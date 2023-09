Hoe handelen in Baidu na Launch Ernie Chatbot & AI Apps

September 07, 2023 11:19

Baidu's nieuwe ChatGPT-achtige Ernie chatbot kreeg publieke goedkeuring en staat op de eerste plaats in populariteit in de app store van Apple in China. Het groene licht uit Beijing heeft een ontspannen houding ten opzichte van kunstmatige intelligentie getoond en heeft Baidu in staat gesteld een hele reeks AI-toepassingen te lanceren.

Lees meer over de aandelenkoers van Baidu en wat analisten voorspellen voor het aandeel.

Aandeel: Baidu Inc ADR Symbool voor Invest.MT5 Account: BIDU Datum van idee: 5 september 2023 Tijdlijn: 1 - 6 maanden Instapniveau: $155,00 Doelniveau: $222,00 Positiegrootte voor Invest.MT5 Account: Max. 5% Risico: Hoog

Baidu's nieuwe Ernie Chatbot & AI Applicaties

Sinds Baidu's Ernie-chatbot is goedgekeurd voor openbaar gebruik, heeft het een reeks van 10 nieuwe AI-toepassingen gelanceerd. De Ernie-chatbot werd oorspronkelijk gelanceerd op 16 maart, maar alleen voor ontwikkelaars en een wachtlijst van 1,5 miljoen leden. Sindsdien hebben de topleiders van China de noodzaak uitgesproken om binnenlandse kunstmatige intelligentietechnologie te ontwikkelen en de chatbot goedgekeurd voor openbaar gebruik.

Op 15 augustus werd de Chinese regelgeving voor AI-diensten van kracht. In de laatste earnings call verklaarde Baidu CEO Robin Li dat de nieuwe regels meer "pro-innovatie dan regulering" zijn. Sindsdien is er een stormloop van Chinese bedrijven om generatieve AI-producten te ontwikkelen en uit te brengen.

Tot nu toe hebben meer dan 6 miljoen gebruikers Baidu's AI-aangedreven tools gebruikt die zich in een Google Drive-achtige cloudproduct bevinden, wat een sterke gebruikersbasis voor zijn AI-producten benadrukt. Sommige van de generatieve AI-producten die Baidu heeft uitgebracht, kunnen helpen bij het beheren van verkeer, logistiek in de kolenmijnbouw, financieel onderzoek en tekstverwerking.

Hoewel het concept van AI een groeiende trend is, is het moeilijk om te kwantificeren hoeveel monetaire impact het zal hebben. Sinds Baidu zijn chatbot en apps heeft aangekondigd, hebben ook andere Chinese bedrijven zoals Alibaba benadrukt hoe concurrerend de AI-markt is.

Een andere zorg is ook dat terwijl de Chinese overheid nu een meer pro-AI-houding aanneemt, dit in de toekomst gemakkelijk zou kunnen veranderen, omdat ze - in het verleden - snel de regelgeving hebben gewijzigd. Dit is de reden waarom Chinese aandelen die in de Verenigde Staten zijn genoteerd, de neiging hebben om een hoger niveau van volatiliteit te hebben dan binnenlandse blue chip aandelen.

Baidu Koers Verwachting - Wat zeggen de analisten?

Volgens analisten gepolst door TipRanks voor een Baidu-aandelenprognose in de afgelopen 3 maanden, zijn er momenteel 12 buy-, 2 hold- en 0-sell-ratings op het aandeel. Het hoogste koersniveau voor een Baidu prognose is $222,00 met het laagste koersdoel op $140,00.

Het gemiddelde koersdoel voor een Baidu-aandelenprognose is $185,07.

Bron: TipRanks, 5 september 2023

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Baidu koers

Een voorbeeld van een handelsidee voor de Baidu-aandelenkoers kan als volgt zijn:

Koop het aandeel op een break boven het hoogtepunt van vorige maand op $155,00 om rekening te houden met volatiliteit.

Koersdoel net onder het hoogste analistenkoersdoel van $222,00.

Houd uw risico klein op maximaal 5% van uw totale account.

Tijdslijn = 1 – 6 maanden

Als u 10 Baidu-aandelen koopt: Als het doel wordt bereikt = $ 670,00 potentiële winst [($222,00 - $155,00) * 10 aandelen].



Vergeet niet dat markten op en neer gaan en het is onwaarschijnlijk dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen. Sterker nog, het kan zelfs nog veel verder dalen voordat het stijgt, vooral gezien hoe volatiel Chinese aandelen kunnen zijn.

Vergeet niet dat markten op en neer gaan en het is onwaarschijnlijk dat de aandelenkoers in een rechte lijn zal stijgen. Sterker nog, het kan zelfs nog veel verder dalen voordat het stijgt, vooral gezien hoe volatiel Chinese aandelen kunnen zijn.

Hoe Baidu aandelen kopen in 4 stappen

Bron: Admirals MetaTrader 5 - Baidu Inc ADR (BIDU) - Maandelijkse grafiek. Datum: jan 2014 t/m sep 2023. Opgesteld op 5 sep 2023. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Ziet u de Baidu koers anders bewegen?

Vergeet niet dat alle analyses en handelsideeën zijn gebaseerd op de persoonlijke inzichten en ervaring van de auteur.

Als u denkt dat er een grotere kans is dat de Baidu koers lager zal bewegen, dan kunt u ook short gaan vanaf een CFD (Contracts for Difference) handelsaccount.

