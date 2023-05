Trader l'Action Visa suite à la Performance du T2

Mai 03, 2023 19:06

Les résultats des prestataires de services de paiement internationaux tels que Visa sont étroitement surveillés par les investisseurs et les analystes du monde entier. Dans la mesure où la majorité des consommateurs utilisent une carte Visa ou Mastercard, les résultats de ces sociétés peuvent fournir des indicateurs sur la santé de l'économie et les dépenses de consommation.

Visa vient de publier ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur ces résultats et sur les prévisions des analystes pour l'action Visa.

Action : Visa Symbole sur le compte Invest.MT5 : V Date du trade potentiel : 2 mai 2023 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 236 USD Niveau de Take Profit : 300 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Source : Cours de l'action Visa sur la plateforme TradingView

Détail de la Performance de Visa pour le T2 2023

Voici quelques-uns des points essentiels du rapport sur les résultats pour le deuxième trimestre fiscal de Visa :

Bénéfice par action de 2,09 USD contre 1,99 USD attendus

Revenus de 7,985 milliards de dollars contre 7,799 milliards de dollars anticipés

Croissance de 14% du bénéfice par action sur trois ans et de 10% du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires des transactions internationales a progressé de 24% pour atteindre 2,75 milliards de dollars, soit plus que les 2,73 milliards de dollars prévus

Revenus du traitement des données en hausse de 10% à 3,82 milliards de dollars

Depuis octobre 2020, Visa a publié des résultats qui ont dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires et de résultat. On craignait que la hausse de l'inflation et la crise bancaire n'affectent les sociétés financières. Toutefois, Visa n'étant qu'une société de traitement des paiements, elle est moins sensible au risque de taux d'intérêt que les banques traditionnelles.

L'augmentation des voyages internationaux après la pandémie a contribué à l'essor des paiements numériques dans le monde entier, comme le montre l'augmentation des revenus tirés des transactions internationales de Visa. À première vue, Visa semble avoir de bons résultats.

Toutefois, il convient de noter que les voyages post-pandémie commencent à se normaliser. Si Visa a bénéficié de cette croissance, elle a peut-être aussi atteint un pic. La surperformance des attentes en matière de chiffre d'affaires et de résultat semble également satisfaisante, mais elle commence également à ralentir.

Le plus grand risque pour Visa est la poursuite de la hausse de l'inflation et le ralentissement des dépenses de consommation. En effet, Visa est payée lorsque les consommateurs utilisent leur carte de débit ou de crédit. Si les consommateurs commencent à se serrer la ceinture, les revenus et le cours de l'action de Visa en subiront les conséquences.

Ainsi, le suivi des données macroéconomiques mondiales sera tout aussi important que l'analyse des fondamentaux de l'entreprise lors de vos recherches sur l'action Visa.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Visa ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Visa au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 17 notes d'achat, 1 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Visa est de 300 USD et le plus bas de 240 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Visa est de 272,83 USD.

Source : TipRanks, 2 mai 2023

Un Exemple de Trade sur l'Action Visa

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Visa :

Achat de l'action en cas de cassure haussière du niveau 236 USD afin de tenir compte de la volatilité actuelle.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix le plus élevé des analystes, à 300 USD.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 1 à 6 mois

Pour 10 actions Visa achetées : Si l'objectif est atteint = 640 USD de profit potentiel (300 USD – 236 USD *10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère que l'action a déjà surperformé son secteur cette année.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Comment Acheter des Actions Visa en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de sociétés telles que Visa avec une faible commission de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Visa au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader WebTrader Admirals, Visa, Graphique Hebdomadaire – Période : du 3 juin 2018 au 2 mai 2023, consultée le 2 mai 2023

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Visa est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

