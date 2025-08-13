Kā tirgot Uber akcijas pēc 2025. finanšu gada 2. ceturkšņa rezultātiem
Dibināts 2009. gadā ar galveno mītni Sanfrancisko, Kalifornijā, Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) ir viens no pasaules vadošajiem brauciendalīšanas un mobilitātes uzņēmumiem. Tas piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, tostarp Uber Rides, Uber Eats un Uber Freight. Uzņēmums savieno cilvēkus ar transportu, ēdiena piegādi un loģistiku, bet arī paplašina savu klātbūtni tādās jomās kā autonomā braukšana, elektriskie transportlīdzekļi un pilsētas gaisa mobilitāte.
Uzziniet vairāk par Uber 2025. finanšu gada otrā ceturkšņa rezultātiem un to, ko analītiķi prognozē akcijai. Šis materiāls ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nav finanšu konsultācija. Konsultējieties ar finanšu padomdevēju pirms ieguldījumu lēmumu pieņemšanas.
|Akcija:
|Uber Technologies Inc.
|Simbols Invest.MT5 kontam:
|UBER
|Idejas datums:
|2025. gada 11. augusts
|Laika periods:
|1 - 12 mēneši
|Ieejas līmenis:
|$93.00
|Mērķa līmenis:
|$150.00
|Pozīcijas apjoms Invest.MT5 kontam:
|Maks. 5%
|Risks:
|Augsts
- Invest.MT5 konts ļauj iegādāties īstas akcijas un vērtspapīrus no dažām lielākajām fondu biržām pasaulē.
- Riska brīdinājums: Iepriekšējā veiktspēja nav uzticams nākotnes rezultātu vai nākotnes veiktspējas rādītājs. Visa tirdzniecība ir saistīta ar augstu risku, un jūs varat zaudēt vairāk, nekā riskējat darījumā. Nekad neinvestējiet vairāk, nekā varat atļauties zaudēt, jo daži darījumi būs zaudējoši un daži darījumi būs peļņas. Sāciet ar mazām summām, lai saprastu savas riska tolerances līmeni, vai vispirms praktizējieties demo kontā, lai pilnveidotu savas zināšanas pirms investēšanas.
- Tirdzniecība nav piemērota visiem. Tirdzniecība ir ļoti spekulatīva un rada ievērojamus zaudējumu riskus. Lai gan tā piedāvā potenciālas iespējas, tai ir raksturīga arī augsta volatilitāte, un tirdzniecība ar sviru var palielināt gan peļņu, gan zaudējumus. Mazumieguldītājiem ir pilnībā jāizprot šie riski pirms tirdzniecības uzsākšanas.
Uber 2025. finanšu gada 2. ceturkšņa darbības rezultātu kopsavilkums
|Darbības rādītājs
|Faktiskais rezultāts
|Prognozētais rezultāts
|Pārspēja vai nepildīja?
|Peļņa uz akciju
|$0,63
|0,62 USD
|Pārspēja ✅
|Ieņēmumi
|12,65 miljardi USD
|12,46 miljardi USD
|Pārspēja ✅
Galvenie secinājumi
- Ieņēmumi 12,65 miljardu USD apmērā reģistrēja 18% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
- Neto peļņa pieauga par 33% līdz 1,35 miljardiem USD
- Brīvā naudas plūsma pieaugusi par 44% līdz 2,5 miljardiem ASV dolāru
- Braucienu skaits pieauga par 18% gadu pret gadu, bruto rezervāciju apjoms palielinājās par 17% līdz 46,8 miljardiem ASV dolāru
- Paziņota jauna 20 miljardu ASV dolāru akciju atpirkšanas programma
- Uber kravas pārvadājumu bizness joprojām piedzīvo grūtības ar stagnējošiem un lejupslīdošiem rezultātiem
- Saglabājas zināmas bažas par Uber autonomo transportlīdzekļu (AV) stratēģiju un to, kā uzņēmums plāno to monetizēt
Avots: Uber ceturkšņa rezultāti
Uber 12 mēnešu analītiķu akciju cenas prognoze
Saskaņā ar 33 Wall Street analītiķiem, kurus aptaujāja TipRanks un kuri sniedza 12 mēnešu akciju cenas prognozi Uber akcijām pēdējo 3 mēnešu laikā:
- Pirkšanas reitingi: 29
- Turēšanas reitingi: 4
- Pārdošanas reitingi: 0
- Vidējais cenas mērķis: $108,27
- Augstākais cenas mērķis: $150,00
- Zemākais cenas mērķis: $84,00
Tirdzniecības stratēģijas piemērs: Uber
Šie tirdzniecības piemēri ir paredzēti tikai izglītošanas nolūkos un neveido ieguldījumu konsultācijas. Investoriem pirms tirdzniecības lēmumu pieņemšanas jāveic neatkarīgi pētījumi. Uber akciju cenas tirdzniecības idejas piemērs varētu būt šāds:
|Ieeja:
|Izrāviens virs pēc peļņas ziņojuma maksimuma pie $93,00
|Mērķis:
|Nedaudz zem augstākā analītiķa cenas mērķa pie $150,00
|Risks:
|Mazs, maksimums 5% no konta
|Laika ietvars:
|1–12 mēneši
|DARĪJUMA PIEMĒRS
