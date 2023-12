Fed, BoE en ECB zullen naar verwachting de rente handhaven

December 13, 2023 17:41

Twee van de belangrijkste thema's dit jaar waren ongetwijfeld inflatie en rentetarieven. Nu 2023 ten einde loopt, komt er een hele reeks belangrijke gegevens over deze twee thema's op ons af.

Gisteren publiceerde het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) in de inflatiecijfers voor november (daarover later meer). Om de rest van de week af te ronden, zal de Federal Reserve om 19.00 uur GMT haar laatste rentebesluit bekendmaken. Dit wordt donderdag gevolgd door besluiten van de Bank of England (BoE) en de Europese Centrale Bank (ECB).

Drie rentebesluiten in twee dagen, waarbij alle drie naar verwachting hetzelfde zullen zijn: hold.

In dit stadium wordt algemeen verwacht dat we het einde van de steilste renteverhogingscyclus in decennia hebben bereikt en dat de aandacht nu verschuift naar aanwijzingen over wanneer de rente zal worden verlaagd.

We hebben de uitdrukking "langer hoger" het afgelopen jaar vaak gehoord. Hoewel we misschien een antwoord hebben op de vraag hoeveel hoger, is de vraag die nu wordt gesteld: hoe lang nog?

Nu de inflatie daalt en de hoge leenkosten wegen op de economische groei, zullen alle drie de instellingen naar verwachting volgend jaar beginnen met het verlagen van de rente. Alle drie blijven ze echter terecht voorzichtig.

De Federal Reserve

Uit de gegevens van gisteren bleek dat de CPI in de Verenigde Staten jaar op jaar licht was afgekoeld, van 3,2% naar 3,1%.

De favoriete graadmeter van de Fed voor de inflatie, de Core CPI, die de volatiele energie- en voedselprijzen buiten beschouwing laat, bleef echter op jaarbasis gelijk op 4% en steeg met 0,1% op maandbasis. Al deze cijfers lagen in de lijn van de verwachtingen.

Hoewel de totale inflatie de goede kant op ging, geeft de aanhoudend hardnekkige kerninflatie de Fed een reden om niet ongeduldig te handelen als het gaat om het versoepelen van het monetaire beleid. Vandaag wordt algemeen verwacht dat de Fed zal stemmen om de rente voor de derde keer op rij op de huidige bandbreedte van 5,25% – 5,50% te houden.

Aangezien een andere uitkomst zeer onwaarschijnlijk lijkt, zullen de ogen in plaats van het rentebesluit zelf stevig gericht zijn op de voorspelling van de Fed voor de economie en op een indicatie wanneer de rente zal worden verlaagd en met hoeveel. Momenteel voorspelt de termijnmarkt vier verlagingen van 0,25% in 2024.

Veel toeschouwers zijn echter sceptisch, met Barclays en Goldman Sachs onder degenen die verwachten dat slechts twee van deze bezuinigingen werkelijkheid zullen worden. Inderdaad, met Fed-voorzitter Jerome Powell die onlangs zei dat het "voorbarig was ... om te speculeren over wanneer het beleid zou kunnen versoepelen", is het waarschijnlijk dat de Fed zal proberen nog meer water bij de wijn te doen over dergelijke veronderstellingen.

Terwijl de markten anticiperen op een gematigde omkeer van de Fed, is de Amerikaanse aandelenmarkt de laatste tijd niet te houden, waarbij de S&P 500 sinds begin november meer dan 10% is gestegen en de sessie van gisteren 3% onder zijn hoogste punt ooit heeft afgesloten. Terwijl aandelen de ene kant op bewegen, beweegt de Amerikaanse dollar de andere kant op. Sinds begin november is de US Dollar Index met 2,8% gedaald.

Bron: TradingView - Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

