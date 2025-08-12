Volstrīta slēdzas zemāk pirms svarīgiem inflācijas datiem
ASV akcijas pirmdien slēdzās nedaudz zemāk pirms svarīgiem inflācijas datiem, kas tiks publicēti otrdien. Turpiniet lasīt, lai uzzinātu vairāk par šo un citām ziņām.
ASV tirgi vēro inflācijas datus
Pirmdien Volstrītas galvenie indeksi nedaudz kritās, jo investori sekoja otrdienas svarīgajiem inflācijas datiem un to iespējamajai ietekmei uz procentu likmēm.
S&P 500, Nasdaq un Dow Jones indeksi samazinājās attiecīgi par 0,25%, 0,30% un 0,45%.
Pēc vīlojošā darba tirgus ziņojuma šī mēneša sākumā, kas signalizēja par vājumu darba tirgū un mudināja prezidentu Trampu atlaist Darba statistikas biroja (BLS) vadītāju, cerības, ka Federālā rezervju sistēma samazinās procentlikmes nākamajā sēdē, ir strauji pieaugušas.
Saskaņā ar CME FedWatch rīku, tirgi novērtē 84% iespējamību, ka Fed samazinās procentlikmes par 25 bāzes punktiem savā septembra sēdē.
Zemāks inflācijas rādītājs otrdien atbalstītu argumentus procentlikmju samazināšanai. Tomēr paredzams, ka gada inflācija jūlijā ir pieaugusi ātrāk nekā iepriekšējā mēnesī, kas liecina, ka tarifi, iespējams, sāk ietekmēt patērētājus.
Patēriņa cenu indeksa (CPI) prognozētais pieaugums jūlijā ir 2,8% gada griezumā, salīdzinot ar 2,7% jūnijā.
Tikmēr bāzes CPI – kas neietver mainīgās pārtikas un enerģijas cenas un tiek uzskatīts par pamatinflācijas rādītāju – paredzēts pieaugums 12 mēnešu periodā līdz jūlijam ir 3,0%, salīdzinot ar 2,9% jūnijā.
ASV un Ķīnas tirdzniecības pamiera pagarināšana
Savukārt pirmdien prezidents Tramps parakstīja izpildrīkojumu, pagarinot tirdzniecības pamieru starp Vašingtonu un Pekinu, kuram bija paredzēts beidzas.
Saskaņā ar vienošanos augstāki tarifi paliks apturēti vēl 90 dienas, kamēr pasaules divas lielākās ekonomikas turpina sarunas par tirdzniecību. Tomēr ASV saglabās tarифus Ķīnas importam 30% apmērā, kamēr Ķīna uzturēs 10% nodevu ASV importam.
Pirmdien agrāk tika ziņots, ka mikroshēmu ražotāji Nvidia un AMD ir piekrītuši maksāt ASV valdībai 15% no ieņēmumiem, kas gūti no Ķīnā pārdotajām mikroshēmām, apmaiņā pret eksporta licencēm uz šo svarīgo tirgu.
Iepriekš Vašingtona bija izmantojusi eksporta kontroli, lai ierobežotu jaudīgu mikroshēmu pārdošanu, kas tiek izmantotas mākslīgajā intelektā (AI), uz Ķīnu nacionālās drošības apsvērumu dēļ.
Aprīlī Tramps aizliedza Nvidia H20 mikroshēmas un AMD MI308 mikroshēmas pārdošanu Ķīnai. Tomēr pagājušajā mēnesī šie aizliegumi tika atcelti, arī Ķīnai atvieglojot eksporta ierobežojumus retzemju elementiem.
Litija akciju pieaugums
Ziņas, ka Ķīnas akumulatoru gigants Contemporary Amperex Technology (CATL) ir apturējis ražošanu vienā no lielākajām litija rudnīcām Ķīnā, pirmdienas laikā izraisīja litija akciju straujo kāpumu spekulāciju dēļ, ka Pekina, iespējams, cenšas ierobežot pārprodukciju.
