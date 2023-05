Amerikaanse Federal Reserve onderzoekt CPI-inflatierapport

Mei 09, 2023 13:48

Het Amerikaanse CPI-inflatierapport van april is een van de belangrijkste financiële gegevens die deze week worden vrijgegeven voordat de aandacht verschuift naar Londen en het rentebesluit van de Bank of England (BoE).

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zei dat er een steile economische neergang op komst kan zijn als het Congres er niet in slaagt het schuldenplafond te verhogen. Het verhogen of opschorten van het schuldenplafond zou de Amerikaanse overheid in staat stellen haar schulden te betalen.

In Japan zei de gouverneur van de Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, dat "de impact van recente Amerikaanse en Europese bankfaillissementen op het financiële systeem van Japan waarschijnlijk beperkt is." Ueda merkte op: "als het koersdoel op een duurzame, stabiele manier wordt bereikt, zal de BoJ de controle over de rentecurve beëindigen en vervolgens zijn balans verkleinen."

Amerikaanse CPI-inflatie stijgt in april?

Het Bureau of Labour Statistics (BLS) publiceert woensdagochtend zijn CPI-inflatierapport van april, slechts een paar dagen na de NFP gegevensreeks die de verwachtingen van economen overtrof. Aangezien de Fed verplicht is om prijsstabiliteit te handhaven, biedt het CPI-rapport waardevolle gegevens waarmee rekening moet worden gehouden bij het plannen van haar monetaire beleid.

Economen voorspelden een stijging van 0,4% op maandbasis in april. Ze suggereren ook dat de inflatie is gestegen tot 5,2%, op jaarbasis, waarbij het cijfer een stuk hoger blijft dan de doelstelling van 2% van de centrale bank.

Chinese export groeit in april

Het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek (NBS) kondigde aan dat de export van het land in april met 8,5% groeide (in Amerikaanse dollartermen), wat een tweede opeenvolgende maand van groei markeerde, terwijl de invoer op jaarbasis met 7,9% daalde. Economen gepolst door Reuters hadden voorspeld dat de export met 8% zou groeien, terwijl het importcijfer onveranderd zou blijven.

BoJ-notulen onthullen debat over mogelijke inflatieoverschrijding

De Bank of Japan publiceerde maandag haar notulen van de vergadering van april, waarin interessante inzichten werden gedeeld over de prognoses van de beleidsmakers van de BoJ. Een Reuters-rapport suggereerde dat verschillende BoJ-bestuursleden hun bezorgdheid uitten over het gevaar dat de inflatie meer zou versnellen dan verwacht.

Een van de negen bestuursleden zei dat een beleidsverschuivingsdebat voorzichtig moet worden gevoerd, omdat het terugdraaien van een ultra-los beleid verstrekkende gevolgen kan hebben voor consumenten. Sommige leden van de commissie merkten op dat er enkele positieve tekenen zijn die erop wijzen dat de inflatie van het land terrein verliest en dichter bij de inflatiedoelstelling van 2% van de centrale bank komt.

Goldman Sachs: BoE gaat beleid nog verder aanscherpen

Economen van Goldman Sachs (GS) hebben gewaarschuwd dat de Bank of England (BoE) mogelijk de leenkosten moet verhogen tot 5% om de inflatoire druk te bestrijden. Momenteel heeft het Verenigd Koninkrijk de hoogste inflatie van de G7-landen. De Britse regering heeft gezworen de inflatie tegen het einde van dit jaar te halveren.

Het GS-rapport suggereert dat dit geen gemakkelijke taak zal zijn. "Hoewel het mogelijk is dat het monetaire beleidscomité van de [Bank haar rentebeleid] de stijging na de vergadering van mei wil vertragen tot een driemaandelijks tempo, blijven we sceptisch dat dit haalbaar zal zijn te midden van de aanhoudende inflatoire druk. We verwachten daarom dat het monetairbeleidscomité in stappen van 25 basispunten zal blijven stijgen tot een eindrente van 5% in augustus", merken economen op.

Het GS-rapport geeft een blijk van vertrouwen aan de Britse economie omdat het vermeldt dat "we denken dat het Verenigd Koninkrijk een diepe recessie kan voorkomen. Het groeibeeld is constructiever dan de Bank of England heeft geschetst."

