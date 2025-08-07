Kā tirgot Apple akcijas pēc 2025. finanšu gada trešā ceturkšņa rezultātiem
Dibināts 1976. gadā ar galveno mītni Kupertino, Kalifornijā, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) ir viens no pasaules lielākajiem patērētāju tehnoloģiju uzņēmumiem. Tas projektē, ražo un tirgo plašu produktu un pakalpojumu klāstu, tostarp iPhone, iPad, Mac, Apple Watch un pakalpojumus, piemēram, App Store, Apple Music, iCloud un Apple Pay. Uzņēmums arī paplašina savu klātbūtni tādās jomās kā mākslīgais intelekts, finanšu pakalpojumi un papildinātā realitāte.
Uzziniet vairāk par Apple 2025. finanšu gada otrā ceturkšņa rezultātiem un analītiķu prognozēm akciju turpmākajai attīstībai. Šis materiāls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nav finanšu konsultācija. Pirms ieguldījumu lēmumu pieņemšanas konsultējieties ar finanšu padomdevēju.
|Akcija:
|Apple Inc.
|Simbols Invest.MT5 kontam:
|AAPL
|Idejas datums:
|2025. gada 4. augusts
|Laika periods:
|1 - 12 mēneši
|Ieejas līmenis:
|$217.00
|Mērķa līmenis:
|$275.00
|Pozīcijas apjoms Invest.MT5 kontam:
|Maks. 5%
|Risks:
|Augsts
- Invest.MT5 konts ļauj iegādāties īstas akcijas un vērtspapīrus no dažām lielākajām fondu biržām pasaulē.
- Riska brīdinājums: Iepriekšējā veiktspēja nav uzticams nākotnes rezultātu vai nākotnes veiktspējas rādītājs. Visa tirdzniecība ir saistīta ar augstu risku, un jūs varat zaudēt vairāk, nekā riskējat darījumā. Nekad neinvestējiet vairāk, nekā varat atļauties zaudēt, jo daži darījumi būs zaudējoši un daži darījumi būs peļņas. Sāciet ar mazām summām, lai saprastu savas riska tolerances līmeni, vai vispirms praktizējieties demo kontā, lai pilnveidotu savas zināšanas pirms investēšanas.
- Tirdzniecība nav piemērota visiem. Tirdzniecība ir ļoti spekulatīva un rada ievērojamus zaudējumu riskus. Lai gan tā piedāvā potenciālas iespējas, tai ir raksturīga arī augsta volatilitāte, un tirdzniecība ar sviru var palielināt gan peļņu, gan zaudējumus. Mazumieguldītājiem ir pilnībā jāizprot šie riski pirms tirdzniecības uzsākšanas.
Apple 2025. finanšu gada trešā ceturkšņa darbības rezultātu kopsavilkums
|Darbības rādītājs
|Faktiskais rezultāts
|Prognozētais rezultāts
|Pārspēja vai nepildīja?
|Peļņa uz akciju
|$1.57
|$1.43
|Pārspēja ✅
|Ieņēmumi
|$94.04 miljardi
|$89.53 miljardi
|Pārspēja ✅
Galvenie secinājumi
- Kopējie ieņēmumi pieauguši par 10%, Apple lielākais ceturkšņa ieņēmumu pieaugums kopš 2021. gada decembra
- iPhone ieņēmumi: $44.58 miljardi pret paredzētajiem $40.22 miljardiem
- Mac ieņēmumi: $8.05 miljardi pret paredzētajiem $7.26 miljardiem
- iPad ieņēmumi: 6,58 miljardi USD pret prognozētajiem 7,24 miljardiem USD
- Pakalpojumu ieņēmumi: 27,42 miljardi USD pret prognozētajiem 26,80 miljardiem USD
- 4% atgūšanās Ķīnā un divciparu pieaugums jaunattīstības tirgos un Eiropā
- 800 miljonu USD tarifa izmaksas ceturksnī, kas ir mazāk nekā analītiķu prognozētie 900 miljoni USD
- Aptuveni 1% no 10% ieņēmumu pieauguma ir saistāms ar to, ka klienti iegādājas vairāk produktu, lai apsteigtu iespējamos tarifus
