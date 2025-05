Amazon et Apple dépassent les attentes mais des vents contraires liés aux tarifs douaniers se profilent

À la fin de la semaine dernière, les géants technologiques Amazon et Apple ont tous deux publié leurs résultats trimestriels. Bien que les deux entreprises aient dépassé les attentes, l'incertitude et les potentiels effets négatifs des tarifs douaniers des États-Unis ont entraîné une baisse de leurs cours boursiers. Examinons cette actualité et d'autres informations plus en détail.

Warren Buffett se retire

Samedi, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, le légendaire Warren Buffett a annoncé son intention de mettre un terme à ses six décennies à la direction de l'entreprise.

À sa place, l'« Oracle d'Omaha » recommandera que Greg Abel – vice-président des opérations non-assurantielles de Berkshire – prenne son rôle de PDG à la fin de cette année.

Au cours de ses 60 années, Buffett a transformé Berkshire Hathaway, passant d'un fabricant textile en difficulté à l'une des plus grandes entreprises du monde, un conglomérat tentaculaire qui gère des dizaines de filiales et détient des participations dans environ 50 sociétés cotées en bourse.

Sous la direction de Buffett, Berkshire a généreusement récompensé ses actionnaires à long terme. Entre 1964 et 2024, les actions Berkshire ont gagné 5 502 284 %, soit un gain annuel composé de 19,9 %. En comparaison, sur la même période, le S&P 500 a réalisé un rendement total de 39 054 % et un gain annuel composé de 10,4 %.

En réponse à cette nouvelle, les actions Berkshire Hathaway de Classe A et B ont toutes deux chuté d'environ 5 % lors de la séance de lundi. Toutefois, les deux classes d'actions demeurent en hausse d'environ 13 % depuis le début de l'année.

Buffett, qui possède plus de 200 000 actions de classe A et B, a déclaré lors de la réunion de samedi qu'il n'a "aucune intention, zéro, de vendre une seule action de Berkshire Hathaway".

L'OPEP+ augmente sa production

Les prix du pétrole ont clôturé à leur plus bas niveau en quatre ans lundi après que l'OPEP+ a annoncé une augmentation de la production pour le deuxième mois consécutif. Le Brent a clôturé la séance en baisse de 1,7 % tandis que le WTI a terminé avec une perte de 1,9 %.

Les pertes de lundi sont survenues alors que le marché réagissait à l'annonce que les membres de l'OPEP+ avaient convenu d'augmenter la production de 411 000 barils par jour en juin, considérablement plus qu'anticipé.

Cette dernière annonce est intervenue après que le groupe ait accepté d'augmenter la production du même volume en mai.

Cependant, les prix du pétrole ont fortement rebondi mardi matin malgré les inquiétudes de surproduction et l'incertitude persistante causée par les tarifs douaniers américains.

Décisions sur les taux d'intérêt

Concernant la semaine à venir, la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre (BoE) annonceront leurs dernières décisions sur les taux d'intérêt mercredi et jeudi respectivement.

Malgré les critiques régulières du président Donald Trump, la Réserve fédérale devrait vraisemblablement maintenir les taux d'intérêt stables à 4,5 % lors de sa réunion de mercredi, poursuivant son approche attentiste concernant la politique commerciale de Washington.

D'autre part, alors que les tarifs douaniers des États-Unis menacent d'étouffer la croissance économique mondiale, la BoE devrait probablement réduire son taux directeur d'un quart de point de pourcentage par rapport à son niveau actuel de 4,5 %. Cependant, certains économistes suggèrent qu'une réduction plus importante est nécessaire pour stimuler la croissance.

Suivi des résultats financiers

La saison des résultats se poursuit cette semaine, la majorité des entreprises du S&P 500 ayant déjà annoncé leurs résultats trimestriels. Durant le reste de la semaine, plusieurs entreprises dont Uber, Disney et Arm annonceront leurs résultats trimestriels.

La semaine dernière, les géants technologiques Apple et Amazon ont tous deux publié leurs résultats trimestriels. Examinons ces deux annonces plus en détail.

Apple

Jeudi, Apple a annoncé des résultats qui ont dépassé les attentes pour le trimestre clos le 29 mars 2025.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,1 % à 95,4 milliards de dollars tandis que le bénéfice par action (BPA) a progressé de 7,8 % à 1,65 dollar. Les analystes s'attendaient à ce que ces chiffres atteignent respectivement 94,7 milliards de dollars et 1,63 dollar.

Cependant, le PDG Tim Cook a déclaré qu'Apple s'attendait à ce que les droits de douane entraînent une augmentation des coûts de 900 millions de dollars au cours du trimestre actuel, à condition qu'aucun nouveau droit de douane ne soit introduit.

Il a ajouté que, en raison de l'incertitude entourant la politique tarifaire des États-Unis, il était « très difficile de prédire au-delà de juin » l'impact que les tarifs douaniers auront sur les coûts.

Par la suite, les actions d'Apple ont chuté de 3,7 % lors de la séance de vendredi et ont de nouveau baissé de 3,2 % lundi.

Amazon

Également jeudi, Amazon a annoncé les résultats du premier trimestre qui, comme ceux d'Apple, ont dépassé les attentes.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 8,6 % à 155,7 milliards de dollars tandis que le BPA a bondi de 62,2 % à 1,59 dollar. Les analystes avaient anticipé un chiffre d'affaires de 155,0 milliards de dollars et un BPA de 1,36 dollar.

Cependant, citant les « tarifs douaniers et les politiques commerciales » parmi une liste de facteurs qui pourraient affecter négativement les bénéfices, le géant du commerce électronique a émis des prévisions plus faibles que prévu pour le trimestre en cours.

Amazon a indiqué qu'elle prévoyait un résultat d'exploitation compris entre 13 milliards et 17,5 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les analystes avaient prévu un chiffre de 17,7 milliards de dollars.

Les actions d'Amazon ont clôturé relativement stables vendredi, baissant légèrement de 0,1 % ; toutefois, lundi, les actions ont chuté de 1,9 % supplémentaires.

