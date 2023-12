Warner Bros Discoveri ja Paramounti ühinemiskõnelused: kõik, mida tuleks teada

Detsember 27, 2023 15:49

Hiljuti levisid uudised Paramount Globali (PARA.US) ja Warner Bros. Discovery (WBD.US) võimaliku ühinemise kohta, mis tekitasid arutelu Hollywoodi stuudiote tuleviku üle. Muutused vaatajate harjumustes, mis süvenesid pandeemia ajal veelgi, sunnivad suurte stuudiote juhatusi oma strateegiatele uut pilku heitma.

Käesolevad artiklis jagame infot kahe Hollywoodi stuudio võimaliku ühinemise kohta, mis võib meelelahutustööstust tulevikus muuta.

Warner Bros Discovery ja Paramount arutavad võimalikku ühinemist

Meedia andmetel kohtusid Warneri tegevjuht David Zaslav ja Paramounti tegevjuht Bob Bakish New Yorgis, et arutada kahe stuudio võimalikku ühinemist. Axiose ajakirjanikute sõnul on Warner Brosi juhatus isegi palganud panganduskonsultante, et uurida, kuidas plaan teoks teha.

Warner Bros Discovery on paari suurim ettevõte, mille turuväärtus ületab 29 miljardit dollarit. Paramounti väärtus on ligi 10 miljardit dollarit. Analüütikud märgivad, et Paramount on juba mõnda aega partnereid otsinud, kuna selle võlatase on veebipõhise pakkumise laiendamise tõttu kõvasti kasvanud. Warner Bros Discovery tegevjuht ütles aga mõne nädala eest investoritele, et kulude kärpimise strateegiad ja võla vähendamine võimaldaksid ettevõttel kulutada osa kapitalist ülevõtmiste või muude meetodidite kaudu stuudio kasvatamisele.

Veel üks tegur, mis võib potentsiaalset ühinemist mõjutada, on see, et Warner Bros Discovery võib Warner Media ja Discovery liitumise järel osaleda taolises tehingus taas kahe aasta möödudes. Warner Bros Discovery ei saanud varem taoliseid samme astuda, kuna selle viimane, 2021. aastal aset leidnud ühinemine kasutas ära Reverse Morris Trusti tehingustruktuuri pakutavaid eeliseid.

Mis toimub Hollywoodi tippstuudiotega?

Warner Bros ja Paramount on kaks suurimat stuudiot Hollywoodis. Filmistuudiote suure viisiku hulka kuuluvad ka Walt Disney Studios, Sony Pictures ja Universal Studios. Suur viisik saab igal aastal 80-85% USA kassatuludest. Kõik viis asutati kahekümnenda sajandi esimestel kümnenditel.

Veebipõhised voogedastusteenused, nagu Netflix, on sundinud suurt viisikut oma sisu tootmise ja edastamise strateegiad ümberhindama.

Ühinemise korral võiks Paramount Plus voogedastusteenus ühineda Warner Brosi populaarse HBO Maxiga, et konkureerida Netflixi ja Disney Plusiga. Netflix on üks sektori suurimaid tegijaid, millel on üle 270 miljoni tellija - oluliselt rohkem kui Paramount Plusi 63 miljonit ja Warner Bros Discovery 95 miljonit.

Põlvkonnamuutused mõjutavad suuri stuudioid

Novembri lõpus New York Timesi korraldatud tippkohtumisel ütles Warner Bros Discovery tegevjuht David Zaslav, et "tööstust mõjutavad põlvkonnamuutused nõuavad agressiivsemaid, karmimaid, kiiremaid otsuseid".

Zaslav mainis raskusi, millega stuudiod silmitsi seisavad, märkides, et praegune hetk "nõuab väga raskeid otsuseid ja paljud neist on ebapopulaarsed. See on väga hirmutav aeg, kuid selle tõttu, mis on võimalik, ka põnev aeg. Me olime esimesed, kes selle läbisid. Me pidime tervenema ja ehitama selle ettevõtte ümber tõelise äri."

Ülevaade Warner Bros Discoveryst

Warner Bros Discovery on 2023. aastal teinud tugevaid tulemusi ja omab mitmekesist valikut kanaleid. Ettevõtte USA Networks Group, mis hõlmab Discoveryt, Food Networkt, HGTV-d, ID-d ja TLC-d, mängis kolmanda kvartali tulemuste täiustamisel olulist rolli, kusjuures TLC oli kaabellevivõrgu populaarseim kanal.

Lisaks vaadati TNT-d teises kvartalis märkimisväärses ohtralt. Elustiili- ja meelelahutuskanalid, sealhulgas Animal Planet ja Science Channel, aitasid kaasa Warner Bros. Discovery edule, mis oli esimeses kvartalis 10 parima kaabellevivõrgu hulgas. Ettevõtte spordikanal Discovery Sports kaasab oma spordibrändide ja -platvormide kaudu igakuiselt 130 miljonit inimest.

Warner Bros Discovery kvartaliaruanne näitas tugevaid tulemusi, millesse pamnustasid suuresti selle telekanalid. Stuudio teenis 2023. aasta kolmandas kvartalis 4,87 miljardit dollarit.

Ülevaade Paramount Globalist

Paramount Global on teenis 2023. aastal märkimisväärseid tulemusi. Paramount+ ja Pluto TV vaatamistunnid suurenesid märkimisväärselt, kasvades kolmandas kvartalis aastapõhiselt 46%.

Ettevõtte laiaulatuslik portfell, mis sisaldab populaarseid brände, nagu CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central ja BET, on selle edusse panustanud. Paramount Globali kasv kajastub ka selle kanalite arvus: 2023. aasta kolmandas kvartalis ületas see 1600.

Suurte stuudiote aksiatega kauplemine algajatele

Kuulujutud Warner Bros Discovery ja Paramounti ühinemisest võivad turge mõjutada, kuna investorid ja kauplejad võivad püüda sündmusi ära kasutada. Algajad kauplejad võivad tunda vajadust kiiresti reageerida, kuid kuna neil tõenäoliselt puudub vajalik kogemus, oleks mõistlik sellest hoiduda ja ettevaatlikult tegutseda.

Algajad kauplejad peaksid panustama oma aega, et õppida, lugedes artikleid, juhendeid, e-raamatud või vaadates videoid, mis aitavad neil enne isiklike kogemuste saamist kauplemisest parema ülevaate saada.

Algajad kauplejad peaksid kindlasti ka riskijuhtimistööriistu kasutama õppima. Kaubeldes tehtud vead või andmeid ignoreerivad sammud võivad viia raha kaotuseni. Maaklerite pakutavad riskijuhtimistööriistad, nagu stop-loss või take-profit, on täiendav meetod oma riskide haldamiseks, mis on kasulik kauplemisstrateegia planeerimisel.

Enda harimine ja põhialuste tundma õppimine peaks olema iga algaja kaupleja prioriteet number üks. Kuna õppematerjale ja riskijuhtimistööriistu leidub rohkelt, pole põhjust seda mitte teha.

