Australisch CPI-rapport zal aanwijzingen geven over RBA-actie

Juli 25, 2023 13:15

De Australische CPI-inflatiecijfers voor het tweede kwartaal van het jaar die woensdagochtend worden gepubliceerd, kunnen van invloed zijn op het rentebesluit van de Reserve Bank of Australia (RBA) dat gepland staat voor augustus.

Het Australische inflatierapport zal waarschijnlijk worden overschaduwd door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of Japan (BoJ) rentebesluiten die later deze week worden verwacht.

Chinese aandelen kregen eerder op de ochtend een boost toen het Chinese Politbureau maandag beloofde de beleidsondersteuning op te voeren om de binnenlandse consumptie te stimuleren.

Australisch CPI-rapport van Q2 2023

Woensdagochtend publiceert het Australische Bureau voor de Statistiek (ABS) gegevens over de CPI-inflatie van het land. Economen verwachten dat de inflatie in het tweede kwartaal van het jaar uitkomt op 6,2% op jaarbasis, lager dan de 7% in het eerste kwartaal. Ze verwachten ook dat de inflatie in de drie maanden tot juni op kwartaalbasis kan dalen tot 1% (van 1,4%).

De RBA koos ervoor om de rentetarieven ongewijzigd te laten tijdens de laatste monetairbeleidsvergadering, dus marktanalisten suggereren dat de cijfers van de consumentenprijzen ze kunnen dwingen om in actie te komen tijdens de komende vergadering in augustus. Het werkloosheidspercentage blijft op een meerjarig laag niveau, terwijl de inflatiemetingen ver verwijderd blijven van het streefpercentage van de RBA.

Goldman Sachs zegt dat de prijzen van ruwe olie waarschijnlijk zullen stijgen

Uit een rapport van Goldman Sachs bleek dat zijn analisten op korte termijn een stijging van de prijzen van ruwe olie voorspellen. Analisten van GS schreven dat de recordhoogten op vraaggebied op de oliemarkten zou kunnen leiden tot een "aanzienlijk tekort". Het Internationaal Energieagentschap had in juni voorspeld dat de wereldwijde vraag naar olie op schema ligt om in 2023 met 2,4 miljoen vaten per dag te stijgen, meer dan de stijging van 2,3 miljoen vaten per dag van het voorgaande jaar.

In een gesprek met CNBC zei het GS-hoofd van olieonderzoek dat "het belangrijkste punt hier voor beleggers is dat, nu de onzekerheid over de vraag naar olie zo hoog is, beleggers een premie kunnen eisen om het verhoogde risico van dergelijke verhoogde vraagonzekerheid te compenseren. We verwachten behoorlijk aanzienlijke tekorten in de tweede helft met tekorten van bijna 2 miljoen vaten per dag in het derde kwartaal, omdat de vraag een recordhoogte bereikt." Het GS-rapport ziet de prijs van ruwe olie stijgen tot $86 per vat tegen het einde van 2023.

Chinees leiderschap: economie gaat nieuwe uitdagingen aan

Uit cijfers van de Chinese economie die het Covid-19-tijdperk verlaat, blijkt dat de binnenlandse vraag lijdt. Nu vragen sommige analisten zich af hoe en of de plannen om de economie nieuw leven in te blazen vruchtbaar zouden zijn.

Het Chinese Politbureau zei dat het de wisselkoers van de yuan stabiel zou houden en tegelijkertijd actief de binnenlandse vraag zou uitbreiden. Zij benadrukten ook dat de externe omgeving complex en ernstig is en voegden eraan toe dat zij een voorzichtig monetair beleid zouden blijven voeren.

