Veebruar 29, 2024 15:45

Zoom Video Communications sai pandeemia ajal palju tähelepanu kui alternatiivne viis äri ajamiseks ning sõprade ja perega kaugsuhtlemiseks. Aktsia on nüüd püüdnud leida oma kohta muutunud majanduses, kus liikumist ei piirata. Jätka lugemist, et saada teada, millised on Zoomi neljanda kvartali tulemused ja mida prognoosivad analüütikud tulevikuks.

Aktsia: Zoom Video Communications Sümbol Invest.MT5 kontol: ZOOM Idee kuupäev: 28. veebruar 2023 Aeg: 1-6 kuud Ostu hind: 70 dollarit Eesmärgi tase: 100 dollarit Positsiooni suurus Invest.MT5 kontol: Max 5% Riski tase: Kõrge

Zoomi neljanda kvartali tulemused

Olulisemad näitajad:

Aktsiakasum: 1,22 dollarit vs prognoositud 1,15 dollarit

Tulu: 1,15 miljardit dollarit vs prognoositud 1,13 miljardit dollarit

Puhaskasum: 298,8 miljonit dollarit, eelmise aasta samas kvartalis oldi kahjumis

220 400 äriklienti, eelmises kvartalis oli 219 700

Zoom ületas analüütikute ootusi nii tulude kui ka kasumi osas. Näib, et ka aastavõrdluses on muutus aset leidnud: möödunud aasta samas kvartalis näitas tuluaruanne netokahjumit. Zoomi finantsdirektori Kelly Steckelbergi sõnul oleks kasv olnud kiirem, kui poleks olnud oodatust kauem aega võtnud müügimeeskonna ümberkorraldamist.

Ettevõtete klientide arvu kasv on müügimeeskonna ümberkorraldamise osas hea märk, kuid protsess on alles algusjärgus ja see aasta võib veel palju juhtuda. Zoomi meeskonnavestluse migreerimistööriistas võib peituda kasutamata tulupotentsiaali, sest tööriista allalaadimiste arv on viimase kuue kuu jooksul neljakordistunud - ilma erilise turunduseta.

Tulusid arutavas konverentsikõnes rõhutas Zoomi juhtkond siiski, et esimeses kvartalis on Zoomi tulud prognooside kohaselt analüütikute hinnangutest väiksemad. Veelgi murettekitavam on see, et Zoom prognoosib 2025. majandusaastaks 1,6%-list tulude kasvu, mida paljud investorid peavad tehnoloogiaettevõtte jaoks madalaks.

See on võib-olla üks põhjustest, miks enamik analüütikuid on aktsiale andnud reitingu "hoia" või "müü". Kuigi peale tulemuste avaldamist aktsia veidi tõusis, on see endiselt umbes 88% madalamal, kui kõigi aegade kõrgeim tase 2020. aasta oktoobris.

Zoomi börsiprognoos - analüütikute arvamused

TipRanksi läbiviidud küsitlus (kolm kuud) näitas, et Zoomi aktsial on parasjagu 2-osta, 5- hoia ja 2-müü reitingut. Börsiprognoosi kõrgeim hinnasiht on 100 dollarit, madalaim 60 dollarit ja keskmine 76,25 dollarit.

Allikas: TipRanks , 27. veebruar 2024

Näide - Zoomi aktsia kauplemisidee

Osta aktsia, kui selle hind on 70 dollarit, arvestades volatiilusega turul.

Sea sihiks analüütikute kõrgeim hinnasiht 100 dollarit.

Ära võta liigseid riske ning kauple maksimaalselt 5%-ga oma konto koguväärtusest.

Aeg = 1-6 kuud

Ostes 10 aktsiat:

Eesmärgi saavutades on potentsiaalne kasum 300 dollarit [(100,00 - 70,00) * 10 aktsiat].

Pea meeles, et aktsia hind ei pruugi tõusta sirgjooneliselt. See võib enne tõusmist palju langeda – aktsia on oma rekordtasemest 88% madalamal ja pole suutnud pandeemia ajal kogetud nõudlust taastada.

Läbi tuleb mõelda, kui palju võib investeeringuga potentsiaalselt kaotada ja millised on sellega seotud riskid ning tasud.

Admirals Invest.MT5 kontoga saad osta USA aktsiaid alates 0,02 dollari suuruse vahendustasuga aktsia kohta. Näiteks, ostes 10 Zoomi aktsiat, oleks vahendustasu 0,20 dollarit (0,02 dollarit * 10 aktsiat) ühepoolse tehingu kohta. Kuna minimaalne tehingutasu on 1 dollar, siis antud näite puhul oleks vahendustasu kokku vaid 1 dollar.

4 sammu Zoomi aktsia ostmiseks

Admiralsis on vahendustasu aktsia kohta vaid 0,02 dollarit ning minimaalne vahendustasu USA aktsiate puhul on vaid 1 dollar.

Loo Admiralsis konto . Kauplemiseks tee valik reaalsel või demokontol. MetaTrader WebTraderis reaalajas hinnagraafiku avamiseks otsi aktsiat lehekülje ülemise osa paremal poolel asuvas otsinguaknas. Kauplemispileti avamiseks kliki "Create New Order", mis asub ekraani alumises osas.

Allikas: Admirals MetaTrader 5. Zoom. Kuugraafik. Aeg: jaanuar 2019 kuni veebruar 2024, jäädvustatud 27. veebruaril 2024. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja.

