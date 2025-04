Les Actions US Progressent alors que les Marchés Digèrent les Résultats, les Droits de Douane et les Accords Commerciaux

Avril 30, 2025 21:57

Aujourd'hui, nous entrons dans le dernier jour de ce qui a été un mois plutôt turbulent sur les marchés financiers. Malgré un début assez difficile pour Wall Street, les actions des États-Unis ont connu une reprise lors des dernières séances. Examinons cela, ainsi que d'autres nouvelles, plus en détail.

Lutnick fait allusion à un accord commercial

Le S&P 500 et le Dow Jones ont tous deux progressé pour la sixième séance consécutive hier, clôturant avec des gains de 0,6 % et 0,8 % respectivement. Le Nasdaq Composite a également enregistré un gain de 0,6 % lors de la séance de mardi.

Par conséquent, dans l'état actuel des choses, le S&P 500 et le Dow Jones sont en baisse de 0,9 % et 3,5 % respectivement en avril. Le Nasdaq est actuellement en hausse de 0,9 % pour le mois. Ce n'est pas un mauvais redressement si l'on considère que les trois indices étaient en baisse de plus de 10 % à un moment donné.

Les gains d'hier à Wall Street sont survenus après que le secrétaire au Commerce des États-Unis Howard Lutnick a déclaré que l'administration Trump est très proche de son premier accord commercial, mais sans nommer le pays concerné.

"J'ai un accord conclu, conclu, conclu, conclu, mais je dois attendre que leur Premier ministre et leur parlement donnent leur approbation, ce que j'attends sous peu", a déclaré Lutnick à CNBC mardi.

Répit pour les droits de douane automobiles

Les droits de douane ont été fermement sous les projecteurs ce mois-ci, tandis que Washington maintient tout le monde dans l'incertitude concernant sa politique commerciale.

Hier, le président des États-Unis Donald Trump a officiellement assoupli les droits de douane automobiles pour certains des plus grands constructeurs automobiles du monde. Cette mesure apportera un soulagement aux constructeurs automobiles grâce à un mélange d'exemptions tarifaires et de remboursements pour compenser d'autres prélèvements.

Cette décision est intervenue après des avertissements selon lesquels les droits de douane augmenteraient les prix, réduiraient les ventes et rendraient la production des États-Unis moins compétitive à l'échelle mondiale.

La confiance des consommateurs américains chute, encore une fois

Hier, le Conference Board a annoncé que son indice de confiance des consommateurs, qui mesure le niveau de confiance des consommateurs dans l'activité économique, a baissé pour le cinquième mois consécutif en avril.

Cette dernière baisse amène l'indice à son niveau le plus bas depuis cinq ans, alors que l'incertitude entourant l'impact de la politique tarifaire de Washington affecte négativement le sentiment des consommateurs.

La même enquête a également montré que les anticipations de récession parmi les consommateurs ont atteint leur plus haut niveau en deux ans.

Plus tard aujourd'hui, le Bureau d'analyse économique des États-Unis publiera les données du Produit intérieur brut (PIB) pour le premier trimestre de l'année. Les économistes s'attendent à un ralentissement significatif au cours des trois premiers mois de l'année.

Déclin de la production manufacturière en Chine

L'activité manufacturière de la Chine s'est contractée en avril, alors qu'une guerre commerciale qui s'intensifie avec les États-Unis commence à faire sentir ses effets.

L'Indice des directeurs d'achats, une mesure importante de la production industrielle, a chuté plus que prévu à 49,0 en avril, son niveau le plus bas depuis décembre 2023. Une lecture inférieure à 50 implique une contraction.

Le Bureau national des statistiques de la Chine a déclaré que le déclin était en partie dû à des "changements brusques dans l'environnement externe", ajoutant qu'il n'y a "pas de gagnants dans les guerres commerciales".

Zichun Huang, économiste spécialisé sur la Chine chez Capital Economics, a noté que "La forte baisse des PMI surestime probablement l'impact des droits de douane en raison des effets négatifs sur le sentiment, mais elle suggère néanmoins que l'économie chinoise subit des pressions alors que la demande extérieure se refroidit".

Suivi des résultats

Hier, plusieurs grandes entreprises ont annoncé leurs derniers résultats trimestriels. Examinons quelques-uns de ces résultats plus en détail.

Visa

Visa a publié des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes des analystes et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 30 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 9% en glissement annuel pour atteindre 9,6 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action (BPA) ajusté a progressé de 10% à 2,76 dollars. Les analystes s'attendaient à ce que ces chiffres atteignent respectivement 9,55 milliards de dollars et 2,68 dollars.

Le volume des paiements a augmenté de 8% au cours du trimestre, le PDG Ryan McInerney soulignant que "les dépenses de consommation sont restées résilientes, même face à l'incertitude macroéconomique".

Néanmoins, si l'incertitude économique actuelle persiste aux États-Unis, Visa pourrait commencer à ressentir les effets d'un sentiment de consommation plus faible dans la plus grande économie du monde.

Coca-Cola

Le géant américain des boissons Coca-Cola a également annoncé ses résultats trimestriels hier.

Le chiffre d'affaires au premier trimestre a baissé de 2 % à 11,13 milliards de dollars, ce qui est légèrement inférieur aux attentes des analystes de 11,14 milliards de dollars. En revanche, le BPA ajusté a augmenté de 1 % à 0,73 dollar, dépassant de peu les attentes des analystes de 0,71 dollar.

Bien que Coca-Cola ait maintenu inchangées ses prévisions annuelles concernant le chiffre d'affaires organique et le BPA ajusté, le PDG James Quincey a noté que "le volume a été impacté par l'affaiblissement du sentiment des consommateurs au fur et à mesure que le trimestre avançait".