- Apple prognozē iespējamas 1,1 miljarda USD tarifa izmaksas septembra ceturksnim
- 7 uzņēmumi iegādāti šogad mākslīgā intelekta attīstības veicināšanai, ar papildu pārņemšanām, kas plānotas, izmantojot 133 miljardu USD skaidras naudas rezerves
- Ierīču instalācijas sasniedza rekordaugstus rādītājus iPhone, Mac un Watch kategorijās, nodrošinot spēcīgāku produktu pārdošanu visās galvenajās kategorijās
- Uzlabotā Siri atlikta uz 2026. gadu
- Zināmas bažas par iPhone inovāciju trūkumu, salīdzinot ar konkurentu salokāmo telefonu laidienu
Avots: Apple ceturkšņa rezultāti
Apple 12 mēnešu analītiķu akciju cenas prognoze
Saskaņā ar 27 Wall Street analītiķiem, kurus aptaujāja TipRanks, sniedzot 12 mēnešu akciju cenas prognozi Apple pēdējo 3 mēnešu laikā:
- Pirkšanas reitingi: 14
- Turēšanas reitingi: 12
- Pārdošanas reitingi: 1
- Vidējais cenas mērķis: $232.33
- Augstākais cenas mērķis: $275.00
- Zemākais cenas mērķis: $173.00
Tirdzniecības stratēģijas piemērs: Apple
Šie tirdzniecības piemēri ir paredzēti tikai izglītošanas nolūkos un neveido ieguldījumu konsultācijas. Ieguldītājiem pirms tirdzniecības lēmumu pieņemšanas jāveic neatkarīgi pētījumi. Apple akciju cenas tirdzniecības idejas piemērs varētu būt šāds:
|Ieeja:
|Izlaušanās virs pēcpeļņas maksimuma līmenī $217.00
|Mērķis:
|Nedaudz zem augstākā analītiķu cenas mērķa līmenī $275.00
|Risks:
|Neliels, maksimums 5% no konta
|Laika periods:
|1-12 mēneši
|DARĪJUMA PIEMĒRS
|Iegādāties 10 Apple akcijas:
|$2,170 (10 * $217.00)
|Ja mērķis tiek sasniegts:
|$580 potenciālā peļņa ($275.00 - $217.00 * 10)
|Ja mērķis netiek sasniegts:
|Pieņemsim, ka tirgotājs nolēma slēgt darījumu zemāk par savu ieejas punktu pie zemākā analītiķu cenas mērķa $173.00. Tas rezultētos ar $440 zaudējumiem ($217.00 - $173.00 * 10)
|Invest.MT5 konts komisija:
|10 akcijas * $0,02 par akciju ASV akcijām = $0,20 (Aktivizē Minimālo darījuma maksu $1,00 apmērā)
Atcerieties, ka tirgi ir volatili, un Apple akciju cena svārstīsies un var pat tendēt uz leju. Akcijai ir nozīmīgi negatīvi faktori, tostarp: ar tarifiem saistīto izmaksu pieaugums, iPhone inovāciju trūkums, uzlabotās Siri aizkavēšanās un nozīmīgu pārņemšanu trūkums mākslīgā intelekta produktu attīstībai. Pastāv arī bažas par iespējamo tiesvedību saistībā ar Apple noklusējuma meklēšanas līgumu ar Google, kas varētu maksāt līdz $12,5 miljardiem.
Kā iegādāties Apple akcijas 4 soļos
- Atveriet kontu ar Admiral Markets, lai piekļūtu tirdzniecības platformai.
- Noklikšķiniet uz Trade vai Invest vienā no saviem reālajiem vai demonstrācijas kontiem, lai atvērtu tīmekļa platformu.
- Meklējiet savu akciju meklēšanas logā lapas augšdaļā.
- Ievadiet savus ieejas, zaudējumu ierobežošanas un peļņas fiksēšanas līmeņus tirdzniecības biļetē.
Vai redzat Apple akciju cenas dinamiku citādi?
Vai redzat Apple akciju cenas dinamiku citādi?

Ja uzskatāt, ka pastāv lielāka varbūtība Alphabet akciju cenai samazināties, tad varat arī veikt īso pozīciju tirdzniecību, izmantojot CFD (Starpības līgumus). Tomēr tiem ir saistīti augstāki riski, un tie nav piemēroti visiem investoriem.
