

