CATL paziņoja, ka cenšas atjaunot licenci Jianxiawo rudnīcai, kas nodrošina 6% no globālās ražošanas. Tās iepriekšējā atļauja rudnīcai beidzās 9. augustā.
Honkongas biržā kotētās Tianqi Lithium un Ganfeng Lithium akcijas pirmdienas slēgumā pieauga attiecīgi par 18% un 21%, savukārt Austrālijas Liontown Resources akcijas arī kāpa par 18%. Tomēr visi trīs otrdien no rīta zaudēja daļu no šiem pieaugumiem.
ASV uzņēmums Albemarle bija dienas otrais labākais S&P 500 indeksa dalībnieks, pieaugot par 7%, savukārt Čīles uzņēmums Sociedad Quimica y Minera uzrādīja gandrīz 9% pieaugumu.
Pēc strauja kāpuma līdz rekordaugstumiem 2022. gadā litija cenas ir kritušās par vairāk nekā 80%, jo tirgū valda pārpiedāvājums un vājāks nekā gaidītais pieprasījums pēc elektroautomobiļiem.
Praktizējiet tirdzniecību bez riska demo kontā
Vai jūs interesē praktizēt tirdzniecību, neriskējot ar saviem līdzekļiem? Admiral Markets demo tirdzniecības konts ļauj jums darīt tieši to, vienlaikus tirgojoties reālistiskos tirgus apstākļos. Noklikšķiniet uz zemāk esošā banera, lai atvērtu demonstrācijas kontu:
INFORMāCIJA PAR ANALīTISKAJIEM MATERIāLIEM:
Sniegtie dati piedāvā papildu informāciju par visām analīzēm, aplēsēm, prognozēm, tirgus apskatiem, iknedēļas perspektīvām vai citiem līdzīgiem novērtējumiem vai informāciju (turpmāk “Analīze”), kas ir publicēta Admiral Markets ieguldījumu sabiedrību, kas darbojas ar preču zīmi Admiral Markets (turpmāk “Admiral Markets”), tīmekļa vietnēs. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību tālāk norādītajam:
- Šī ir mārketinga informācija. Saturs ir publicēts tikai informatīvos nolūkos, un tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu. Tas nav sagatavots atbilstoši juridiskajām prasībām, kuru mērķis ir veicināt ieguldījumu izpētes neatkarību, un uz to neattiecas nekādi aizliegumi veikt darījumus pirms ieguldījumu izpētes datu izplatīšanas.
- Jebkuru ieguldījumu lēmumu pieņem katrs klients patstāvīgi, savukārt Admiral Markets nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no šāda lēmuma, neatkarīgi no tā, vai tā pamatā ir šis saturs.
- Lai aizsargātu savu klientu intereses un Analīzes objektivitāti, Admiral Markets ir izveidojis atbilstošas iekšējās procedūras interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai.
- Analīzi ir sagatavojis analītiķis (turpmāk tekstā "Autors"). Autors Roberto Rivero ir Admiral Markets darbuzņēmējs. Šis saturs ir mārketinga komunikācija un nav uzskatāms par neatkarīgu finanšu pētījumu.
- Lai gan tiek pieliktas visas saprātīgās pūles, lai nodrošinātu, ka visi satura avoti ir uzticami un ka visa informācija tiek sniegta, cik vien iespējams, saprotamā, savlaicīgā, precīzā un pilnīgā veidā, Admiral Markets negarantē nekādas Analīzē ietvertās informācijas precizitāti vai pilnīgumu.
- Jebkāda veida vēsturiskus vai modelētus finanšu instrumentu darbības rezultātus, kas norādīti saturā, nedrīkst uzskatīt par tiešu vai netiešu Admiral Markets solījumu, garantiju vai norādi par jebkādiem nākotnes rezultātiem. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un netiek garantēta aktīva vērtības saglabāšana.
- Kredītpleca produkti (tostarp cenu starpības līgumi) ir būtībā spekulatīvi un var radīt zaudējumus vai peļņu. Pirms sākat tirdzniecību, lūdzu, pārliecinieties, ka pilnībā izprotat ar to saistītos riskus.