|Iegādāties 10 Uber akcijas:
|$930 (10 * $93.00)
|Ja mērķis tiek sasniegts:
|$570 potenciālā peļņa ($150.00 - $93.00 * 10)
|Ja mērķis netiek sasniegts:
|Pieņemsim, ka tirgotājs nolēma slēgt darījumu zemāk par savu ieejas punktu, pie zemākā analītiķa cenas mērķa $84.00. Tas rezultētos ar $90 zaudējumiem ($93.00 - $84.00 * 10)
|Invest.MT5 konta komisija:
|10 akcijas * $0,02 par akciju ASV akcijām = $0,20 (Aktivizē Minimālo darījuma maksu $1,00 apmērā)
Atcerieties, ka tirgi ir volatili, un Uber akciju cena svārstīsies un var pat tendēt uz leju. Lai gan uzņēmums uzrādīja spēcīgus 2025. finanšu gada 2. ceturkšņa rezultātus, joprojām pastāv vairāki negatīvi faktori. Tie ietver regulatīvo nenoteiktību galvenajos tirgos, samazinātu izaugsmi kravu pārvadājumu segmentā un pieaugušu konkurenci autonomo transportlīdzekļu un robotaksi jomā. Turklāt pastāv notiekošas potenciālas tiesvedības un regulatīvās uzraudzības problēmas saistībā ar vadītāju klasifikāciju un darba praksi, kas varētu negatīvi ietekmēt akciju cenu. izraisīt ievērojamas finansiālās saistības.
Kā iegādāties Uber akcijas 4 soļos
- Atveriet kontu ar Admiral Markets, lai piekļūtu Dashboard.
- Noklikšķiniet uz Trade vai Invest uz kāda no saviem reālajiem vai demonstrācijas kontiem, lai atvērtu tīmekļa platformu.
- Meklējiet vēlamo akciju meklēšanas logā augšpusē.
- Ievadiet savus ieejas, zaudējumu ierobežošanas un peļņas fiksēšanas līmeņus tirdzniecības biļetē.
Vai jūs redzat Uber akciju cenas dinamiku citādi?
Ja jūs uzskatāt, ka pastāv lielāka varbūtība Uber akciju cenas kritumam, tad jūs varat arī tirgot īsās pozīcijas izmantojot CFD (Starpības līgumus). Tomēr tiem ir saistīti augstāki riski un tie nav piemēroti visiem investoriem. Uzziniet vairāk par CFD šajā Kā tirgot CFD rakstā.
INFORMĀCIJA PAR ANALĪTISKAJIEM MATERIĀLIEM:
Sniegtie dati sniedz papildu informāciju par visām analīzēm, novērtējumiem, prognozēm, tirgus pārskatiem, nedēļas perspektīvām vai citiem līdzīgiem novērtējumiem vai informāciju (turpmāk "Analīze"), kas publicēta Admiral Markets preču zīmes ietvaros darbojošos Admiral Markets ieguldījumu uzņēmumu tīmekļa vietnēs (turpmāk "Admiral Markets"). Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, lūdzu, pievērsiet uzmanību šādiem aspektiem:
1. Šī ir mārketinga komunikācija. Saturs ir publicēts tikai informatīviem nolūkiem un nekādā veidā nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu. Tas nav sagatavots saskaņā ar juridiskajām prasībām, kas paredzētas ieguldījumu pētījumu neatkarības veicināšanai, un uz to neattiecas nekādi aizliegumi veikt darījumus pirms ieguldījumu pētījumu izplatīšanas.
2. Jebkuru ieguldījumu lēmumu pieņem katrs klients individuāli, turklāt Admiral Markets neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas no šāda lēmuma, neatkarīgi no tā, vai tas balstīts uz saturu vai ne.
3. Lai aizsargātu mūsu klientu intereses un Analīzes objektivitāti, Admiral Markets ir izveidojis atbilstošas iekšējās procedūras interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai.
4. Analīzi sagatavo analītiķis (turpmāk "Autors"). Autors, Jitanchandra Solanki, ir Admiral Markets darbinieks. Šis saturs ir mārketinga komunikācija un neveido neatkarīgu finanšu pētījumu.
5. Lai gan tiek veikti visi saprātīgie centieni, lai nodrošinātu, ka visi satura avoti ir uzticami un ka visa informācija tiek sniegta pēc iespējas saprotamā, savlaicīgā, precīzā un pilnīgā veidā, Admiral Markets negarantē Analīzē iekļautās informācijas precizitāti vai pilnīgumu.
6. Jebkāda veida pagātnes vai modelētie finanšu instrumentu rezultāti, kas norādīti saturā, nav uzskatāmi par Admiral Markets tiešu vai netiešu solījumu, garantiju vai norādi uz jebkādu nākotnes sniegumu. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un aktīva vērtības saglabāšana nav garantēta.
7. Produkti ar sviru (ieskaitot starpību līgumus) ir spekulatīva rakstura un var izraisīt zaudējumus vai peļņu. Pirms sākat tirdzniecību, lūdzu, pārliecinieties, ka pilnībā izprotat saistītos riskus.