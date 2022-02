Iknedēļas tirgus pārskats: RBNZ un Eiropas PMI dati

Februāris 21, 2022 12:23

Pēdējās nedēļās viena no galvenajām tēmām ziņu virsrakstos ir bijusi saistīta ar centrālo banku monetāro politiku. Šī tēma būs aktuāla arī šajā nedēļā, kad Jaunzēlandes Rezervju banka (RBNZ) nāks klajā ar procentu likmju paziņojumu, kuram sekos preses konference ar bankas vadības piedalīšanos.

Tiek prognozēts, ka banka šajā nedēļā varētu lemt par procentu likmju paaugstināšanu, tiesa šobrīd nav informācija, kāds varētu būt potenciālais procentu likmju pieaugums.

Ņemot vērā, ka pēdējo nedēļu laikā esam saņēmuši ziņas no vairākām centrālajam bankām par procentu likmju paaugstināšanu, RBNZ lēmumam šajā nedēļā noteikti tiks rūpīgi sekots līdzi.

Treideri uzmanību pievērsīs arī Eiropas PMI un ASV IKP jaunākajiem datiem, kas potenciāli varētu sniegt atbildi par Eiropas un ASV ekonomiku izaugsmi.

Tiesa bez jau iepriekš minētajiem centrālo banku lēmumiem, nenoteiktību un riskus rada arī konflikta potenciālā saasināšanās starp Krieviju un Ukrainu, kas šobrīd rada vienus no lielākajiem riskiem finanšu tirgos.

Svarīgākie ziņojumi no Forex kalendāra šajā nedēļā

Avots: MetaTrader 5 Forex kalendārs no Admirals

RBNZ procentu likmju ziņojums

Trešdien, 23. februārī, plkst. 3:00 pēc Austrumeiropas laika, Jaunzēlandes Rezervju banka (RBNZ) publicēs savu jaunāko monetārās politikas paziņojumu un lēmumu par procentu likmēm, pēc kura notiks preses konference ar bankas vadības piedalīšanos.

Tiek prognozēts, ka banka paaugstinās procentu likmes trešo reizi – pirmo reizi likmes tika paaugstinātas 2021. gada oktobrī un pēc tam novembrī. Zīmīgi, ka tieši RBNZ bija pirmā no centrālajām bankām, kas sāka paaugstināt procentu likmes pēc pandēmijas.

Analītiķiem ir dažādi viedokļi par to, vai likmes tiks paaugstinātas par 25 vai 50 punktiem. Inflācija pēdējā ceturksnī ir sasniegusi pēdējo 30 gadu augstāko līmeni - t.i. 5,9%, un centrālā banka šobrīd izmanto sev pieejamos instrumentus, lai panāktu inflāciju robežās no 1-3%.

Avots: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2021. gada 17. maija līdz 2022. gada 18. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Augstāk atrodamajā valūtu pāra NZDUSD grafikā varam redzēt, ka pēc iespaidīgā krituma, valūtu pārim kopš janvāra beigām tomēr ir izdevies veikt nelielu korekciju un cenu nostabilizēt. Šobrīd cena pārbauda lejupejošās trenda līnijas pretestību un horizontālo atbalsta līmeni pie aptuvenās atzīmes 0.6710.

No tehniskās analīzes viedokļa, valūtu pāris šobrīd atrodas zem liela tirgus spiediena. Ja RBNZ pārsteigs tirgu ar strauju procenta likmju paaugstināšanu, tad nevaram izslēgt iespēju, ka valūtu pārim varētu izdoties izlauzties cauri šīm cenas pretestības zonām un mēģināt virzīties uz nākamo cenas līmeni pie aptuvenās atzīmes 0.6860.

Tomēr, ja centrālā banka pieņems negaidītu lēmumu par procentu likmju celšanas atlikšanu, vai to pakāpenisku celšanu, tad nevaram izslēgt iespēju, ka treideri esošo cenas pretestības līmeni izmantos, lai izvietotu pārdošanas darījumus.

Visiem, kuri šajā nedēļā plāno tirgot šo valūtu pāri, vajadzētu rūpīgi sekot līdzi RBNZ lēmumam un uzmanību pievērst cenu formācijas modeļiem pēc lēmuma paziņošanas, lai noskaidrotu, kāda būs valūtas pāra turpmākā virzība/

Akcijas un akciju indeksi

Globālie akciju tirgus indeksi pagājušo nedēļu sāka pozitīvi, lielākajai daļai no tiem uzrādot kāpumu trīs dienas no vietas. Tomēr nedēļas laikā noskaņojums atkal pasliktinājās un vairums no tiem nedēļu noslēdza ar zaudējumiem.

ASV akciju tirgus indeksi zaudēja visvairāk un tiem šajā laikā tā arī nav izdevies būtiski pakāpties augstāk attiecībā pret galvenajiem cenas atbalsta līmeņiem.

Bažas tirgū joprojām ir saistītas ar augsto inflāciju, procentu likmju paaugstināšanu un saspīlējumu attiecībās starp Krieviju un Ukrainu.

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, D1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2021. gada 14. maija līdz 2022. gada 18. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

S&P500 akciju indeksa vērtības izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā:

2021 = +26.99%;

2020 = +16.17%;

2019 = +29.09%;

2018 = -5.96%;

2017 = +19.08%.

Ja aplūkojam augstāk atrodamo ASV galvenā akciju tirgus indeksa S&P500 grafiku, tad pirmais, kas uzreiz iekrīt acīs ir saistīts ar investoru noskaņojuma pasliktināšanos, kas attiecīgi ir atspoguļojies indeksa vērtības samazinājumā.

Indeksa spējai veikt korekciju pie cenas atbalsta līmeņa 4 270, 00 ir bijusi liela nozīme, tomēr indekss tā arī nav spējis pārvarēt 20 un 50 dienu eksponenciālos mainīgos vidējos rādītājus.

Kopš laika, kad indeksam neizdevās caursist cenas pretestības līmeni, tas ir uzrādījis vājumu, cenai strauji samazinoties. Ja noskaņojums akciju tirgū turpinās pasliktināties, tad netiek izslēgts, ka treideri atkal varētu lūkoties uz indeksa horizontālo cenas atbalsta līmeni kā atzīmi, no kuras sākt apsvērt indeksa iegādi, cerot uz cenas korekciju tirgū.

No otras puses, lai tiešām gūtu pārliecību par noskaņojuma maiņu, tā vien šķiet, ka indeksam būs ļoti svarīgi caursist 4 496,00 atzīmi, bet vai tā notiks, uzmanīgi sekosim līdzi.

